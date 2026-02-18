Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.8 комментариев
Путин призвал учитывать потребность в медучреждениях при застройке новых районов
Президент России Владимир Путин подчеркнул важность учета потребностей в социальной инфраструктуре, в том числе медицинских учреждениях, при формировании градостроительной политики.
«При планировании комплексной застройки новых микрорайонов, при формировании планов развития городов и населенных пунктов нужно обязательно учитывать потребности жителей в социальной инфраструктуре, в том числе в медицинских учреждениях», – заявил он во время церемонии открытия новых медобъектов, передает ТАСС.
Путин отметил, что именно на основании этих задач необходимо выстраивать взаимодействие с бизнесом, строительными компаниями и застройщиками.
Напомним, в среду Путин по видеосвязи открыл новые медобъекты в четырех регионах.
Ранее Путин заявил о ключевой роли здравоохранения в социальной политике России.