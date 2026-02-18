СМИ: Госсекретарь США Рубио ведет тайные переговоры с внуком Кастро

Axios сообщил о тайных переговорах Рубио с внуком Рауля Кастро

Tекст: Тимур Шайдуллин

Госсекретарь США Марко Рубио ведет тайные переговоры с Гильермо Родригесом Кастро, внуком и временным опекуном бывшего лидера Кубы Рауля Кастро, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Axios.

Как отмечает издание, переговоры проходят на фоне усиления давления со стороны США на Гавану. В администрации президента Дональда Трампа полагают, что именно Гильермо Кастро принимает ключевые решения на острове, несмотря на то что официально власть принадлежит Мигелю Диасу-Канелю Бермудесу.

В материале подчеркивается, что эти контакты осуществляются в обход официальных каналов кубинского правительства. Кроме того, Марко Рубио не встречался с официальными представителями Кубы или ее нынешним президентом.

Как писала газета ВЗГЛЯД, после того как США запретили поставки нефти из Венесуэлы и Мексики, Куба за месяц оказалась на грани топливного коллапса.

Ранее кубинские власти заявили о готовности к диалогу с США по любым вопросам для сохранения достижений революции и предотвращения гуманитарного кризиса.

До этого президент США Дональд Трамп высказал восхищение идеей назначить государственного секретаря Марко Рубио «президентом» Кубы.