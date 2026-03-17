Индекс доверия инвесторов к экономике Германии снизился из-за ситуации в Иране

Tекст: Тимур Шайдуллин

Индекс доверия инвесторов к экономике Германии в марте снизился до минус 0,5 пункта по сравнению с 58,3 пункта в феврале. Причиной стало обострение ситуации на Ближнем Востоке, вызвавшее резкий рост цен на энергоносители и инфляционное давление, говорится в докладе Центра исследований экономики Европы (ZEW), пишет РИА «Новости».

Аналитики, опрошенные Trading Economics, ожидали, что показатель упадет только до 39 пунктов. Значение этого марта стало самым низким с апреля прошлого года, когда индекс достиг минус 14 пунктов – тогда инвесторы реагировали на изменения во внешнеторговой политике США.

Президент ZEW Ахим Вамбах заявил: «Показатель ZEW рухнул. Эскалация конфликта на Ближнем Востоке приводит к резкому росту цен на энергоносители и усилению инфляционного давления. Это повышает риск замедления набирающей обороты тенденции восстановления для немецкой экономики».

В релизе отмечается, что почти ни в одном секторе не отмечено улучшений, особенно пострадали энергоемкие отрасли – химическая, фармацевтическая, автомобильная промышленность и машиностроение. В сталелитейной, металлообрабатывающей и строительной отраслях также зафиксировано значительное снижение.

Около 80% респондентов ожидают усиления инфляционного давления как в Германии, так и в еврозоне. Индекс экономических ожиданий в еврозоне снизился до минус 8,5 пункта с 39,4, а индекс оценки экономической ситуации стран еврозоны снизился до минус 29,9 пункта с минус 13,6. При этом индекс текущих экономических условий в Германии немного вырос – до минус 62,9 пункта с минус 65,9.

Ранее эксперты IFO прогнозировали спад экономики Германии из-за конфликта в Иране. До этого Германия приняла решение высвободить часть нефти из стратегических резервов на фоне роста цен на топливо.

Как писала газета ВЗГЛЯД, цены на горючее в Германии продолжают расти, несмотря на предпринятые властями меры. А глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев назвал канцлера Фридриха Мерца специалистом по разрушению экономики Германии.