Синоптики спрогнозировали пятиметровые волны в Крыму

Синоптики спрогнозировали обледенение судов и пятиметровые волны в Крыму

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Керченском проливе и на западной части Азовского моря 18-19 февраля ожидаются волны высотой до 5 м, сообщает МЧС Крыма. В эти дни на акватории возможны порывы ветра до 28 м/с, а высота волн в районе Черного моря достигнет 2,5 м.

По данным ведомства, ночью и утром 19 февраля на юге Керченского пролива прогнозируется обледенение судов. Моряков предупреждают о сложностях при швартовке и риске повреждений пришвартованных судов. Спасатели настоятельно рекомендуют судоводителям не выходить в море, а жителям и гостям Крыма воздержаться от прогулок по набережным и берегоукреплениям.

В связи с ухудшением погодных условий действует штормовое предупреждение. Кроме сильного ветра и высоких волн, в регионе ожидаются снегопады, гололедица и гололед, особенно в горах, где скорость ветра может достигать 35 м/с. Сейчас в Крыму пасмурно, фиксируется слабый дождь, температура воздуха плюс 10 градусов.

Ранее в среду в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за снежного циклона. До этого синоптики сообщили о погодных аномалиях в европейской части России. А в Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива.



