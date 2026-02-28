  • Новость часаВ Боливии упал военно-транспортный самолет С-130 Hercules производства США
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Украина хочет заставить Европу мерзнуть за компанию
    Венгрия и Сербия объявили о создании нефтепродуктопровода в обход Украины
    Сооснователь «Яндекса» Волож отказался от гражданства России
    Назван заболевший астронавт, из-за которого впервые эвакуировали экипаж с МКС
    Дмитриев: Зеленского пришлось прервать во время заявления о ядерном оружии
    Глава Минобороны Нидерландов допустила отправку войск на Украину
    Бывшая «Криворожсталь» объявила о закрытии завода из-за нехватки электричества
    Трамп заявил о возможности «дружественного захвата Кубы»
    В районе штаба Пентагона зафиксировали резкий скачок заказов пиццы
    Мнения
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Как определить украинца

    Кого можно считать украинцем и кто решает это в рамках своих полномочий? Казалось бы, на этот вопрос есть несколько простых ответов, но любой из них оказывается глупым.

    29 комментариев
    Сергей Миркин Сергей Миркин Кто стоит за атакой Залужного на Зеленского

    Каждое из откровений Залужного в отдельности – это информационный удар по Зеленскому, а все вместе – мощная пропагандистская кампания. Сомнительно, что экс-главком решился на такую акцию без поддержки серьезных сил. Кто стоит за спиной Залужного?

    2 комментария
    Глеб Простаков Глеб Простаков Украинский кризис разрешат деньгами

    Трамп уже получил от Зеленского согласие на соглашение по полезным ископаемым, но это лишь первый взнос. Настоящий джекпот – в Москве. И окружение президента США, включая людей из его семьи, уже активно прощупывает почву.

    15 комментариев
    28 февраля 2026, 03:07 • Новости дня

    Трамп заявил о взаимном уважении США и России

    Трамп заявил, что относится к России со взаимным уважением

    Tекст: Денис Тельманов

    Президент Дональд Трамп подчеркнул взаимное уважение между США и Россией, заявив о своих положительных отношениях с российским руководством.

    Президент США Дональд Трамп на выступлении в Техасе заявил, что Россия относится к США с уважением, и он сам также уважает Россию, передает РИА «Новости».

    Он отметил: «Нас снова уважают. Они снова нас уважают. Китай уважает нас. Россия уважает нас… Они уважают нас, и я уважаю их».

    По словам Трампа, его политика привела к тому, что крупные державы мира проявляют уважение к Соединенным Штатам.

    Ранее Трамп неоднократно отмечал, что у него сложились «отличные отношения» с президентом России Владимиром Путиным. Он подчеркивал важность диалога между странами и выразил уверенность в необходимости поддерживать контакты на самом высоком уровне.

    В пятницу Трамп также сообщил, что поддержал бы отмену санкций против России при условии достижения договоренности по урегулированию конфликта на Украине.

    Он добавил, что отмена ограничительных мер может быть рассмотрена только в случае компромиссного решения по ключевым вопросам между Москвой и Киевом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп рассказал о своем разговоре с Владимиром Путиным и выразил желание скорейшего окончания военного конфликта.

    Президент США Дональд Трамп назвал безумием отказ Владимира Зеленского выводить украинские войска из Донбасса и продолжение войны.

    Американский президент выразил положительное отношение к Александру Лукашенко и подчеркнул высокий уровень взаимного уважения между странами.

    25 февраля 2026, 13:14 • Новости дня
    Эксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США

    Эксперт Анпилогов: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США

    Эксперт: Заявлением о демарше Украина подставила Госдеп США
    @ Attila Husejnow/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Украина фактически подставила Госдеп. Теперь США предстоит либо опровергнуть сообщения об отправке Украине ноты из-за удара по порту Новороссийска, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Алексей Анпилогов. Напомним, о требовании Вашингтона к Киеву воздержаться от атак, сообщила посол Украины Ольга Стефанишина.

    «Вашингтон оказался в положении Буриданова осла и выбрал непубличный вариант решения проблемы атак ВСУ на нефтяные объекты в Новороссийске», – отметил военный эксперт Алексей Анпилогов. Он напомнил, что американские компании активно участвуют в разработке казахстанских месторождений.

    Речь в первую очередь идет о Кашагане на шельфе Каспийского моря. Нефть оттуда экспортируется главным образом через терминал Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). В результате бизнес США получает прибыль. Или недополучает ее вследствие действий Украины.

    По мнению собеседника, Госдеп посчитал ниже собственного достоинства публично заявить Киеву о нарушении своих интересов, поэтому оказал негласное давление на украинское руководство в попытке приструнить его. Он допускает, что демарш мог касаться и других острых вопросов, как, например, атаки на танкеры в Черном море. 

    «Украине важна любая публичная огласка. Задача – интернационализация конфликта и вовлечение в СВО максимального числа стран. Я думаю, с этим связано предание ноты огласке, – полагает аналитик. – При этом действия киевских властей стали очередным подтверждением тому, что для них нет никаких дипломатических правил, они не придерживаются практики тайных договоренностей и готовы использовать грязные приемы, чтобы добиться своих целей».

    Эксперт подчеркнул, что Украина фактически подставила американское внешнеполитическое ведомство. «Американцам сейчас нужно либо опровергнуть сообщения о демарше, либо подтвердить их. Любой из вариантов приведет к репутационным потерям для Америки, ведь выяснится, что или Киев в достаточной степени независим от США и может игнорировать требования Вашингтона, или Белый дом недостаточно давит на украинское руководство для того, чтобы достичь желаемого результата», – детализировал спикер.

