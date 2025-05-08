Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.0 комментариев
Россия и Китай выступили против размещения ядерного оружия стран АУКУС в Австралии
Размещение ядерного оружия стран-участниц военного блока АУКУС на территории Австралии нарушает договор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана и подрывает стратегическую стабильность в регионе, говорится в совместном заявлении России и Китая по глобальной стратегической стабильности.
В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что деятельность партнерства АУКУС (США – Великобритания – Австралия) и размещение военной инфраструктуры двух ядерных держав на территории страны – участницы Договора о безъядерной зоне в Южной части Тихого океана подрывает стратегическую стабильность и провоцирует гонку вооружений в регионе.
Подчеркивается, что особую тревогу вызывает развитие так называемых «совместных ядерных миссий» и схем «расширенного ядерного сдерживания» в рамках военных союзов и коалиций, которые предполагают интеграцию ядерных вооружений с силами формально неядерных союзников и использование их военных баз и платформ двойного назначения.
В заявлении говорится: «Сопряжение контрсиловых и противоракетных компонентов данной авантюрной стратегии прямо предусмотрено на доктринальном уровне и предполагает многофакторное обеспечение «противоракетной обороны и поражения ракет».
Страны указали, что подобная политика направлена на обеспечение подавляющего военного превосходства и «абсолютной стратегической безопасности», что идет вразрез с принципом равной и неделимой безопасности и несет угрозу глобальной стабильности. Такой подход, подчеркивается в сообщении, создает препятствия для прогресса контроля над ядерными вооружениями и разоружения.
Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США корректировали правила контроля экспорта ракетных технологий, чтобы расширить доступ к ним для своих союзников из AUKUS, включая Британию и Австралию.
Страны Запада взяли курс на создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых военно-политических объединений. Секретарь Совета безопасности РоссииСергей Шойгу заявил о намерении западных государств сформировать в регионе новый военный союз по образцу НАТО.