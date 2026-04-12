    Российский космос развивается не громко, но уверенно
    12 апреля 2026, 12:00 Мнение

    Российский космос развивается не громко, но уверенно

    После старта американской лунной миссии Artemis II многие спрашивали: почему то же самое не делает Роскосмос? Где наша сверхтяжелая ракета, где лунные пилотируемые миссии?

    Михаил Котов Михаил Котов

    научный журналист

    65 лет со дня первого полета человека в космос – не просто дата, но и повод поговорить о том, что происходит в российской космонавтике сейчас.

    В последние годы четко обозначился вектор – упор на прикладную космонавтику, спутниковые группировки, максимальное импортозамещение, ориентация на себя, необходимость работать для внутреннего потребителя «космических услуг».

    США, используя где кнут, где пряник, смогли оттянуть на себя значительную часть коммерческих заказов со всего мира. Китай опирается на внутренний рынок, который сам по себе огромен. Финансирование современной российской космонавтики по многим позициям уступает США и Китаю, а также Европейскому космическому агентству. Тем не менее российская космонавтика развивается.

    После старта американской лунной миссии Artemis II многие спрашивали: почему то же самое не делает Роскосмос? Где наша сверхтяжелая ракета, где лунные пилотируемые миссии? Ответ прост: американский проект по облету Луны, без учета денег, потраченных на создание ракеты-носителя SLS и космического корабля Orion, сравним по цене с годом работы всего Роскосмоса. А это сотни предприятий, десятки тысяч работников, военные и научные миссии, работа на Международной космической станции, два десятка запусков.

    А чем Россия может гордиться? Многим. Вот уже седьмой год работает в полутора миллионах километров от Земли, в точке Лагранжа L2 системы Земля – Солнце, лучшая в мире орбитальная астрофизическая обсерватория «Спектр-РГ», регулярно дающая огромное количество информации российским ученым. В 2025 году был завершен вывод спутниковой группировки «Ионосфера» по изучению верхних слоев атмосферы.

    Работает и пополняется метеорологическая группировка спутников «Электро-Л» и «Арктика-М», способная обеспечивать точные метеорологические данные как по всему земному шару, так и отдельно в арктической зоне. Работают радиолокационные спутники, группировка ГЛОНАСС, спутники связи – как на низкой околоземной, так и на геостационарной орбите.

    Да, хочется больших и громких запусков, удачных космических миссий, лучше межпланетных. Хочется громких побед и ощущения лидирующей позиции страны. Увы, но космонавтика поменялась. Ориентация на прикладное использование – это, может быть, не так громко в смысле пиара, зато гораздо полезнее в масштабах страны.

    В ближайшие дни Россия готовится запустить новую ракету-носитель «Союз-5». Совсем недавно на орбиту вышли серийные космические аппараты «Рассвет» частной компании «Бюро 1440», которые начинают создание национальной группировки широкополосного доступа в интернет. Недавние события на 31-й площадке Байконура, где в течение кратчайшего срока была восстановлена кабина обслуживания, показали – российская космонавтика может многое. Может мобилизовываться, способна на создание нового и не готова уступать свои позиции. И лично я не готов поменять все это на один, пусть и прекрасный с точки зрения пиара полет «Артемиды».

    Надо двигаться вперед своим маршрутом, а там, на горизонте, уже высадки на Луну и создание лунного ядерного реактора. И еще посмотрим, у кого получится лучше.

