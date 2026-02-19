  • Новость часаОбъявлен новый маршрут поставок российской нефти в Венгрию в обход Украины
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Названы цифры ежегодного сокращения населения Украины
    Концертный директор Кадышевой прекратил сотрудничество с артисткой
    ИИ-драка Брэда Питта и Тома Круза сокрушила Голливуд
    Путин напомнил судьям слова Александра III
    Эксперт: Корабли России и Китая мешают США начать удары по Ирану
    Каллас направила в ЕС перечень требований к России по Украине
    Венгрия пригрозила прекратить поставки газа и электричества Украине
    Объявлено о старте продаж новых автомобилей Volga
    Мнения
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев В визите Вэнса в Армению и Азербайджан больше шума, чем смысла

    Алармизм в нашем патриотическом сегменте сети по итогам визита американского вице-президента в Закавказье зашкаливает. Кажется, американская пропаганда со своими нарративами об «изменении баланса сил на Кавказе» многих комментаторов просто околдовала. Попробуем расколдовать.

    0 комментариев
    Тимур Шерзад Тимур Шерзад Британская военная стратегия повторяет свои ошибки

    Навязанное Лондоном ВСУ противостояние под Крынками, когда украинские морпехи пытались, ни на что ни глядя, держать плацдармы на нашей стороне Днепра, теряя людей в крайне невыгодных для себя пропорциях, напоминает операцию Первой мировой войны в Галлиполи до зубовного скрежета.

    0 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    34 комментария
    19 февраля 2026, 16:35 • В мире

    США ищут кандидата на роль «кубинского Горбачева»

    США ищут кандидата на роль «кубинского Горбачева»
    @ Andrew Thomas/CNP/Global Look Press

    Tекст: Евгений Крутиков

    Американские СМИ утверждают, что США закулисным образом «обсуждают будущее» Кубы с одним из внуков Рауля Кастро. Что это за человек, каковы реальные цели Вашингтона в подобных тайных переговорах – и почему ставка Белого дома на поиски «кубинского Горбачева», скорее всего, провалится?

    Госсекретарь США Марко Рубио проводит тайные переговоры с внуком и опекуном экс-президента Кубы Рауля Кастро Гильермо Родригесом Кастро, сообщают американские СМИ. Отмечается, что такие переговоры проходят в обход официальных каналов кубинского правительства и показывают, что администрация президента США Дональда Трампа считает престарелого Рауля Кастро тем, кто на самом деле принимает решения на острове.

    Слухи о переговорах Рубио с внуком Рауля появились практически сразу после нападения США на Венесуэлу и похищения лидера этой страны Николаса Мадуро. Многие эксперты также стали называть Кубу следующей целью Вашингтона. «Кубинский вопрос» в США – это прерогатива именно госсекретаря Марко Рубио, потомка представителей «старой» волны кубинских эмигрантов, то есть тех, кто переехал во Флориду еще до революции на острове.

    Серьезным влиянием обладает и племянник первой жены Фиделя Кастро – Марио Диас-Балларт, член Палаты представителей от Флориды. Его старший брат Линкольн Диас-Балларт долгое время был конгрессменом от штата Флорида.

    Собеседники портала Axios полагают, что речь идет не столько о «переговорах», сколько об «обсуждении будущего». США настаивают на том, что режим на Кубе должен быть сменен. Но пока непонятно, какими методами это будет осуществлено и что будет после смены режима, если таковая в той или форме случится. Считается, что Дональд Трамп еще не принял решения, сам же он заверяет, что в военной операции против Кубы необходимости нет. Кроме того, в Гаване нет какого-то конкретного человека, который вызывал бы у Трампа такую же идиосинкразию, как Мадуро, и похищением/устранением которого американский президент мог бы для себя «решить проблему».

    Пока Вашингтон пошел по пути экономического, финансового и энергетического удушения Кубы, одновременно затеяв сложные закулисные переговорные игры по пресловутому «обсуждению будущего». Есть  основания полагать, что эта стратегия в некоей среднесрочной перспективе выглядит выигрышной, и для Кубы уже начался «обратный отсчет».

    При этом сам Кастро-младший, хоть и считается любимым внуком Рауля, вряд ли может рассматриваться даже как политическая фигура переходного периода.

    На самой Кубе он мало известен, у него нет политического и управленческого опыта. Он не член ЦК партии и не депутат парламента. Он даже не высокопоставленный офицер.

    Правда, он близок к военно-промышленному конгломерату GAESA. А на Кубе это гораздо больше, чем просто военно-промышленный комплекс. Как подразделение Революционных вооруженных сил Кубы концерн GAESA контролирует до 37% всего ВВП страны. В том числе через группу Gaviota государственный сектор туризма, важнейший для страны, а также импорт/экспорт, банковское дело, магазины. Возможно, именно поэтому в Вашингтоне полагают, что Кастро-младший склонен к предпринимательству, а это считается в США добродетелью и основанием для начала большой дружбы.

    Видимо, речь будет идти в ближайшей перспективе о поиске некоей переходной фигуры внутри руководства Компартии. Более узнаваемой, чем Кастро-младший, и способной сыграть роль «кубинского Горбачева». А вот за его спиной и может стоять Кастро-младший, как гарант того, что Соединенные Штаты не будут физически вмешиваться в события на Кубе.

    Это даже не «венесуэльский вариант», а скорее та стратегия, которая была избрана Вашингтоном в отношении Советского Союза в 1980-х годах.