    Он также допускает, что Украина, хотя и «приняла к сведению» уведомление Госдепа, может снова атаковать объекты КТК для демонстрации якобы полной «независимости». «На деле это станет признаком тотальной неуправляемости», – акцентировал аналитик. По его прогнозам, опубличивание требования Штатов аукнется Киеву.

    «Дональд Трамп имеет крайне негативное впечатление и о Владимире Зеленском, и об украинской власти в целом. Проблема в том, что у нынешней американской администрации оказалось мало внятных рычагов воздействия на Зеленского. Но все же они есть: в частности, антикоррупционные расследования на Украине», – заключил Анпилогов.

    Ранее Госдеп США направил Киеву ноту из-за удара по порту Новороссийска. Об этом сообщила посол Украины Ольга Стефанишина. «Мы слышали, что украинские атаки затронули некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну вы знаете, нападений на американские интересы», – заявила она телеканалу CNN.

    Дипломат уточнила, что Вашингтон не предлагал украинской стороне воздерживаться от атак на российскую военную и энергетическую инфраструктуру в целом. «Это было связано именно с тем фактом, что там пострадал экономический интерес США. Мы приняли это к сведению», – добавила Стефанишина.

    По ее словам, в уведомлении также было сказано, что у Штатов нет таких же экономических интересов на Украине, как в Казахстане. Она посетовала, что за 35 лет независимости Киев не смог достичь такого же уровня экономического взаимодействия с Вашингтоном, которого достигла Астана.

    Напомним, в конце ноября 2025 года украинские беспилотники атаковали порт Новороссийск, повредив ключевую инфраструктуру Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), по которому Казахстан экспортирует основную часть нефти. Повреждения получило выносное причальное устройство ВПУ-2. Это привело к снижению поставок. Американский Chevron, крупный акционер КТК, понес убытки.

    В Астане назвали недопустимой атаку на объект, который являются частью инфраструктуры международной энергобезопасности. В январе 2026 года беспилотники атаковали танкеры вблизи инфраструктуры КТК, которые были зафрахтованы для перевозки нефти из Казахстана. МИД республики выразил обеспокоенность случившимся и призвал международных партнеров выработать меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем.

    Комментарии (7)
    25 февраля 2026, 05:55 • Новости дня
    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море

    США объявили Украине демарш за удары по нефтяным объектам в Черном море в 2025 году
    @ соцсети

    Tекст: Катерина Туманова

    Администрация президента США Дональда Трампа предприняла необычный шаг, предупредив украинское правительство о том, что удары по российскому нефтяному объекту в Черном море в конце 2025 года повлияли на инвестиции США в Казахстане, сообщила во вторник посол Украины в США Ольга Стефанишина.

    «Мы слышали, что украинские атаки на Новороссийск повлияли на некоторые американские инвестиции, которые осуществляются через Казахстан. И мы слышали от Госдепартамента, что нам следует воздерживаться от, ну, вы знаете, от атак на американские интересы», – приводит CNN слова Ольга Стефанишиной на брифинге.

    Она сказала, что получила демарш от Госдепа США по этому поводу. Необычный демарш, по-видимому, говорит о приоритетах администрации США и следует за решением Трампа прекратить новую военную помощь Киеву в 2025 году.

    Посол Украины заявила, что США не предлагали Киеву воздержаться от нанесения ударов по российской военной и энергетической инфраструктуре.

    «Это было связано с тем фактом, что там были затронуты экономические интересы Америки. Мы приняли это к сведению», – ответила она.

    В конце ноября 2025 года украинские беспилотники ударили по черноморскому порту Новороссийск, нанеся ущерб не только интересам России, но и ключевому нефтепроводу, что привело к значительному падению экспорта казахстанской нефти. Chevron является крупным акционером Каспийского трубопроводного консорциума, который транспортирует нефть с казахстанских месторождений в Черное море на экспорт.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Минэнерго Казахстана сообщило о серьезных повреждениях устройства Каспийского трубопроводного консорциума (КТК). Власти Казахстана решили направить часть нефти с месторождения Кашаган в Китай на фоне атак дронов со стороны Украины.


    Комментарии (5)
    27 февраля 2026, 22:22 • Видео
    Война США с Ираном: зачем?

    Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    #{vote}
    Комментарии (0)
    26 февраля 2026, 04:10 • Новости дня
    Трамп назвал Зеленскому желаемый срок окончания войны
    Трамп назвал Зеленскому желаемый срок окончания войны
    @ Ukraine Presidency/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп впервые с конца января поговорил с главой киевского режима Владимиром Зеленским, телефонный разговор, как говорят источники портала Axios, был «очень позитивным и дружеским».

    Три источника сообщили Axios, что телефонный разговор между Трампом и Зеленским был очень дружеским и позитивным, а Зеленский поблагодарил главу Белого дома за всю его помощь, отметив, что только Трампу под силу заставить Путина прекратить войну.

    «Зеленский тогда сказал, как надеется, что война закончится в этом году, а Трамп ответил, что война продолжается слишком долго, и сказал, что хотел бы, чтобы война закончилась через месяц», – сказал один из источников.

    Зеленский заявил Axios, что оставшиеся разногласия по территориальному вопросу могут быть преодолены путем прямых переговоров между ним, Трампом и президентом России Владимиром Путиным.

    Трамп сказал Зеленскому, что он будет работать над тем, чтобы такой трехсторонний саммит состоялся, если следующая встреча американских, российских и украинских переговорщиков, запланированная на начало марта, принесет больший прогресс.

