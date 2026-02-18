Упорство США в организации переговоров по Украине похвально, однако на фоне третьего раунда, на этот раз в Женеве, дает пищу для размышлений относительно американских стратегических целей в украинском урегулировании.2 комментария
Оранжевый уровень погодной опасности объявлен в Москве из-за снежного циклона
Гидрометцентр объявил оранжевый уровень опасности из-за снега в Москве
В столичном регионе объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за ожидающегося мощного снегопада и порывов ветра до 17 метров в секунду.
В Москве и Подмосковье объявлен оранжевый уровень погодной опасности из-за надвигающегося снежного циклона, передает ТАСС.
По данным Гидрометцентра, предупреждение будет действовать с полуночи 19 февраля до полуночи 20 февраля. Это предпоследний уровень опасности, который свидетельствует о возможных стихийных бедствиях и риске ущерба.
Представитель Гидрометцентра отметил: «Ожидается, что в течение суток в регионе пройдет сильный, а в дневные часы местами очень сильный снег, возможна метель, образование гололедицы и снежных заносов на дорогах». Ситуацию осложнит ветер восточной четверти с порывами до 17 метров в секунду.
Циклон зародился два дня назад на севере Адриатического моря, прошёл через Балканы, достиг Черного моря и теперь движется на север, в сторону Центральной России. В его циркуляцию втянулись теплые и очень влажные воздушные массы, которые, остывая, усиливают выпадение осадков. Синоптики подчеркивают, что циклон окажет влияние на значительную часть европейской территории России.
Штормовое предупреждение также затрагивает ряд соседних областей: Курскую, Брянскую, Орловскую, Липецкую, Тульскую, Рязанскую, Владимирскую, Ивановскую и Ярославскую. В Белгородской и Воронежской областях ожидаются снег, мокрый снег и налипание снега на провода и деревья.
Напомним, накануне синоптики предупредили москвичей о предстоящей самой холодной ночи года.
В столице пообещали облачную и морозную среду.
Между тем в европейской части России синоптики зафиксировали погодные аномалии.