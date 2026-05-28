Мир сильно ускорился и стал менее понятным обывателю. В новостной ленте столько событий, что девяностые позавидовали бы такому темпу. Но тогда мир был устроен проще, а происходящие события, включая криминальные разборки, МММ и корпоративные войны, напрямую отражались на нашем быте, карьере, заработках.
Мошенники придумали новую схему обмана планирующих отпуск россиян
Злоумышленники стали рассылать путешественникам поддельные уведомления об ошибке оплаты жилья, заставляя в спешке переходить на фишинговые сайты, откуда крадут реквизиты банковских карт, рассказал специалист проекта «Народный фронт. Аналитика» Галактион Кучава.
«Схема строится на искусственном создании паники и срочности. Туристу приходит СМС якобы от сервиса бронирования с предупреждением об отмене заказа из-за ошибки оплаты. Для подтверждения предлагают перейти по ссылке, ведущей на сайт-клон для кражи банковских данных», – сказал Кучава ТАСС.
Кроме того, преступники отправляют электронные письма с предложениями эксклюзивных скидок. Адрес отправителя в таких рассылках отличается от настоящего всего одним символом. При переходе по ссылке жертва попадает на поддельный ресурс, где оставляет свои персональные и платежные данные.
Для защиты от подобных угроз эксперт рекомендует соблюдать правила цифровой гигиены. Необходимо внимательно проверять адреса сайтов, игнорировать слишком выгодные предложения и пользоваться только официальными магазинами приложений. Все финансовые операции следует проводить исключительно внутри проверенных платформ.