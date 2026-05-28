Мошенники придумали новую схему обмана планирующих отпуск россиян

Tекст: Катерина Туманова

«Схема строится на искусственном создании паники и срочности. Туристу приходит СМС якобы от сервиса бронирования с предупреждением об отмене заказа из-за ошибки оплаты. Для подтверждения предлагают перейти по ссылке, ведущей на сайт-клон для кражи банковских данных», – сказал Кучава ТАСС.

Кроме того, преступники отправляют электронные письма с предложениями эксклюзивных скидок. Адрес отправителя в таких рассылках отличается от настоящего всего одним символом. При переходе по ссылке жертва попадает на поддельный ресурс, где оставляет свои персональные и платежные данные.

Для защиты от подобных угроз эксперт рекомендует соблюдать правила цифровой гигиены. Необходимо внимательно проверять адреса сайтов, игнорировать слишком выгодные предложения и пользоваться только официальными магазинами приложений. Все финансовые операции следует проводить исключительно внутри проверенных платформ.



