Синоптики сообщили о наступлении 30-градусного мороза в Подмосковье

Tекст: Денис Тельманов

Мороз в Московском регионе к началу новых суток окреп до минус 30 градусов, передает ТАСС.

Представители Гидрометцентра сообщили, что в подмосковных Серебряных Прудах температура опустилась до минус 30 градусов.

В Зарайске зафиксировано минус 28,8 градуса, а в Черустях – минус 28,2 градуса. На главной метеостанции Москвы на ВДНХ температура составляет минус 14,5 градуса, а в центре города, в районе гостиницы «Балчуг», – минус 13,7 градуса.

По прогнозам синоптиков, пик холода в Москве ожидается ночью и утром, с 03:00 до 09:00 мск, когда температура может опуститься до минус 24-22 градусов, а в Новой Москве – до минус 27 градусов.

Местами возможны туман и изморозь, а на дорогах сохраняется риск гололедицы. Специалисты не исключают, что нынешняя ночь станет самой холодной с начала осенне-зимнего сезона.

Предыдущая минимальная температура на ВДНХ составила минус 17,3 градуса, а до этого, 24 декабря 2025 года, – минус 16,4 градуса, пояснил синоптик Михаил Леус.

Причиной сильных холодов называют влияние гребня сибирского антициклона, который распространяется в западном направлении.

Морозная погода сохранится в регионе в воскресенье и понедельник, ожидается, что среднесуточная температура будет на 12-13 градусов ниже нормы.

Как писала газета ВЗГЛЯД, синоптики предупредили о возможном экстремальном понижении температуры в Московском регионе.

В ночь на 24 января температура может опуститься до минус двадцать восьми градусов в отдельных районах. Власти столицы начали увеличивать температуру в системе отопления для создания комфортных условий жителям.