    «Мы ожидаем, что эта встреча создаст возможность перевести переговоры на уровень лидеров. Президент Трамп поддерживает эту последовательность шагов. Это единственный путь к решению всех сложных и деликатных вопросов и окончательному прекращению войны», – написал Зеленский в соцсети X.

    Украинский чиновник заявил, что Трамп подтвердил готовность предоставить Украине значительные Гарантии безопасности США как часть потенциального мирного соглашения с Россией.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, Мерц назвал условие завершения конфликта на Украине. Каллас передала странам ЕС «список уступок», требуемых от России. Зеленский ответил на желание США завершить конфликт ко Дню независимости.


    Комментарии (10)
    25 февраля 2026, 10:06 • Новости дня
    Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда на введение пошлин
    Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда на введение пошлин
    @ Samuel Corum/POOL/EPA/TASS

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент США Дональд Трамп подписал прокламацию о введении сборов на иностранные товары сразу после признания Верховным судом страны предыдущих ограничительных мер незаконными.

    Президент задействовал раздел 122 Закона о торговле 1974 года для установления единого сбора в 10% на зарубежную продукцию, передает Bloomberg.

    Новые правила начнут действовать с 24 февраля и продлятся 150 дней. Политик воспользовался альтернативным законом спустя несколько часов после решения суда.

    Глава государства пригрозил повысить ставку до 15%, если экономическая ситуация не изменится. При этом исключения сделаны для фармацевтики, автомобилей, некоторых критически важных минералов и товаров в рамках соглашения USMCA. Также под действие новых норм не подпадают продукты, облагаемые налогами по соображениям нацбезопасности.

    Напомним, Верховный суд США признал введение администрацией Трампа импортных пошлин превышением полномочий. Президент пообещал заменить отмененные судом меры десятипроцентным глобальным тарифом сроком на 150 дней. СМИ напоминали о возможности использования для этих целей статьи 122 Закона о торговле.

    Комментарии (5)
    25 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    Песков: Встреча Путина, Трампа и Зеленского логична для финализации сделки
    @ Александр Казаков/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Трехсторонняя встреча России, США и Украины на уровне глав государств имеет смысл лишь на заключительном этапе переговоров, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

    «Здесь стоит согласиться, что трем президентам стоит встречаться только финализировать договоренности или, как говорят американцы, сделку. Это, наверное, действительно так», – подчеркнул представитель Кремля в беседе с журналистом «Вестей» Павлом Зарубиным, передает ТАСС.

    В ноябре Трамп сообщил, что встреча с Путиным и Зеленским может пройти после того, как соглашение о завершении боевых действий на Украине будет окончательно согласовано или достигнет финальной стадии.

    Помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщал, что Трамп предлагал рассмотреть возможность встречи между Путиным и Зеленским.

    Комментарии (37)
    25 февраля 2026, 15:54 • Новости дня
    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева

    Уиткофф предложил использовать аналог пятой статьи НАТО как гарантию для Украины

    Уиткофф допустил создание аналога пятой статьи НАТО для Киева
    @ LUDOVIC MARIN/POOL/ТАСС

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В качестве одной из гарантий безопасности для Киева рассматривается вариант, напоминающий коллективную оборону по пятой статье НАТО, сообщил американский спецпосланник Стив Уиткофф.

    Гарантии безопасности для Киева могут быть реализованы по аналогии с пятой статьей устава НАТО о коллективной обороне, заявил спецпосланник президента США Стив Уиткофф на форуме YES Meeting, передает РИА «Новости». По его словам, Европа готова предложить для Украины различные гарантии, а США намерены поддержать эти предложения.

    «Я думаю, что все начинается с подобия пятой статьи для Украины. И считаю это очень и очень мощной гарантией», – подчеркнул Уиткофф. Он также пояснил, что США и Европа готовы укреплять совместные меры поддержки Киева, чтобы обеспечить максимальный уровень безопасности.

    Ранее в среду Уиткофф отметил наличие большого количества креативных, реалистичных и разумных идей на переговорах. Он подчеркнул конструктивный подход России на переговорах в Женеве. Также американский спецпосланник допустил, что новый раунд трехсторонних переговоров России, США и Украины может пройти в ближайшие 10 дней.

    Комментарии (27)
    26 февраля 2026, 12:18 • Новости дня
    Эксперт назвал инцидент с американским катером у берегов Кубы провокацией войны

    Американист Дудаков: Инцидент с американским катером у берегов Кубы – попытка создать Casus belli

    Эксперт назвал инцидент с американским катером у берегов Кубы провокацией войны
    @ Ramon Espinosa/AP/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Инцидент с американским катером, который открыл стрельбу у берегов Кубы – попытка кубинской диаспоры организовать провокацию и создать Casus belli. По всей видимости, план состоял в том, чтобы устроить перестрелку и вынудить администрацию Дональда Трампа в ответ ввести на Остров Свободы войска, сказал газете ВЗГЛЯД американист Малек Дудаков.

    «Вряд ли инцидент с катером у берегов Кубы был организован представителями американской власти. Скорее всего, произошедшее – частная инициатива выходцев с Кубы», – отметил американист Малек Дудаков. Он напомнил, что кубинская диаспора в штате Флорида настроена крайне негативно по отношению к правительству Гаваны и надеется на смену режима.

    По оценкам собеседника, речь идет о попытке организовать провокацию и создать Casus belli. «По всей видимости, план состоял в том, чтобы устроить перестрелку и вынудить администрацию Дональда Трампа в ответ ввести на Остров Свободы войска», – полагает эксперт. Впрочем, оговорился Дудаков, сценарий вряд ли будет реализован по ряду причин. 