    Вообще ситуация на Кубе сейчас напоминает положение в СССР последних лет жизни – от экономики до идеологии и социальных условий. Примерно таким же, к сожалению, складывается и прогноз развития, разве что за исключением распада страны по национальным «квартирам», каковых на Кубе просто нет.

    Экономический и потребительский кризис приближается к катастрофе. Естественным путем ушло то поколение, которое было воспитано на революционных идеях. Нет оснований полагать, что у кубинской армии есть возможности сколько-нибудь эффективно противостоять армии США.

    При этом прямое вторжение можно почти полностью исключить. Дело в том, что здесь также можно провести еще одну прямую аналогию с кризисом в Советском Союзе. Кубинское население в целом, видимо, морально готово к переменам, но при соблюдении собственного достоинства. С точки зрения кубинских элит,

    переговоры с США и даже крупные уступки возможны, но только в случае, если эти переговоры с Вашингтоном будут вестись на равных, а не на позиции униженного и побежденного.

    Политические перемены, экономические реформы и нормализация отношений с США не могут достигаться ценой национального унижения. Кубинцы, возможно, готовы отказаться от идеологии, от правительства, от режима – но вовсе не горят желанием полностью разрушить собственную страну, что было массовым явлением среди советских граждан в 1980-е годы.

    Возглавить реформы на острове вполне могут представители армии, того самого концерна GAESA и спецслужб, которые, возможно, лучше, чем многие, отдают себе отчет в том, что происходит и чему это может привести. Часть военной и спецслужбистской элиты уже сейчас вовлечена в бизнес-сферу, что может стать фундаментом трансформации страны без принципиального отказа от основных социальных достижений, включая бесплатные образование и медицину.

    В этом плане крайне важна та возможная поддержка, которую могут оказать Кубе дружественные страны, в первую очередь Россия и Китай. Даже если допустить, что трансформация режима неизбежна, то в любом случае жизненно необходимо обеспечить ее безболезненность и безопасность.

    Примечателен в этом плане и недавний визит в Гавану главы российского МВД Владимира Колокольцева, который обсудил с профильными чиновниками острова «актуальные вопросы антикриминальной повестки». Стороны также оценили состояние и перспективы сотрудничества в правоохранительной сфере. При этом надо понимать, что на Кубе Министерство внутренних дел объединяет в себя практически все спецслужбы, кроме внешней разведки, это суперведомство, ответственное за все сферы безопасности, а не только криминальную полицию. И российский опыт тут уж точно не помешает.

    Из распада СССР кубинцы должны были вынести еще один урок. Если одним из инструментов трансформации режима на Кубе будет объявлен полный отказ от государственной экономики и дискредитация сил безопасности, то страна быстро придет в то состояние, в котором находилась Россия в 1990-е годы. Значительная часть экономики перейдет в руки подпольных дельцов и криминала. Появятся много вооруженных людей на улицах, объявятся банды. Куба может сползти в типичный для Латинской Америки криминальный хаос, что не сильно повысит доверие населения к США и тем, кто эти реформы будет проводить.

    Любая интервенция только сплотит кубинское общество, и именно поэтому Трамп подчеркивает отсутствие планов военного свержения правящего режима в Гаване. Ненависть к интервентам, к гринго будет для кубинцев важнее пустых полок магазинов. Белый дом ищет в кубинских элитах раскол, тех, кто готов на сближение с США, возможно, в том числе ради личной выгоды. Не обязательно денег - карьеры, имени, славы «нового Горбачева». И ценой этой карьеры станет новое установление американского протектората над Кубой.

    Но осмелимся предположить, что «кубинского Горбачева» в сколько-нибудь идентичном облике найти будет невозможно. Для кубинцев восприятие себя как народа напрямую связано с революционной идеологией. Советский народ отделял себя от социализма, но кубинский социализм - это часть национального самосознания.

    Революция, которая привела к власти Фиделя Кастро, была прежде всего не коммунистической, не советской революцией - а результатом борьбы за национальное освобождение кубинцев от американского гнета. Даже крах коммунистической идеологии не может этого изменить. Кто бы ни оказался у власти, он неизбежно будет в той или иной форме отстаивать независимость острова, чтобы он оставался Островом Свободы.

    Главное
    Названа причина обрушения крыши завода в Липецкой области
    NYT сообщила о подготовке удара Израиля и США по Ирану
    ЕК подтвердила приостановку поставок дизтоплива Киеву Венгрией и Словакией
    Бельгия призвала Мерца закрыть рот и молчать о ядерном сдерживании
    Министр Колокольцев сообщил о масштабной проблеме с кадрами в МВД
    Депутаты Госдумы поспорили из-за обидного прозвища
    «АвтоВАЗ» зарегистрировал товарный знак «Можно, а зачем»

    Газовые амбиции США оказались вредоносными для американцев

    Амбициозные планы США по бурному экспорту СПГ сделают американцев беднее, а американскую экономику – слабее. Еще недавно об этом говорили как о нестрашной страшилке, а теперь это обретает вполне конкретные очертания. 2025 год и эта зима показали, что опасность вполне реальная. Действия Вашингтона спасению ситуацию могут сильно не понравиться Европе, зато для России это будет иметь неплохой исход. Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Перейти в раздел

    Морозы показали Польше цену разрыва торговли с Россией

    До двух тысяч рублей в сутки вынуждены платить сегодня многие польские семьи за отопление. Поляки винят за это и аномальные морозы, и политику Евросоюза, но главное – собственное правительство, де-факто поставившее их в подобное положение. Каким образом это произошло и причем тут разрыв торговли Польши с Россией? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации