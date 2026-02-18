  • Новость часаПутин назвал демографию национальным приоритетом России
  • Лента новостей
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Попытка нового «контрнаступа» сжигает последние резервы ВСУ в Запорожье
    Политолог объяснил раннее завершение переговоров по Украине в Женеве
    Макрон сравнил НАТО с лягушкой без мозга
    ФРГ привлекла украинских военных инструкторов к работе в учебных центрах бундесвера
    Путин: На обновление первичного звена медицины выделено 587 млрд рублей
    Мединский рассказал о своей закрытой встрече с украинцами в Женеве
    США за сутки перебросили на Ближний Восток 50 истребителей
    Присвоивший биткоины экс-премьера Грузии россиянин освобожден
    Названо число срочников для службы в пожарных подразделениях МЧС
    Мнения
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Суворовский девиз «Мы – русские, с нами Бог» снова звучит громко

    Да, мы не ожидали, что нынешний этап многовековой войны так затянется. Но мы обрели и обретаем соборное самостоянье, братство и взаимопомощь. Пусть эти навыки останутся с нами и в мирное время.

    9 комментариев
    Глеб Простаков Глеб Простаков Широкая улыбка нефтяного сфинкса

    Санкции против российской нефти снимут не из-за «очень хороших отношений» Трампа с Путиным, как любит говорить американский президент, а потому что это будет выгодно при определенных условиях. И в этом динамичном танце интересов победит тот, кто лучше рассчитает ходы.

    10 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Момент слабости сделал Запад сговорчивее

    Для Запада любое соглашение с теми, кто находится за его пределами, всегда является временным. Поэтому задачей всех остальных стран является воспользоваться в своих интересах моментами слабости США и Европы, заставляющими их на очень короткий срок быть готовыми к уступкам.

    3 комментария
    18 февраля 2026, 20:54 • Новости дня

    Синоптики спрогнозировали пятиметровые волны в Крыму

    Синоптики спрогнозировали обледенение судов и пятиметровые волны в Крыму

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Сильный шторм с волнами до пяти метров и порывистым ветром прогнозируется в Керченском проливе с 18 по 19 февраля, сообщает МЧС Крыма.

    В Керченском проливе и на западной части Азовского моря 18-19 февраля ожидаются волны высотой до 5 м, сообщает МЧС Крыма. В эти дни на акватории возможны порывы ветра до 28 м/с, а высота волн в районе Черного моря достигнет 2,5 м.

    По данным ведомства, ночью и утром 19 февраля на юге Керченского пролива прогнозируется обледенение судов. Моряков предупреждают о сложностях при швартовке и риске повреждений пришвартованных судов. Спасатели настоятельно рекомендуют судоводителям не выходить в море, а жителям и гостям Крыма воздержаться от прогулок по набережным и берегоукреплениям.

    В связи с ухудшением погодных условий действует штормовое предупреждение. Кроме сильного ветра и высоких волн, в регионе ожидаются снегопады, гололедица и гололед, особенно в горах, где скорость ветра может достигать 35 м/с. Сейчас в Крыму пасмурно, фиксируется слабый дождь, температура воздуха плюс 10 градусов.

    Ранее в среду в Москве объявили оранжевый уровень погодной опасности из-за снежного циклона. До этого синоптики сообщили о погодных аномалиях в европейской части России. А в Гидрометцентре Петербурга допустили полное замерзание Финского залива.


    17 февраля 2026, 21:56 • Новости дня
    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине

    В Крыму обвинили правнучку Хрущева в оправдании передачи полуострова Украине

    Правнучку Хрущева обвинили в оправдании передачи Крыма Украине
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Замглавы крымского парламента Сергей Цеков обвинил правнучку Никиты Хрущева Нину в попытках оправдать передачу Крыма Украине.

    Нина Хрущева в интервью Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в России) назвала передачу Крыма Украине в 1954 году «менеджерским ходом» советского лидера, передает «Лента.ру». По словам Хрущевой, этот шаг был призван «привязать Украину к России». «Это был еще больший повод привязать Украину к России. Когда Крым становится украинским – значит, и Украина становится больше русской», – заявила она.

    Цеков, комментируя это заявление, подчеркнул, что Хрущева пытается оправдать поступок прадеда. «Не стала Украина ближе к России после получения Крыма. Он оказался вообще яблоком раздора, а напряжение копилось все годы, пока Крым был украинским», – заявил он, добавив, что к 2014 году конфликт только обострился, а переломный момент наступил в 2022 году.

    Бывший сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди также высказалась по поводу слов Хрущевой, напомнив, что правнучка советского лидера более 30 лет живет в США. Она посоветовала Хрущевой приехать в Россию и Крым, чтобы лично пообщаться с местными жителями, и выразила мнение, что это поможет ей не делать подобных заявлений.

    Ковитиди назвала передачу Крыма ошибкой Никиты Хрущева, однако отметила, что этот шаг стал «провокационной инъекцией для укрепления русского духа в Крыму». Она считает, что историческая оценка этого решения должна быть более взвешенной и опираться на факты.

    Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов сообщил о множестве правовых несоответствий при передаче полуострова УССР и отсутствии экономических оснований для такого шага.

    Комментарии (35)
    16 февраля 2026, 20:25 • Новости дня
    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада

    МВД предупредило москвичей о новой схеме обмана при уборке снега

    Мошенники придумали схему обмана людей с помощью снегопада
    @ Patrick Pleul/dpa/TASS

    Tекст: Денис Тельманов

    В Москве фиксируют случаи, когда мошенники под видом уборщиков снега выманивают предоплату у граждан, предоставляя поддельные документы.

    О росте случаев мошенничества с объявлениями об уборке и вывозе снега сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, передает РИА «Новости». По ее словам, злоумышленники размещают в социальных сетях и мессенджерах объявления, в которых предлагают услуги по уборке снега. Мошенники предоставляют поддельные договоры и документы, согласовывают дату, время и количество техники, а также ее государственные регистрационные знаки.

    «Они предоставляют поддельные договоры и сопроводительные документы, согласовывают дату и время работ, количество единиц техники и даже ее государственные регистрационные знаки», – рассказала Волк.

    После получения предоплаты мошенники прекращают связь с жертвами, блокируют аккаунты и телефоны, а граждане теряют сотни тысяч рублей.

    Для предотвращения подобных ситуаций Волк рекомендовала проверять контрагентов через официальные информационные ресурсы, такие как ЕГРЮЛ и ЕГРИП.

    Она также советует лично встречаться с исполнителем перед подписанием договора, вносить предоплату только после заключения соглашения и использовать безопасные формы расчета, например, аккредитив или оплату после выполнения работ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, за последние 11 месяцев в России зарегистрировали более 244 тыс. киберпреступлений с использованием мессенджеров.

    Общая сумма ущерба от киберпреступлений достигла почти 300 млрд рублей.

    Злоумышленники начали массовую рассылку поддельных писем в коммерческие организации от имени Общероссийского народного фронта с требованиями перевести деньги на нужды военных.

    Аферисты стали использовать специальные программы под предлогом «ускорения приложений», «разблокировки» и «снятия ограничений».

    Комментарии (4)
    18 февраля 2026, 12:16 • Видео
    «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

    «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 12:03 • Новости дня
    Москвичей предупредили о предстоящей самой холодной ночи года

    Гидрометцентр: Москву и Подмосковье ждет одна из самых холодных ночей года

    Москвичей предупредили о предстоящей самой холодной ночи года
    @ Максим Блинов/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Температура в Москве этой ночью может опуститься до минус 22 градусов, а в некоторых районах Подмосковья ожидается мороз до минус 26 градусов, сообщил Гидрометцентр.

    Одна из самых холодных ночей с начала года ожидается в Москве и Подмосковье, передает ТАСС со ссылкой на данные Гидрометцентра.

    По словам специалистов, в ночь на 18 февраля температура в столице местами может опуститься до минус 22 градусов, а в отдельных районах Подмосковья – до минус 26 градусов.

    Синоптики отмечают, что мороз усилится на фоне облачной погоды с прояснениями и в основном без осадков. Однако в некоторых районах возможны туман и изморозь. В целом, ночью температура в Москве будет около минус 18-20 градусов, а по области – от минус 18 до минус 23.

    Днем в среду, 18 февраля, в Подмосковье местами возможен небольшой снег. При этом температура воздуха в столице составит минус 8-10 градусов, а в области – от минус 7 до минус 12.

    На главной метеостанции Москвы, расположенной на ВДНХ, самой холодной оказалась ночь на 3 февраля, когда температура достигла минус 21,6 градуса. Перед этим, 31 января, было зафиксировано минус 20,4 градуса.

    В Гидрометцентре ранее объяснили, что кратковременное усиление морозов связано с влиянием северного антициклона. Синоптики подчеркивают, что чередование южных снежных циклонов и сухого северного антициклона определяет неустойчивую погоду на нынешней неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики пообещали москвичам облачный и морозный вторник.

    В некоторых регионах России температуры во вторник достигнут минус 40 градусов.

    Метеорологи ранее отметили погодные аномалии в европейской части страны.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 19:54 • Новости дня
    ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем
    ПВО сбили пять воздушных целей над Севастополем
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Военные отражают атаку Вооружённых сил Украины на Севастополь, сообщает губернатор города Михаил Развожаев.

    «В Севастополе военные отражают атаку ВСУ, работает ПВО. Уже сбиты пять воздушных целей над акваторией моря в районе Орловки и мыса Херсонес», – написал Развожаев в своем Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, сообщалось, что российские военные сбили шесть воздушных целей в районе Северной стороны и Балаклавы во время атаки ВСУ на Севастополь.

    В понедельник ночью Развожаев сообщил об отмене воздушной тревоги в Севастополе.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 07:40 • Новости дня
    Эксперты нашли позитив в замерзании Ладожского озера

    Экологи назвали полное замерзание Ладожского озера позитивным для нерп

    Эксперты нашли позитив в замерзании Ладожского озера
    @ Konstantin Mikhailov/Russian Look/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Несмотря на суровую для человека погоду, для балтийской и ладожской нерпы сложились благоприятные условия, каких не было почти десять лет, сообщили специалисты Фонда друзей балтийской нерпы.

    «Впервые с 2017 года полностью замерзла восточная часть Финского залива, и целиком покрылось льдом Ладожское озеро. Такая ледовая обстановка – настоящий подарок для ластоногих, которым для размножения необходимы обширные ледовые поля», – сообщили эксперты в Telegram-канале «Водоканал Санкт-Петербурга».

    По словам основателя Фонда друзей балтийской нерпы Вячеслава Алексеева, за последние восемь лет нынешняя зима – самая благоприятная для животных.

    «Мы не ожидаем большого количества пациентов в этом сезоне, но будем внимательно следить за развитием ситуации. Все может измениться, если весна будет ранней и резкой», – отметил Алексеев.

    При этом синоптик Александр Колесов сообщал, что продолжением морозной погоды на северо-западе страны стало замерзание Ладожского озера.

    «На это и рассчитывали на прошлой неделе, а теперь можно констатировать, что ледяной покров на Ладоге составляет 100 % от площади озера», – написал он в Telegram-канале.

    Ладожское озеро замерзает каждую зиму, но не каждую замерзает полностью, как в этот раз, поэтому метеорологи отмечают это явление как одно из примечательных.

    Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, январь в Гренландии стал самым теплым за всю историю. Австриец Свобода рассказал о самом сильном морозе в зимней Сибири.

    Синоптик Леус рассказал о погоде в Москве на масленичной неделе с 16 февраля

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 20:48 • Новости дня
    Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за снегопада
    Пробки в Москве достигли максимального уровня из-за снегопада
    @ Евгений Одиноков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Вечером понедельника движение в столице оказалось практически парализовано из-за сильного снегопада и неблагоприятных погодных условий.

    По данным сервиса «Яндекс.Карты», вечером в понедельник пробки в Москве достигли 10 баллов на фоне обильного снегопада. Самые серьезные заторы зафиксированы в центре столицы, а также на северо-востоке, востоке, юго-западе и северо-западе Садового кольца, сообщает РИА Новости.

    Автомобилисты вынуждены стоять на таких улицах, как Кремлевская, Москворецкая, Дербеневская набережные, Тверской и Сретенский бульвары, Якиманский проезд, улица Яузская, Неглинная, Лосиновская, Новый Арбат, Остоженка, Знаменка, Сретенка, а также на Малом Каменном и Новоспасском мостах.

    Пробки также отмечаются по большей части Третьего транспортного кольца, особенно на северо-востоке города. На МКАД и вылетных магистралях наиболее сложная ситуация сложилась на юго-западе и северо-востоке Москвы.

    По информации Гидрометцентра, в Москве до 21.00 действует «желтый» уровень погодной опасности, а в Подмосковье объявлен «оранжевый» уровень.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, движение по Московской кольцевой дороге оказалось остановлено из-за сильного снегопада и многокилометровых пробок.

    Село Териберка оказалось отрезано от Мурманска в результате сильной метели и снежных заносов.

    На востоке Московской области технические неполадки и низкие температуры привели к утренним задержкам пригородных поездов.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 12:21 • Новости дня
    В Госдуме назвали слова правнучки Хрущева о Крыме предательством

    Шеремет назвал предательством заявления правнучки Хрущева про Крым

    Tекст: Вера Басилая

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет резко отреагировал на слова Нины Хрущевой о принадлежности Крыма, назвав их предательством и наплевательским отношением к мнению крымского народа.

    Депутат Госдумы Михаил Шеремет прокомментировал высказывания Нины Хрущевой, правнучки Никиты Хрущева, о принадлежности Крыма Украине, передает РИА «Новости».

    «Правнучка Хрущева далека от России, ее народа и истории. Она не имеет права делать такие заявления, игнорируя мнение миллионов жителей Крыма, демонстрируя тем самым свое наплевательское отношение к их выбору на референдуме в 2014 году. Эти заявления сделаны в духе предателей России», – заявил Шеремет.

    Он также отметил, что Киев предал свою историю, выбрав путь национализма и нацизма, в отличие от прежних времен, когда Украина и Россия были частью единого государства. По словам депутата, слова Хрущевой полностью игнорируют волю крымчан, выраженную в ходе референдума 2014 года.

    Президиум Верховного совета СССР 19 февраля 1954 года издал указ о передаче Крымской области из состава РСФСР в состав УССР, а 26 апреля 1954 года этот указ был утвержден законом СССР.

    Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года после референдума и госпереворота на Украине.

    Замглавы крымского парламента Сергей Цеков обвинил правнучку Никиты Хрущева Нину в попытках оправдать передачу Крыма Украине.

    Нина Хрущева в интервью Екатерине Гордеевой (признана иноагентом в России) назвала передачу Крыма Украине в 1954 году «менеджерским ходом» советского лидера.

    Комментарии (2)
    15 февраля 2026, 21:54 • Новости дня
    Власти Курской области ограничили подвоз детей в школы из-за снегопада

    Tекст: Ольга Иванова

    В связи с ожидаемым снегопадом и резкими перепадами температуры в Курской области в понедельник школьников, пользующихся автобусами, переведут на дистанционное обучение, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

    Власти Курской области ограничат подвоз школьников в понедельник из-за ухудшения погодных условий, передает РИА «Новости». Об этом сообщил губернатор Александр Хинштейн, отметив, что решение принято по рекомендации УГАИ региона.

    «По рекомендации УГАИ Курской области завтра ограничим подвоз школьников в муниципалитетах. Те, кого забирают и довозят школьные автобусы, в понедельник будут заниматься в дистанционном формате,» – заявил глава региона. Он подчеркнул, что ожидается сильный снегопад и сложная обстановка на дорогах, вызванная перепадами температуры.

    По словам Александра Хинштейна, безопасность детей стала главным приоритетом при принятии решения. Ожидается, что ограничение коснется только тех школьников, которые ежедневно пользуются школьными автобусами. Для них обучение в ближайший рабочий день организуют в дистанционном формате.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, из-за сильной метели и снежных заносов село Териберка оказалось отрезано от Мурманска. Водителей попросили вернуться обратно в населенный пункт.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 11:41 • Новости дня
    Синоптик спрогнозировал обновление зимнего максимума снега в Москве

    Синоптик Леус: Высота снежного покрова в Москве может обновить зимний максимум

    Tекст: Мария Иванова

    На этой неделе Москву ожидают сильные снегопады из-за южных циклонов, высота снежного покрова может превысить нынешний зимний максимум в 61 см, сообщил синоптик Михаил Леус.

    Высота снежного покрова в Москве на этой неделе может достичь рекордных значений для текущей зимы, сообщил синоптик Михаил Леус в своем Telegram-канале.

    По его словам, «сильные снегопады уже в Подмосковье, и это только начало». Уже с утра юг столичного региона накрыл снег, который принес активный циклон балканского происхождения, а к девяти часам утра снег зафиксировали и в центре Москвы.

    В течение дня циклонический вихрь «Вивиан», так его назвали немецкие метеорологи, принесет осадки на всю территорию столичного региона. Основная масса снега выпадет на юге и юго-востоке Подмосковья – до 9-14 мм, что близко к трети месячной нормы февраля. Снегопады будут сопровождаться порывистым ветром и метелями, ухудшающими видимость до 1-1,5 км.

    Однако уже вечером снегопады ослабеют, станут кратковременными и локальными, а к ночи и вовсе прекратятся. Во вторник в Москве ожидается резкое похолодание: ночью температура опустится до минус 15-19 градусов, днем не выше минус 8-10 градусов, а пик морозов придется на среду, когда ночью столбики термометров приблизятся к минус 20.

    В четверг температура вновь повысится, а в столицу придет новый южный циклон, который принесет свежий снег – объем осадков может достигнуть трети – половины от месячной нормы, а прирост снежного покрова составит до 10-15 см.

    Как отмечает Леус, «в финале рабочей недели высота снежного покрова в Москве может обновить максимум нынешней зимы», который сейчас составляет 61 см и был зафиксирован 30 января.

    Ранее сообщалось, что температура воздуха в начале недели опустится на шесть-семь градусов ниже нормы.

    Синоптики предупредили, что в европейской части России ожидаются погодные аномалии.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 09:41 • Новости дня
    Сильная вспышка произошла на Солнце

    На Солнце зарегистрирована вспышка класса M24 с выбросом плазмы

    Tекст: Мария Иванова

    Утром на восточном краю Солнца зафиксировали мощную вспышку уровня M2.4, что резко контрастирует с периодом недавней низкой активности звезды.

    На левом краю Солнца утром была зафиксирована мощная вспышка класса M2.4, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН.

    Пик события пришелся на 7.35 по московскому времени. Ученые подчеркивают неожиданность данного явления – за последние дни активность Солнца была крайне низкой, показатели вспышек почти не изменялись.

    Как пояснили в лаборатории, источник вспышки расположен на обратной стороне Солнца, за горизонтом, поэтому пока невозможно установить, какая именно группа солнечных пятен стала причиной взрыва. До этого момента эта область не проявляла никакой активности, и специалисты считали ее полностью спокойной. «Событие выглядит довольно сильно противоречащим общей ситуации на Солнце», – отметили астрономы.

    По мнению экспертов, вспышка может оказаться либо единичным эпизодом, связанным с накоплением энергии в небольшом солнечном пятне, либо свидетельствовать о формировании новой крупной активной области. Если это так, то в течение суток должны последовать новые всплески, а уровень фона на графиках быстро повысится. Уже завтра эта часть Солнца станет видна с Земли – тогда станет ясно, насколько серьезна новая группа пятен.

    Отмечается, что опасности для Земли данное событие не несет. Вспышка сопровождалась выбросом плазмы, но облако движется в сторону и не заденет нашу планету. В ближайшие часы ученые ожидают появления облака на снимках с солнечных коронографов.

    Наплмним, накануне на Земле началась вторая с начала февраля магнитная буря.

    Ранее ученые зафиксировали почти полную остановку вспышечной активности Солнца.

    В январе отметили рекордное число магнитных бурь на Земле.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 13:59 • Новости дня
    Январь в Гренландии стал самым теплым за всю историю

    Прошедший январь в Гренландии стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений

    Tекст: Мария Иванова

    Температура в столице Гренландии Нууке в январе поднялась до 11,3 градуса, что сделало прошедший месяц самым теплым за всю историю наблюдений.

    Минувший январь стал самым теплым за всю историю метеонаблюдений в Гренландии, сообщает ТАСС.

    В городе Нуук, административном центре острова, в самый теплый день января температура достигла 11,3 градуса, что является рекордом для этого времени года. Среднемесячная температура в Нууке составила плюс 0,1 градуса, что на 7,8 градуса выше климатической нормы 1991–2020 годов и на 1,4 градуса больше предыдущего рекорда, установленного в 1917 году.

    Рекордные показатели были зафиксированы по всей западной части Гренландии. В ряде населенных пунктов столбики термометров поднялись до плюсовых значений, что является исключением для января. На протяжении более 2 тыс. километров, от южной оконечности до западного побережья, в нескольких населенных пунктах наблюдалась аномально теплая погода.

    Как отметил научный сотрудник Национального центра климатических исследований института Мартин Олесен, столь необычная температура может быть связана с последствиями глобального потепления. В западной части Гренландии, особенно в районе Нуука, проживает большинство из 56,5 тыс. жителей острова.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, средняя температура воздуха на поверхности Земли в 2025 году составила 14,97 градуса Цельсия и заняла третье место в истории наблюдений.

    Среднемесячная температура в сентябре 2025 года на всей территории России оказалась на два градуса выше климатической нормы.

    Прошлый август стал самым засушливым месяцем в Европе с 2012 года.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 08:57 • Новости дня
    Самая сильная магнитная буря февраля произошла ночью

    ИКИ РАН: Самая сильная магнитная буря февраля уровня G2 произошла ночью

    Tекст: Мария Иванова

    Магнитная буря уровня G2, ставшая самой сильной в феврале, началась и быстро завершилась минувшей ночью.

    Ночью началась и тут же закончилась магнитная буря, сообщается в Telegram-канале лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН).

    Прошедшее возмущение, которое продлилось меньше часа, стало самым сильным с начала месяца.

    «Вообще, Солнце ведет себя странно. Какие-то короткие одиночные вспышки на пустом месте, после которых снова тишина», – отметили ученые.

    В лаборатории добавили, что во вторник ожидается солнечное затмение. Первое падение полутени на Землю – в 12.58 по Москве. Кольцевая фаза – с 14.44 до 15.37, а пик ожидается в 15.13.

    Напомним, накануне сильная вспышка произошла на Солнце.

    Днем ранее на Земле началась вторая с начала февраля магнитная буря.

    Комментарии (0)
    16 февраля 2026, 20:10 • Новости дня
    Москвичей предупредили о росте стоимости такси из-за снегопада

    «Яндекс» предупредил о росте среднего чека за такси на 20% в Москве из-за снегопада

    Tекст: Денис Тельманов

    Сильные снегопады привели к увеличению времени поездок на такси в Москве, что вызвало рост среднего чека примерно на 20%.

    Средний чек поездки на такси в Москве может увеличиться на 20% из-за роста времени в пути на фоне сильных снегопадов, передает ТАСС.

    В компании «Яндекс такси» сообщили, что сегодня поездки по городу занимали на 25-30% больше времени по сравнению с обычными днями. Особенно сильный рост длительности наблюдался с наступлением сумерек после 17:00 и, по прогнозу, сохранится до 21:00.

    В сервисе отметили, что на отдельных участках Москвы, где спрос на поездки превышает количество доступных автомобилей, временно вводятся повышающие коэффициенты. При этом общее число водителей на линии остается стабильным.

    В «Яндекс такси» порекомендовали пассажирам учитывать погодные условия при планировании маршрута.

    В компании советуют сравнивать разные способы передвижения, комбинировать маршруты с метро, а также выезжать вне пиковых часов, чтобы избежать увеличения стоимости поездки.

    Дополнительно рекомендовано закладывать больше времени на дорогу, особенно если поездка связана с важными мероприятиями или вылетами.

    По данным Гидрометцентра России, режим погодной опасности в Московском регионе был повышен до оранжевого уровня. Ожидается, что высота снежного покрова в Москве и Подмосковье за время снегопада может увеличиться на 10-14 см.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, январь в Москве отметился рекордным за 203 года количеством снега, а температура воздуха оказалась на полтора градуса ниже обычных показателей месяца.

    Стоимость поездки на такси в Москве утром в четверг выросла на некоторых маршрутах до 3,5 раза из-за сильного снегопада.

    Необычно обильные снегопады в Москве и Подмосковье в январе обусловлены не только погодными условиями, но и глобальными изменениями климата, отмечают эксперты.

    Комментарии (0)
    17 февраля 2026, 09:09 • Новости дня
    Синоптик назвал регионы России с 40-градусными морозами

    Синоптик Шувалов назвал регионы России с сорокаградусными морозами

    Tекст: Мария Иванова

    Сохраняющиеся на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке ночные морозы достигнут отметки минус 45 градусов, ожидается снижение температуры до рекордных значений, сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.

    В ряде регионов России в ближайшие дни ожидаются сильные морозы, рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов, передает РИА «Новости».

    По его словам, самые низкие температуры сохранятся на северо-востоке Якутии, в континентальных районах Магаданской области и на Чукотке. Там ночные температуры опустятся до минус 40 – минус 45 градусов.

    Шувалов отметил: «В Москву пришел снег, в Тулу, в Рязань пришел снег. Морозы будут в центре России вторник-среду. В четверг – опять снегопады сильные». Он также предупредил, что на северо-западе, включая Новгородскую, Псковскую и Ленинградскую области, морозы сохранятся, но ослабнут к четвергу, когда туда придет свежий южный циклон и начнутся снегопады.

    Синоптик уточнил, что на северо-западе и севере, в Вологодской области, Карелии и на юге Архангельской области, ожидается умеренный и слабый снег – чем севернее, тем осадки слабее. В центре России сильные снегопады прогнозируются на четверг и пятницу.

    Шувалов добавил, что экстремальные морозы на северо-востоке Якутии, в Магаданской области и на Чукотке сохранятся и в ближайшие дни – ночные температуры здесь будут достигать минус 45 градусов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в европейской части России наблюдаются погодные аномалии.

    Между тем синоптики зафиксировали в Гренландии самый теплый январь за всю историю наблюдений.

    Комментарии (0)
    18 февраля 2026, 08:30 • Новости дня
    Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за снежного циклона

    Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности из-за снега в Москве

    Tекст: Мария Иванова

    В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидающегося мощного снегопада и порывов ветра до 17 метров в секунду.

    В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося снежного циклона, передает ТАСС.

    По данным Гидрометцентра, предупреждение будет действовать с полуночи 19 февраля до полуночи 20 февраля. Это предпоследний уровень опасности, который свидетельствует о возможных стихийных бедствиях и риске ущерба.

    Представитель Гидрометцентра отметил: «Ожидается, что в течение суток в регионе пройдет сильный, а в дневные часы местами очень сильный снег, возможна метель, образование гололедицы и снежных заносов на дорогах». Ситуацию осложнит ветер восточной четверти с порывами до 17 метров в секунду.

    Циклон зародился два дня назад на севере Адриатического моря, прошёл через Балканы, достиг Черного моря и теперь движется на север, в сторону Центральной России. В его циркуляцию втянулись теплые и очень влажные воздушные массы, которые, остывая, усиливают выпадение осадков. Синоптики подчеркивают, что циклон окажет влияние на значительную часть европейской территории России.

    Штормовое предупреждение также затрагивает ряд соседних областей: Курскую, Брянскую, Орловскую, Липецкую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую и Ярославскую. В Белгородской и Воронежской областях ожидаются снег, мокрый снег и налипание снега на провода и деревья.

    Напомним, накануне синоптики предупредили москвичей о предстоящей самой холодной ночи года.

    В столице пообещали облачную и морозную среду.

    Между тем в европейской части России синоптики зафиксировали погодные аномалии.

    Комментарии (0)
    Главное
    Медведев: На Украине началась схватка свидомого фельдмаршала и коверного клоуна
    Вучич заявил о готовности Сербии вступить в ЕС без права вето
    Шадаев объявил о сохранении доступа к Telegram в зоне СВО
    AP: Залужный грозил ввести войска в Киев после обыска СБУ
    На Украине генераторы из гуманитарной помощи работали на автомойках и в ресторанах
    Пропавшие в Петербурге мать и две дочери найдены во Владимирской области
    Эксперт разъяснил смысл веганского алкоголя

    Чем обернется энергетический шантаж Украины

    Энергетическим шантажом назвали действия Украины, которая все-таки прекратила транзит нефти по трубопроводу «Дружба». Пострадавшие Венгрия и Словакия не хотят идти на поводу у Киева – и уже нашли альтернативный путь доставки российской нефти. Чего хочет добиться Украина своим шантажом, что это за новый маршрут и как он перекроит поставки нефти? Подробности

    Перейти в раздел

    Канцлер Германии отомстил Трампу встречей со следующим президентом США

    Между властями США и Германии назрел серьезный конфликт, вызванный желанием канцлера Фридриха Мерца отомстить президенту Дональду Трампу и завязать отношения с тем, кого называют следующим хозяином Белого дома. Теперь Трамп отомстит в ответ. Мстительность – это очень ценная его черта с точки зрения интересов России. Подробности

    Перейти в раздел

    «Хватаюсь за лезвие ножа». Хроника подвига воспитательниц в Бугуруслане

    Детский сад № 1 в Бугуруслане Оренбургской области стал знаменит после того, как воспитательница Лия Галеева и учитель музыки Людмила Платонова спасли десятерых малышей от ворвавшегося наркомана с ножом. Спецкор газеты ВЗГЛЯД познакомился с женщинами, проявившими, помимо огромного мужества, очевидный пример единства народов России. В данном случае – в противодействии прямой и явной угрозе для жизни детей. Подробности

    Перейти в раздел

    НАТО готовит против России балто-скандинавский кулак

    От блокады Калининградской области до ударов по Санкт-Петербургу – так эксперты оценивают потенциальные угрозы для России на фоне милитаризации Прибалтики и Северной Европы. По их оценкам, три постсоветские республики давно превращены в плацдарм для возможного нападения. Насколько значим совокупный военный потенциал этих стран и как Россия может себя обезопасить? Подробности

    Перейти в раздел

    Киев испугался последствий покушения на генерала Алексеева

    В Москве совершено покушение на замначальника ГРУ Владимира Алексеева. Генерал-лейтенант получил несколько огнестрельных ранений, выжил и находится в тяжелом состоянии. На Украине, где ранее неоднократно брали на себя ответственность за подобные преступления, неофициально говорят о некой «третьей стороне». Однако, как полагают эксперты, за этим нападением в любом случае стоят те, кто намерен сорвать переговорный процесс. Подробности

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • «Крупнейшая оплошность» канцлера Германии

      «Вполне вероятно, что это крупнейшая оплошность Фридриха Мерца на сегодняшний день», – заявил спецпосланник президента США Ричард Гренелл, комментируя политику канцлера Германии. Гренелл – доверенное лицо Дональда Трампа, и он знает, о чем говорит. Что же произошло?

    • Новый раунд переговоров с Украиной: главное

      Во вторник стартуют двухдневные переговоры между представителями России, Украины и США в швейцарской Женеве. В их преддверии Владимир Зеленский устроил сеанс неслыханной наглости. Чего теперь ждать?

    • Польша рвется к атомной бомбе

      Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что поляки должны получить собственное ядерное оружие, поскольку республика «находится на грани вооруженного конфликта». Могут ли эти мечты стать реальностью?

    Перейти в раздел
    Перейти в раздел

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    Перейти в раздел

    • Масленица в 2026 году: какой сегодня день Масленичной недели, точные даты и главные традиции праздника

      Масленичная неделя в 2026 году проходит с 16 по 22 февраля и традиционно предшествует началу Великого поста. Каждый день праздника имеет собственное название и обрядовый смысл – от «Встречи» до Прощеного воскресенья. Рассказываем, какой сегодня день Масленицы, какие даты приходятся на каждый этап седмицы, что принято делать по традиции и как правильно подготовиться к завершению праздничной недели.

    • Что такое ключевая ставка ЦБ РФ простыми словами: на что влияет и какой уровень сейчас, в 2026 году

      Ключевая ставка Центрального банка – один из главных показателей экономики, который влияет на проценты по кредитам и вкладам, инфляцию и общую стоимость денег. Когда ЦБ РФ повышает или снижает ставку, изменения ощущают и банки, и бизнес, и обычные заемщики. Так что же такое ключевая ставка, на каком она уровне в феврале 2026 года и как менялись решения регулятора в последние годы? В справочном материале газеты ВЗГЛЯД собраны актуальные данные и ключевые факты.

    • Сретение Господне 15 февраля 2026: большой церковный праздник, история, смысл и приметы

      В воскресенье, 15 февраля 2026 года, православные христиане отмечают Сретение Господне – один из главных двунадесятых праздников церковного календаря. Этот церковный праздник имеет фиксированную дату и ежегодно приходится на 40-й день после Рождества Христова. Сретение Господне связано с евангельским событием встречи младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме и символизирует встречу человека с Богом. В этот день верующие вспоминают духовный смысл праздника, соблюдают особые традиции и интересуются, что можно и что нельзя делать на Сретение Господне.

    Перейти в раздел

    • Из-за «файлов Эпштейна» под британским премьером зашаталось кресло

      Наибольший политический ущерб от публикаций так называемых файлов Эпштейна – множества документов, касающихся связей покойного педофила и сутенера – понесло на данный момент правительство Великобритании. Ближайший советник премьер-министра страны Морган Максуини уже подал в отставку, и многие уверены, что такой же финал грозит и самому премьеру Киру Стармеру.

    • Трамп: Официант, еще льда!

      Свои притязания на Гренландию президент США Дональд Трамп обосновывает тем, что он просит только «о куске льда, холодном и расположенном в труднодоступном месте». Однако многие подозревают, что этот кусок льда только раззадорит территориальные аппетиты хозяина Белого дома.

    • Немецкие солдаты защищали Гренландию только сутки

      Группа немецких военнослужащих покинула Гренландию столь же внезапно, как и полетела на этот принадлежащий Дании остров. В целом же миссия бундесвера в Гренландии продлилась менее чем двое суток – хотя изначально предполагалось, что она будет длительной. Похоже, что в Берлине испугались даже символического военного присутствия в Гренландии в условиях давления США.

    Перейти в раздел

    • Время удивительных историй

      Цикл видеолекций и статей о ярких и спорных событиях отечественной истории, охватывающий период от Древней Руси до «мюнхенской речи». Рассказываем о героях эпохи с юмором и фактами.

    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

    Перейти в раздел
  • Экономика
  • Политика
  • Общество
  • В мире
  • Происшествия
  • Мнения
  • Видео
  • Фото
  • Инфографика
  • Справки
  • Карикатуры
  • Спецпроекты
    •
  • О газете
    •

    Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации