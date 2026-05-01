Россия открыла новую веху суверенной космической программы

Tекст: Алёна Задорожная

Ракета-носитель среднего класса «Союз-5» была успешно запущена с космодрома Байконур, сообщили в Роскосмосе. Старт состоялся в четверг в 21.00 мск и стал первым для новой российской ракеты в рамках летно-конструкторских испытаний.

«Состоялся особенный пуск – это первый старт новой российской ракеты «Союз-5» с самым мощным жидкостным ракетным двигателем в мире», – отметил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов. Позднее в Роскосмосе уточнили, что первая и вторая ступени «Союза-5» отработали штатно, габаритно-массовый макет с полезной нагрузкой выведен на расчетную суборбитальную траекторию.

Отметим, что новая ракета оснащена самым мощным в мире жидкостным ракетным двигателем, в числе ее преимуществ – снижение удельной стоимости выведения полезной нагрузки, двукратное увеличение массы выводимой полезной нагрузки до 17 тонн и использование экологически чистых компонентов топлива.

При этом в Роскосмосе намерены модернизировать «Союз-5». «Будем развивать этот проект, чтобы характеристики ракеты улучшать и максимально большое количество полезных нагрузок ими выводить на орбиту», – заверил глава госкорпорации Дмитрий Баканов.

В Казахстане запуск также охарактеризовали, как «грандиозное событие». «Абсолютно новая ракета «Союз-5/Сункар» взлетела с совершенно модернизированного стартового комплекса КРК (космического ракетного комплекса) «Байтерек». Это событие, к которому мы шли долго при поддержке президента Казахстана, поддержке правительств сторон. Это стало возможно благодаря стратегическому, технологическому партнерству и самое главное доверию друг другу. Мы считаем, что этот успех – новая платформа для дальнейших грандиозных проектов», – приводит слова председателя аэрокосмического комитета министерства ИИ и цифрового развития Казахстана Баубека Оралмагамбетова ТАСС.

Напомним, проект «Байтерек» реализуется Москвой и Астаной на основе соглашения от 2004 года. Он предусматривает как раз создание нового космического ракетного комплекса на Байконуре. Что примечательно, в Казахстане уже выразили надежду на то, что запуски с «Байтерек» станут пилотируемыми.

В экспертной среде отмечают, что российская космическая программа выходит на новый уровень. Теперь у страны появилась возможность более уверенно реализовывать проект по созданию собственной космической станции, что, в свою очередь, гарантирует формирование полностью суверенной космической программы.

«Несмотря на то, что формально «Союз-5» – это по-прежнему семейство «Союз», которое идет еще фактически от королевской «семерки» и модернизировалось на протяжении более 70 лет, мы имеем дело с совершенно новой ракетой», – объясняет Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

По его словам, полезная нагрузка «Союза-5», выводимая на орбиту, значительно превосходит стандартную линейку «Союзов». В перспективе ракета сможет выводить до 17 тонн полезного груза. «Это значительно ближе к параметрам ракеты «Протон», – детализирует он. Собеседник подчеркивает:

17 тонн – хорошая нагрузка, которая позволяет решать, например, вопросы запуска не только пилотируемых кораблей, но и тяжелых исследовательских модулей для орбитальных станций, а в перспективе – межпланетных орбитальных станций.

«Нынешняя ракета значительно переработана по сравнению с предшественниками. Так, на первой ступени установлены двигатели РД-171МВ, которые близки к тем, что ставились на ракету-носитель «Энергия», а также на первую ступень «Зенита». Другими словами, «Союз-5» в этом смысле ближе как раз к «Зениту», нежели к «Союзам», – поясняет специалист.

К слову, именно мощность первой ступени позволяет новой ракете добиваться достаточно высоких параметров по полезной нагрузке. Еще один важный аспект – это пусковой комплекс. «Байтерек» стал новым прочтением совместного проекта Казахстана и России по созданию комплекса, изначально необходимого под «Зенит», – добавляет Анпилогов.

Он убежден: так как Москва и Астана тесно сотрудничают, «Союз-5» и дальше будет запускаться с Байконура. «Космодром находится в низких широтах, ближе к экватору, это позволяет обеспечить большее разнообразие орбит запуска. А вот будет ли создаваться отдельный комплекс для запуска ракет с Восточного, покажет время», – рассуждает собеседник.

Что важно, «Союз-5» дает России возможность на истинно суверенную космическую программу.

«Без тяжелого носителя вы не можете решить очень большое количество задач, которые нуждаются в выводе на околоземную орбиту грузов свыше десяти тонн. Так, скажем, запустить окололунную станцию или станцию к Марсу или Венере с нагрузкой «Союза», которая составляет около семи тонн на низкой околоземной орбите, крайне затруднительно», – объясняет эксперт.

«Для этого была необходима ракета с грузоподъемностью «Протона». Но сам «Протон» работал на крайне токсичном топливе – смеси несимметричного демитилгидрозина и азотного дидроксида. Любой контакт с ним мог привести к летальному исходу, причем достаточно быстро», – привел пример спикер.

«В свою очередь «Союз-5» работает на связке «керосин + жидкий кислород», которая считается довольно эффективной, во-первых, для старта с Земли, во-вторых, она не имеет таких проблем, как высокотоксичное топливо «Протона», – конкретизирует Анпилогов. «В целом,

если вы имеете такой носитель, как «Союз-5», у вас появляется возможность для запуска блоков орбитальной станции. То есть проект российской отдельной орбитальной станции становится реальностью.

Другими словами, у России появилась «рабочая лошадка», которая позволит стране в полной мере обрести космический суверенитет», – подчеркнул аналитик. «Россия в сфере космоса переходит в новую действительность. До запуска «Союза-5» в арсенале нашей страны основное место занимал «Союз-2» в различных модификациях. Эти ракеты, несмотря на возраст исходной модели, зарекомендовали себя, как успешные и надежные носители», – добавляет Натан Эйсмонт, ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН.

«Союз-5» является представителем нового поколения. Однако именно за счет «репутации предшествующих моделей» можно с уверенностью говорить о безопасности усовершенствованного носителя. К тому же его характеристики выглядят более впечатляющими – полезная нагрузка на начальном этапе составляет порядка 17 тонн. Однако в перспективе она может быть увеличена. «Это будет естественным и нормальным процессом развития новой ракеты», – считает спикер.

Использование «Союза-5» позволит решать более сложные задачи. Например, можно будет говорить о пилотируемых полетах на более тяжелых космических аппаратах. «Немаловажно и то, что у «Союза-5» стоят двигатели РД-171МВ, которые ранее испытывались на других носителях», – детализирует специалист.

Отдельно он обратил внимание на соотношение цены и качества.

«Традиционно новые ракеты оказываются несколько дороже, нежели уже запущенные в серию. Но сейчас мы видим позитивную динамику даже в экономическом плане, если сравнивать с теми же «Союз-2»,

– рассуждает собеседник.

«Между тем, носитель стоит рассматривать вкупе со стартовым комплексом. В случае с «Союзом-5» речь идет о российской-казахстанском проекте «Байтерек». Тут уместно говорить о важной составляющей международного сотрудничества, которое однозначно увенчалось большим успехом», – замечает ученый.

Как и Анпилогов, Эйсмонт убежден: запуск «Союза-5» позволит России выводить блоки для российской космической станции на околоземную орбиту. «Различные блоки для МКС запускались обычно при помощи «Ангары», способной поднять порядка 25 тонн полезной нагрузки. А учитывая, что «Союз-5» в перспективе способен увеличить грузоподъемность, он также сможет выводить блоки на орбиту», – сравнивает эксперт.

В заключении Эйсмонт указал, что в космической отрасли России есть некоторые не до конца закрытые лакуны, которые теперь во многом будут ликвидированы.

«Мы сделали действительно большой и серьезный шаг в области космоса», – резюмировал он.