    «Во-первых, мы видим довольно невнятную реакцию Белого дома на инцидент», – пояснил политолог. Он указал, что Джей Ди Вэнс – изоляционист по взглядам – сразу постарался нивелировать последствия кризисной ситуации. Иначе отреагировал кубинец Марко Рубио. «Госсекретарь – главный ястреб в отношении Кубы. Я думаю, он был бы не против воспользоваться произошедшим», – рассуждает спикер.

    Другое дело, что возможности США ограничены. «Немалая часть американской военной группировки была переброшена из Карибского моря на Ближний Восток. Пентагону приходится разрываться между всеми горячими точками на фоне нехватки собственных военных ресурсов», – детализировал американист вторую причину.

    Но если Штаты все же решатся ввести войска в Гавану, то высоки риски, что это станет повторением опыта высадки американце в заливе Свиней, предупредил Дудаков. «Да, ситуация в экономике островного государства крайне тяжелая, потому что американцы перекрыли поставки энергоносителей. Но там нет протестов. Кроме того, недавнее решение Верховного суда США отменить многие тарифы Трампа, вероятно, пойдет на пользу Гаване, ведь Мексика, скажем, может возобновить отправку грузов на Кубу», – рассуждает собеседник.

    Наконец, против конфронтации выступают американские граждане. «Январские опросы показывали, что две трети американцев негативно оценивают перспективы каких-либо милитаристских авантюр в Карибском море. Поэтому, повторю, сильно сомневаюсь, что Трамп рискнет устраивать военную эскалацию», – заключил Дудаков.

    Ранее катер под флагом США вторгся в воды Кубы и открыл стрельбу. По данным МВД островного государства, инцидент произошел утром 25 февраля по местному времени. Судно, зарегистрированное во Флориде, было обнаружено на расстояние до одной морской мили к северо-востоку от канала Эль-Пино, в районе Кайо-Фальконес, муниципалитет Корралильо, провинция Вилья-Клара.

    Когда подразделение кубинской пограничной охраны приблизилось к катеру, чтобы установить личности пассажиров, с лодки были произведены выстрелы. Ранен один из пограничников. Погранслужба открыла ответный огонь. «В результате столкновения четверо нападавших на иностранном судне были убиты, а шестеро получили ранения», – сообщили в ведомстве, добавив, что всех пострадавших доставили на территорию Кубы.

    МВД установило личности участников вторжения: все они кубинцы, проживающие в США. Большинство из них имеет судимость. Задержанные во время допроса признались, что планировали проникнуть на территорию Кубы в террористических целях. При задержании у них были изъяты штурмовые винтовки, пистолеты, самодельные взрывные устройства, бронежилеты, оптические прицелы и камуфляжная форма.

    В Штатах отрицают причастность к инциденту. Газета The New Your Times со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщила, что катер не принадлежал американским военно-морским силам или береговой охране. По словам источника издания, лодок ВМС не было в районе стрельбы.

    Госсекретарь Марко Рубио заверил, что сотрудники администрации США не имеют отношения к произошедшему у побережья Кубы. Он сообщил, что Вашингтон проведет независимую проверку инцидента и представят ее результаты Дональду Трампу. «В настоящее время мы собираем факты», – сказал он.

    Генеральный прокурор Флориды Джеймс Утмейер также заявил о начале расследования инцидента. По его словам, Штаты не должны доверять кубинскому правительству, а потому власти сделают все возможное, чтобы «привлечь этих коммунистов к ответственности».

    Более сдержанно высказался вице-президент Джей Ди Вэнс. Он отметил, что администрация не рассматривают перестрелку как повод для серьезной тревоги. «Ситуация, которую мы наблюдаем, будем надеяться, не настолько плоха, как можно было бы опасаться», – сказал Вэнс.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала инцидент с американским катером «агрессивной провокацией Вашингтона». Она считает, что целью таких действий является «эскалация ситуации и детонация конфликта». Напомним, в последнее время администрация Трампа ужесточает политику в отношении Острова Свободы.

    Так, в конце января американский лидер подписал указ, допускающий введение импортных пошлин на товары из стран, поставляющих нефть на Кубу. Одновременно было объявлено чрезвычайное положение из-за угрозы нацбезопасности со стороны Гаваны. По данным американских СМИ, США готовят полную морскую блокаду острова, чтобы прекратить импорт энергоносителей и добиться смены политического руководства Кубы.

    Как напоминает The New York Times, перестрелка в территориальных водах в среду стала не первым случаем за последние годы. Министерство внутренних дел Кубы докладывало, что за первые шесть месяцев 2022 года было перехвачено 13 катеров, занимавшихся контрабандой мигрантов. В одном случае во время преследования кубинскими пограничниками человек на борту лодки открыл огонь с близкого расстояния из автоматической винтовки, в результате чего был ранен офицер.

    В ходе другого инцидента кубинские пограничники вступили в перестрелку с судном в трех морских милях к северу от Баия-Хонды, города в северо-западной провинции Артемиса. При приближении кубинцев наркоторговцы открыли огонь. «В очередной раз происходят прискорбные события, являющиеся следствием враждебной и безответственной миграционной политики правительства США в отношении Кубы», – заявили тогда в кубинском МВД.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 14:42 • Новости дня
    Дробницкий: Трамп никого не убедил в наступлении «золотого века» Америки

    Американист Дробницкий: Трамп никого не убедил в наступлении «золотого века» Америки

    Дробницкий: Трамп никого не убедил в наступлении «золотого века» Америки
    @ Andrew Thomas/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Речь главы Белого дома Дональда Трампа в Конгрессе не убедила ни общественность, ни политиков США в наступлении «Золотого века» Америки. Ситуация приведет к расколу в стане республиканцев. В рамках агитаций перед промежуточными выборами даже протрамповские кандидаты в своих регионах будут открещиваться от его инициатив, сказал газете ВЗГЛЯД американист Дмитрий Дробницкий.

    «Выступление главы Белого дома Дональда Трампа в Конгресса можно назвать историческим разве что из-за почти двухчасовой продолжительности, но вряд ли – содержательно. Спич отразил то, насколько хорошо идут дела в администрации президента, но не в США», – считает американист Дмитрий Дробницкий.

    «В отчетах об экономическом положении дел в стране, по общественному треку и даже в вопросах внешней политики Трамп продемонстрировал параллельную реальность. Например, он говорил о снижении цен на бытовые товары и продукты, а также анонсировал дальнейший рост благосостояния американцев. Все это не соответствует действительности», – продолжил он.

    «Также стоит отметить, что команда Трампа решила уделить приоритетное внимание внутренней политике, потому что это болевая точка для большинства американцев. Они не будут слушать про урегулированные конфликты, если их социальное положение ухудшается. Например, Россию Трамп упомянул всего один раз – в контексте украинского кризиса. И это как раз точно соответствует запросам электората», – пояснил аналитик.

    «Другое дело, что этим запросам не соответствуют сами ответы американского президента. Его спичрайтеры на всякий случай отдали предпочтение терминам «весомый рост», «солидное повышение», нежели точным цифрам. Видимо, это было необходимо для снижения возможностей опровержения и критики со стороны тех, кто будет разбирать речь в дальнейшем», – заметил спикер.

    «Оскорбления со стороны главы Белого дома в адрес демократов, которых он называл сумасшедшими, тоже не вызывают симпатии в стане республиканцев. Это показало лишь то, что Трамп отринул все приличия на внутриполитическом контуре», – считает эксперт.

    «Незадолго до выступления Трампа Верховный суд постановил, что его международные тарифы нарушают федеральное законодательство. Это тоже весьма ухудшило восприятие общественностью речи главы Белого дома. Негативную медийную картинку происходящего транслирует даже часть некогда условно протрамповских СМИ», – продолжил политолог.

    «Что касается роста военного бюджета, то это довольно стандартная практика. Она не поможет Трампу привлечь дополнительные симпатии на свою сторону. К тому же, в Конгрессе сидят не дураки, и они прекрасно помнят, что Пентагон ни разу полностью не прошел аудит успешно. Аудиторская группа, например, хвалила корпус морской пехоты за ясную отчетность, тогда как некоторые другие подразделения этим похвастаться не могли», – заметил спикер.

    «В общем, Трамп никого не убедил в наступлении «Золотого века» Америки – ни широкую общественность, ни даже приверженцев концепции «Make America Great Again» (MAGA). Все это может привести к тому, что в рамках агитаций перед выборами в Палату представителей даже протрамповские республиканцы в своих регионах будут открещиваться от его инициатив», – спрогнозировал собеседник.

    «В Конгрессе же, скорее всего, наберется достаточное число республиканцев в обеих палатах для простого большинства, выступающего против тарифов Трампа за исключением некоторых секторальных треков», – резюмировал эксперт.

    Ранее глава Белого дома Дональд Трамп выступил на совместном заседании обеих палат Конгресса – Сената и Палаты представителей – с докладом о положении дел в стране. «Когда я в последний раз выступал в этом зале 12 месяцев назад, я унаследовал страну, находящуюся в кризисе, с застойной экономикой, рекордной инфляцией, открытыми границами, ужасающим набором в армию и полицию, разгулом преступности внутри страны, войнами и хаосом по всему миру», – заявил он.

    Сейчас же, по его словам, «границы США в безопасности, дух возродился, инфляция резко падает, доходы быстро растут, экономика процветает, как никогда прежде», сообщает CNN. Трамп напомнил, что в прошлом году призвал Конгресс запустить процесс «крупнейшего в американской истории снижения налогов». «Наше республиканское большинство блестяще справилось с этой задачей», – подчеркнул спикер.

    Одной из главных причин «ошеломляющего экономического подъема» он назвал пошлины. «Я использовал этот инструмент, чтобы заключить выгодные сделки для нашего государства, как в экономическом плане, так и в сфере национальной безопасности. Страны, которые десятилетиями нас обманывали, теперь платят нам сотни миллиардов долларов», – сказал глава государства.

    Помимо этого, Трамп заметил, «многие американцы обеспокоены тем, что спрос на энергию со стороны центров обработки данных, использующих искусственный интеллект, может несправедливо повысить их счета за электричество».

    «Я рад объявить о заключении нового соглашения о защите потребителей электроэнергии. Теперь крупные технологические компании будут обязаны сами обеспечивать свои потребности в электричестве. Они могут строить собственные электростанции на площадках своих предприятий», – сообщил он.

    Коснулся президент и такой актуальной темы, как общественная безопасность. «Я задействовал Национальную гвардию и федеральные правоохранительные органы для восстановления правопорядка в самых опасных городах, включая Вашингтон, Мемфис, а также штаты Теннесси, Новый Орлеан и Луизиана. В столице преступность практически исчезла. Ее показатели находятся на самом низком уровне за всю историю наблюдений, а количество убийств в городе в январе снизилось почти на 100% по сравнению с прошлым годом», – сообщил он.

    Затем он перешел к глобальной безопасности. «Наша страна никогда не была сильнее. За первые 10 месяцев я закончил восемь войн, включая камбоджийско-тайские пограничные столкновения. Косово и Сербия, Израиль и Иран, Египет и Эфиопия, Армения и Азербайджан, Конго и Руанда и, конечно же, Газа. Это болевые точки мира. А между Пакистаном и Индией был бы ядерный конфликт», – заверил Трамп.

    «Мы очень усердно работаем над тем, чтобы положить конец девятой войне, кровопролитию и резне между Россией и Украиной, где каждый месяц погибает 25 тыс. солдат. Этого конфликта никогда не случилось, если бы я был президентом», – добавил он.

    «У нас самая мощная армия на земле. Но, надеюсь, нам редко придется использовать эту великую мощь. Это называется «мир через силу», – подчеркнул президент США, напомнив о повышении бюджета Пентагона на 2026 год до триллиона долларов.

    По словам Трампа, еще одним признаком растущего американского величия стала победа сборной страны по хоккею на зимних Олимпийских играх в Италии. Он пообещал вручить голкиперу команды Коннору Хеллебайку Президентскую медаль Свободы – одну из высших наград США для гражданских лиц.

    В своей речи он также критиковал демократов и судей за противодействие введению пошлин, проведению реформ миграционной политики и в попустительстве предполагаемому мошенничеству с программами социальной защиты.

    «От залитых солнцем берегов Флориды до бескрайних полей Дакоты. И от исторических улиц Филадельфии до нашей столицы, Вашингтона, наступил «Золотой век» Америки. Революция, начавшаяся в 1776 году, не закончилась; она продолжается, потому что пламя свободы и независимости все еще горит в сердце каждого американского патриота», – завершил речь Трамп.

    Ранее внешней политике Трампа нанесли серьезный удар – Верховный суд признал незаконными пошлины, введенные Белым домом в отношении целого ряда государств. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как судебное решение изменит американскую дипломатию и что произошедшее означает для России.

    Комментарии (5)
    26 февраля 2026, 21:28 • Новости дня
    Дмитриев спустя два часа покинул переговоры с США в Женеве

    Tекст: Ольга Иванова

    Спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев ушел из отеля Four Seasons в Женеве через два часа после начала встречи с американской стороной.

    Спецпредставитель президента России по вопросам экономического сотрудничества с зарубежными странами и глава РФПИ Кирилл Дмитриев спустя два часа покинул отель Four Seasons в Женеве, где проходили переговоры между США и Украиной, сообщает корреспондент ТАСС.

    Он отказался давать какие-либо комментарии по итогам. «Ничего не комментируем», – отметил спецпредставитель. По данным агентства, Дмитриев участвовал в двусторонних встречах, связанных с экономическим направлением сотрудничества между Россией и США.

    В четверг в Женеве приземлился самолет спецпредставителя президента США Стива Уиткоффа, куда он прибыл для переговоров с украинской и иранской делегациями.


    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 22:31 • Новости дня
    Источник: Трехсторонняя встреча по Украине перенесена на начало марта

    Tекст: Вера Басилая

    Переговоры по урегулированию конфликта с участием представителей России, США и Украины отложены, а место их проведения сейчас уточняется, сообщает источник.

    Консультации по украинскому урегулированию, в которых участвуют Москва, Вашингтон и Киев, сдвинуты по срокам, сообщает источник ТАСС. Собеседник агентства отметил: «Большая трехсторонняя встреча перенесена на начало марта, место еще согласуется».

    Изначально предполагалось, что дипломатический диалог может возобновиться в Женеве уже 26 февраля. Теперь же организационные детали и точная площадка для переговоров находятся на стадии дополнительного согласования сторонами.

    Ранее Владимир Зеленский и Стивен Уиткофф допустили проведение трехсторонней встречи в течение десяти дней.

    Предыдущий раунд переговоров проходил в Женеве в середине февраля.

    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 10:30 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп объявил «золотой век Америки» на фоне проблем в экономике
    Bloomberg: Трамп объявил «золотой век Америки» на фоне проблем в экономике
    @ Kenny Holston/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В обращении к нации Дональд Трамп пообещал новую эру экономического роста и обвинил демократов в высоких ценах на медицинские услуги, пишет Bloomberg.

    Президент США Дональд Трамп выступил с обращением «О положении страны», заявив, что Америка «больше, лучше, богаче и сильнее, чем когда-либо», передает Bloomberg.

    В начале выступления он подчеркнул: «Вы еще ничего не видели. Мы добьемся еще большего». Трамп назвал текущий период «золотым веком Америки» и пообещал дальнейшее экономическое процветание.

    В ходе рекордного по длительности выступления – оно длилось 1 час 47 минут – президент отметил успехи американских спортсменов и военных, а также привел примеры героизма ветеранов. Трамп озвучил несколько инициатив, среди которых государственная поддержка пенсионных накоплений для работников без доступа к 401(k) и запрет на покупку индивидуальных акций для членов Конгресса и их семей. Он также предложил запретить выдачу коммерческих водительских удостоверений нелегальным мигрантам.

    Речь Трампа сопровождалась ожесточенными перепалками с демократами. Президент обвинил оппонентов в высоких ценах на медицинские услуги, а также раскритиковал их подходы к вопросам иммиграции и торговли. В ответ некоторые демократы обвинили Трампа в коррупции, а его выпады против сомалийских мигрантов вызвали резкую реакцию со стороны конгрессвумен Илхан Омар.

    Президент в очередной раз предостерег Иран, заявив: «Мое предпочтение – решить этот вопрос дипломатией, но одно несомненно: я никогда не позволю мировому спонсору терроризма, а это именно так, получить ядерное оружие». Трамп также рассказал о военных операциях США в Латинской Америке, включая задержание Николаса Мадуро и получение 80 млн баррелей нефти из Венесуэлы.

    Несмотря на попытки продемонстрировать экономический рост, Трамп сталкивается с низкими рейтингами одобрения – согласно опросу CNN, лишь 26% независимых избирателей поддерживают его работу. Демократы используют недовольство избирателей ростом цен и тарифной политикой президента для консолидации своих позиций перед предстоящими выборами. Трамп пообещал продолжить курс на налоговые и торговые реформы, а также обязать технологические компании строить собственные электростанции для снижения стоимости электроэнергии для населения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп нашел способ обойти запрет Верховного суда США на введение новых пошлин.

    Трамп раскрыл схему, по которой оплату поставок оружия для Украины предлагает осуществлять через структуры НАТО.

    В своем обращении к Конгрессу США Трамп практически обошел тему отношений с Россией.

    Комментарии (9)
    25 февраля 2026, 09:53 • Новости дня
    Трамп раскрыл схему оплаты оружия для Украины через НАТО

    Трамп: НАТО закупает у США оружие для Украины по полной стоимости

    Трамп раскрыл схему оплаты оружия для Украины через НАТО
    @ Kenny Holston/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп сообщил, что все американские вооружения для Киева оплачиваются альянсом в полном объеме через специальные программы закупок.

    Дональд Трамп выступил перед Конгрессом с речью о положении дел в стране, передает РИА «Новости».

    Он особо отметил финансовую сторону военной помощи. «Все, что мы отправляем на Украину, проходит через НАТО, и они платят нам полностью», – сказал политик.

    Американский лидер добавил важную деталь о новых договоренностях с партнерами. По его словам, члены альянса согласились вносить в общий бюджет организации пять процентов ВВП.

    В начале июля СМИ сообщали о проблемах с военной помощью Вашингтона. Утверждалось, что Пентагон приостановил поставки ракет из-за опасений критического сокращения собственных запасов на складах.

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что США продолжают поставлять вооружения для нужд Киева в прежнем режиме.

    Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что США планируют поставить Украине вооружения на сумму 15 млрд долларов в 2026 году через программу закупок с помощью союзников по НАТО.

    Дональд Трамп сообщил о продаже вооружения странам НАТО по полной стоимости для последующей передачи Киеву.

    Ранее глава Белого дома возложил все расходы по конфликту на партнеров по альянсу.

    Комментарии (0)
    27 февраля 2026, 21:52 • Новости дня
    Трамп заявил о возможности «дружественного захвата Кубы»
    Трамп заявил о возможности «дружественного захвата Кубы»
    @ Shawn Thew/CNPKeystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп допустил возможность «дружественного захвата Кубы» во время общения с журналистами.

    Глава Белого дома, слова которого приводит корреспондент Bloomberg Джош Уингроу, отметил, что власти Кубы сейчас ведут переговоры с США, поскольку ситуация на острове крайне сложная, передает РБК.

    «Кубинское правительство ведет с нами переговоры. Как вы знаете, у них большие неприятности. У них нет денег. Сейчас у них нет ничего. Но они ведут переговоры с нами. И, возможно, мы совершим дружеский захват Кубы», – сказал Трамп.

    Американские СМИ ранее сообщали, что Госсекретарь США Марко Рубио проводит тайные переговоры с внуком и опекуном экс-президента Кубы Рауля Кастро Гильермо Родригесом Кастро.

    Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что это за человек, каковы реальные цели Вашингтона в подобных тайных переговорах – и почему ставка Белого дома на поиски «кубинского Горбачева», скорее всего, провалится.

    Комментарии (15)
    26 февраля 2026, 18:54 • Новости дня
    Foreign Affairs: Украина проигрывает России и теряет территории

    Foreign Affairs: Украина уступила России по военным, экономическим и людским ресурсам

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Американский журнал Foreign Affairs указал, что Украина проигрывает России в конфликте, поскольку не располагает достаточными ресурсами для достижения своих военных целей и вынуждена искать компромисс.

    Украина проигрывает в конфликте с Россией, поэтому Киев должен согласиться на компромиссный мир и территориальные уступки, пишет американский журнал Foreign Affairs. По мнению издания, ситуация на фронте складывается не в пользу Владимира Зеленского, который ставит перед страной недостижимые задачи. «У него нет ни военных ресурсов для успешного наступления, ни политической воли для надежной обороны», – говорится в публикации.

    Издание отмечает, что Украина уступает России по численности армии, экономической мощи и вооружению, несмотря на помощь западных стран. Также подчеркивается, что коррупция подорвала все аспекты военных усилий Украины, включая строительство укреплений.

    Журнал считает, что цели России соответствуют ее возможностям и ситуации на поле боя, тогда как задачи Украины выглядят нереалистичными. Киев, по мнению Foreign Affairs, не располагает временем и инвестициями, чтобы противостоять преимуществам России, и ему, вероятно, придется согласиться на мирное соглашение, предусматривающее сдачу части украинской территории.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, основатель Megaupload Ким Дотком также отметил, что стратегическое преимущество России распространяется не только на Украину, но и на западных союзников Киева, включая ЕС и НАТО.

    Ранее французское издание Le Monde заявило, что Москва обладает решающим преимуществом по массе, огневой мощи и мобилизационному потенциалу. А немецкая Berlin Zeitung признала, что Россия располагает промышленной базой, которую ЕС уже утратил, и это делает европейские державы лишь наблюдателями на мировой арене.


    Комментарии (0)
    25 февраля 2026, 21:57 • Новости дня
    Axios: Трамп провел телефонный разговор с Зеленским

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США и украинский лидер провели телефонные переговоры на фоне недавних заявлений о несправедливости мирного плана, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    Дональд Трамп проводит беседу с Владимиром Зеленским, передает РИА «Новости». Информацию о текущем звонке распространил репортер портала Axios Барак Равид.

    «По словам осведомленного источника, президент Трамп проводит телефонный разговор с Зеленским», – написал журналист в социальной сети.

    На прошлой неделе газета The Sun писала, что украинский лидер раскритиковал подход Трампа к мирному урегулированию. Зеленский охарактеризовал план как «несправедливый» и предупредил, что Киев никогда не простит Вашингтон за подобные решения.

    Ранее Владимир Зеленский обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой не отказываться от поддержки Киева.

    Газета ВЗГЛЯД писала, что от США ждут пяти трамповских ударов по Зеленскому.

    Комментарии (0)
    Главное
    Оман сообщил о согласии Ирана отказаться от запасов обогащенного урана
    Суд назначил заседание по делу калининградского министра Анны Мусевич
    В зоне СВО ликвидирована снайперша ВСУ из фильма про «украинских амазонок»
    Основателю Readovka Костылеву вменили хищение 1 млрд рублей у Минобороны
    Посол России во Вьетнаме рассказал о гибели россиян от редкой инфекции
    Роман Сорокина «Голубое сало» сняли с продажи в России
    В Каспийском море нашли тело азербайджанца из Книги рекордов Гиннесса

    Почему американский СПГ не может добраться до Украины

    Украина хвастается новой купленной партией американского СПГ, которая впервые должна прийти через литовский порт Клайпеда. Импортировать СПГ из США Киев собирается и через немецкий СПГ-терминал. Получится ли у Украины, наконец, слезть с российского газа и перейти на американский СПГ? Подробности

    Перейти в раздел

    Спецоперация обновила облик России

    Спецоперация на Украине радикально изменила Россию: страна получила больше суверенитета, больше авторитета за пределами Запада, больше военных возможностей, а граждане по-настоящему сплотились на благо страны. Какие еще промежуточные итоги СВО можно подвести уже сейчас? Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Пакистан начал войну с Афганистаном из-за британской линии

    Пакистан объявил «открытую войну» Афганистану. Исламабад обвинил талибов в том, что они «превратились в колонию Индии» и собрали в стране «террористов со всего мира». Российский МИД призвал стороны вернуться за стол переговоров для разрешения всех разногласий политико-дипломатическим путем. К чему приведет очередная эскалация в регионе и что она значит для Москвы? Подробности

    Перейти в раздел

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Война США с Ираном: зачем?

      Китай призвал своих граждан срочно покинуть Иран. Учитывая особые отношения Пекина и Тегерана, это выглядит как доказательство неизбежности нападения США на Иран. Собственно, из-за их особых отношений президент Дональд Трамп все это и замыслил.

    • Кубу все-таки спасли

      Как заявило правительство Кубы, арестованный катер под флагом США направлялся на Остров свободы с террористическими целями. Это похоже на провокацию ЦРУ вроде знаменитой битвы в «заливе Свиней» (бухте Кочинос). Но на сей раз все не так: Вашингтон почти отказался от идеи сменить власть на Кубе.

    • Для Британии подобрали нового русофоба

      Арест видного лейбористского политика Питера Мандельсона по делу Джеффри Эпштейн поставил вопрос о замене премьер-министра в Британии. Нынешний премьер Кир Стармер, как считается, уйдет, не дождавшись осени. А на смену ему прочат весьма колоритного русофоба.

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Лунный посевной календарь на март 2026 года: благоприятные дни для посадки, работы в саду и неблагоприятные даты

      Март – старт дачного сезона: на юге уже сеют рассаду, в средней полосе готовятся к середине месяца, на севере пока планируют. В этом месяце закладывается основа будущего урожая. Многие дачники сверяют дела с лунным календарем: фазы влияют на рост растений. В марте 2026-го два ключевых события – полнолуние 3 марта и новолуние 19 марта. В эти дни агрономы не советуют сеять, пересаживать или обрезать. Рассказываем, как спланировать работы, чтобы рассада удалась, а сад встретил весну во всеоружии.

    • Что изменится с 1 марта 2026 года в России: новые законы, правила ЖКХ, автошкол, подписок и гостиниц

      Март традиционно становится месяцем, когда в России вступает в силу множество законодательных новелл. 1 марта 2026 года не станет исключением: россиян ждут важные изменения в самых разных сферах – от оплаты коммунальных услуг до правил бронирования отелей и защиты от нежелательных интернет-подписок. Обо всех нововведениях подробно – в справке газеты ВЗГЛЯД.

    • Что подарить на 23 февраля 2026: идеи мужу, папе и начальнику

      Тысячи женщин 23 февраля задаются главным вопросом праздника: что подарить мужчине, чтобы подарок действительно порадовал, а не оказался очередной формальностью? В спешке легко выбрать банальные варианты – носки, пену для бритья или дежурный одеколон. Но такие презенты давно стали штампом и редко вызывают искренние эмоции. Если время поджимает, важно сделать ставку на уместность: учитывать статус мужчины, его интересы, возраст и формат ваших отношений. ВЗГЛЯД собрал полную подборку актуальных идей – от практичных подарков мужу и теплых вариантов для папы до корректных деловых решений для начальника.

    Перейти в раздел

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации