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    Евдокия Шереметьева Евдокия Шереметьева Как сосуществуют война и мир

    Как получаются одновременно две реальности? Наша, благополучная, и та? Как так может быть, что кто-то постоянно помогает, а у других нет войны. Одни живут под прицелом дронов, а другие ездят на отдых за границу. И это все в один момент в одной стране.

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    Дмитрий Соколов-Митрич Дмитрий Соколов-Митрич Победа наших дедов – это подвиг милосердия

    Что творилось в сердце советского солдата, когда он лицом к лицу встретился с народом, в недрах которого родился нацизм? С народом, в котором каждый первый своим действием или бездействием был повинен в бесчисленных преступлениях, совершенных против человечества в целом и его, солдата, в частности.

    8 комментариев
    Анна Долгарева Анна Долгарева День Победы – самый важный праздник на войне

    Я отмечала День Победы с минометчиками под Лисичанском. Они отправили гонца в ближайший поселок и прямо на позициях закатили пир – нарезали оливье, пили чай с «наполеоном». «Сверху» никто не настаивает на том, чтобы отмечать праздник. Бойцы всегда это делают сами.

    3 комментария
    8 мая 2025, 16:02 • Новости дня

    Россия и Китай выступили против размещения ядерного оружия стран АУКУС в Австралии

    Россия и Китай выступили против размещения ядерного оружия стран АУКУС в Австралии
    @ U.S. Air Force/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Размещение ядерного оружия стран-участниц военного блока АУКУС на территории Австралии нарушает договор о безъядерной зоне в южной части Тихого океана и подрывает стратегическую стабильность в регионе, говорится в совместном заявлении России и Китая по глобальной стратегической стабильности.

    В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что деятельность партнерства АУКУС (США – Великобритания – Австралия) и размещение военной инфраструктуры двух ядерных держав на территории страны – участницы Договора о безъядерной зоне в Южной части Тихого океана подрывает стратегическую стабильность и провоцирует гонку вооружений в регионе.

    Подчеркивается, что особую тревогу вызывает развитие так называемых «совместных ядерных миссий» и схем «расширенного ядерного сдерживания» в рамках военных союзов и коалиций, которые предполагают интеграцию ядерных вооружений с силами формально неядерных союзников и использование их военных баз и платформ двойного назначения.

    В заявлении говорится: «Сопряжение контрсиловых и противоракетных компонентов данной авантюрной стратегии прямо предусмотрено на доктринальном уровне и предполагает многофакторное обеспечение «противоракетной обороны и поражения ракет».

    Страны указали, что подобная политика направлена на обеспечение подавляющего военного превосходства и «абсолютной стратегической безопасности», что идет вразрез с принципом равной и неделимой безопасности и несет угрозу глобальной стабильности. Такой подход, подчеркивается в сообщении, создает препятствия для прогресса контроля над ядерными вооружениями и разоружения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США корректировали правила контроля экспорта ракетных технологий, чтобы расширить доступ к ним для своих союзников из AUKUS, включая Британию и Австралию.

    Страны Запада взяли курс на создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых военно-политических объединений. Секретарь Совета безопасности РоссииСергей Шойгу заявил о намерении западных государств сформировать в регионе новый военный союз по образцу НАТО.

    8 мая 2025, 12:41 • Новости дня
    Си Цзиньпин пообещал вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне
    Си Цзиньпин пообещал вместе с Россией защищать правду о Второй мировой войне
    @ Сергей Бобылев/ Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с президентом России Владимиром Путиным китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина и Москвы совместно противостоять попыткам искажения исторических фактов о Второй мировой войне.

    Китай готов совместно с Россией отстаивать правду о событиях Второй мировой войны, заявил председатель КНР Си Цзиньпин на встрече с российским президентом Владимиром Путиным, передает РИА «Новости». «Китай готов с Россией вместе нести особую ответственность в качестве крупных мировых держав и постоянных членов Совета ООН, с чувством долга, смело защищать правду об истории Второй мировой войны», – заявил Си Цзиньпин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в рамках переговоров с Си Цзиньпином  заявил, что развитие отношений между Россией и Китаем не направлено против кого-либо. Председатель КНР отметил, что углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию двух стран.

    Ранее Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и подчеркнул важность личного диалога между лидерами.

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    8 мая 2025, 15:53 • Новости дня
    РФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
    РФ и КНР заявили, что «Железный купол для Америки» превращает космос в арену войны
    @ VCG/Visual China Group/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Американская программа «Золотой (Железный) купол для Америки» предусматривает укрепление арсенала для проведения боевых операций в космосе, это превращает космическое пространство в арену вооруженного противоборства, говорится в совместном заявлении России и Китая по глобальной стратегической стабильности.

    Как сообщает сайт Кремля, в соотбещии отмечено, что новая программа под названием «Золотой (Железный) купол для Америки» предполагает создание неограниченной и глобальной многосферной системы ПРО. В документе указывается, что цель этой системы – защита от всех видов ракетных угроз, включая ракеты, которыми обладают равные по силе соперники.

    В заявлении двух стран подчеркивается, что программа носит «глубоко дестабилизирующий характер». Ее реализация означает окончательный отказ от признания связи между стратегическими наступательными и оборонительными вооружениями. Такой шаг, согласно позиции сторон, подрывает основу глобальной стратегической стабильности.

    Отмечается, что проект дает новый импульс развитию средств для поражения ракет и соответствующей инфраструктуры до их запуска. Программа предусматривает значительное наращивание способности к ведению боевых действий в космическом пространстве, включая разработку и размещение систем перехвата на орбите.

    «Ситуация дополнительно усугубляется тем, что программа «Золотой (Железный) купол для Америки» также прямо предусматривает существенное укрепление арсенала средств для ведения боевых операций в космосе, включая разработку и развертывание на орбите систем перехвата, что превращает космическое пространство в среду для размещения оружия и арену вооруженного противоборства», – говорится в заявлении.

    Москва и Пекин заявляют о необходимости скорейших переговоров по предотвращению размещения оружия в космосе и подчеркивают важность юридически обязывающего международного инструмента в этой сфере. В документе подтверждена поддержка инициативы о неразмещении первыми оружия в космосе и укреплении режима мирного использования космического пространства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские военные начали экстренную разработку новой системы противоракетной обороны «Золотой купол» для защиты от ракет большой дальности. Белый дом разрешил не экономить средства на этот проект.

    Командующий космическими операциями США генерал Ченс Солтцман заявил, что его ведомство будет курировать разработку новой системы ПРО.

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    9 мая 2025, 09:55 • Видео
    Парад Победы на Красной площади

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    8 мая 2025, 12:42 • Новости дня
    Путин приветствовал перенос китайских производств на территорию России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин на встрече с главой КНР Си Цзиньпином отметил важность размещения китайских промышленных мощностей на российской территории и сотрудничества в автомобильной сфере.

    Президент России Владимир Путин во время переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином в Кремле подчеркнул, что Москва активно поддерживает создание производств и перенос промышленных компетенций из Китая на территорию России, передает РИА «Новости».

    По словам главы государства, Россия стала крупнейшим импортером китайских автомобилей в мире.

    «Одновременно мы приветствуем создание производств и перенос китайских промышленных компетенций в нашу страну», – подчеркнул Путин.

    Владимир Путин заявил, что развитие отношений России и Китая не направлено против кого-либо.

    Президент России сообщил о планах подписать новое соглашение с Китаем для поощрения и взаимной защиты инвестиций.

    Си Цзиньпин отметил, что дальнейшее углубление партнерства между Москвой и Пекином способствует процветанию обеих стран.


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    8 мая 2025, 15:42 • Новости дня
    Россия и Китай подписали соглашение о создании лунной электростанции
    Россия и Китай подписали соглашение о создании лунной электростанции
    @ NASA/Goddard Space Flight Center/Arizona State University

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Российская госкорпорация Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация договорились совместно работать над созданием лунной электростанции для будущей Международной научной лунной станции.

    Как сообщает сайт Кремля, Роскосмос и Китайская национальная космическая администрация подписали меморандум о сотрудничестве. Документ направлен на создание лунной электростанции для Международной научной лунной станции. Подписание состоялось по итогам встречи президента России Владимира Путина и главы КНР Си Цзиньпина.

    В перечне подписанных документов меморандум значится тринадцатым по счету. Ожидается, что проект позволит развить российско-китайское партнерство в лунной космической программе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что диалог с председателем КНР Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов.

    Китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина и Москвы совместно противостоять попыткам искажения исторических фактов о Второй мировой войне.

    Путин отметил, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина строится на принципах равноправия и взаимной выгоды и не направлено против третьих стран.

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    7 мая 2025, 18:22 • Новости дня
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    Самолет Си Цзиньпина приземлился в Москве
    @ Petrov Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Самолет китайского лидера приземлился в аэропорту Внуково-2, передает РИА «Новости». Китайский лидер прибыл в Москву около 18:00 мск.

    В рамках визита Си Цзиньпин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы. Ожидается, что программа пребывания главы КНР в России продлится с 7 по 10 мая.

    В среду председатель КНР Си Цзиньпин отправился из Пекина в Москву для участия в праздновании 80-летия Победы.

    Еврокомиссия «приняла к сведению» поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию, заявил представитель организации Анвар аль-Ануни на брифинге в Брюсселе. Ранее глава дипслужбы ЕС Кая Каллас пригрозила последствиями за поездку на парад Победы в Москву.

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    8 мая 2025, 15:17 • Новости дня
    Путин и Си Цзиньпин подписали заявление о стратегическом партнерстве

    Путин и Си Цзиньпин утвердили пакет соглашений по сотрудничеству России и Китая

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Главы России и Китая Владимир Путин и Си Цзиньпин заключили новое Совместное заявление о всестороннем партнерстве и стратегическом взаимодействии, приуроченное к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Владимир Путин и Си Цзиньпин подписали совместное заявление о дальнейшем углублении отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, говорится на сайте Кремля. Документ принят в честь 80-летия Победы Советского Союза в Великой Отечественной войне, Победы Китая в войне сопротивления японской агрессии и создания ООН.

    В рамках встречи стороны также подписали пакет межправительственных и межведомственных соглашений. Переговоры начались с беседы лидеров в узком составе и продолжились в расширенном формате с участием членов делегаций.

    В ходе переговоров обсуждались дальнейшее развитие стратегического сотрудничества, а также актуальные вопросы международной и региональной повестки.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин заявил, что диалог с председателем КНР Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов.

    Китайский лидер Си Цзиньпин подчеркнул готовность Пекина и Москвы совместно противостоять попыткам искажения исторических фактов о Второй мировой войне.

    Путин отметил, что стратегическое партнерство Москвы и Пекина строится на принципах равноправия и взаимной выгоды и не направлено против третьих стран.

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    9 мая 2025, 06:10 • Новости дня
    Путин подтвердил Си готовность России начать переговоры по Украине

    Путин выразил Си Цзиньпину готовность к переговорам без условий по Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Владимир Путин сообщил Си Цзиньпину о готовности России к мирным переговорам по украинскому кризису, выразив надежду на справедливое соглашение.

    Президент России Владимир Путин подтвердил председателю КНР Си Цзиньпину готовность Москвы начать переговоры по урегулированию ситуации на Украине, передает ТАСС.

    Согласно заявлению МИД Китая, встреча лидеров прошла в неформальной обстановке – за чашкой чая в Кремле 8 мая. В сообщении отмечается: «Путин высоко ценит объективную и беспристрастную позицию Китая по политическому урегулированию украинского кризиса и выражает готовность российской стороны начать мирные переговоры без предварительных условий, надеется на достижение справедливого и прочного мирного соглашения».

    Также лидеры обменялись мнениями по украинскому кризису и другим международным вопросам. В ходе встречи особое внимание уделялось роли Китая в поиске политических решений и сохранению стабильности на международной арене.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, помощник президента Юрий Ушаков заявил о наличии взаимных разочарований между Россией и Соединенными Штатами. Россия и Соединенные Штаты движутся к проведению двусторонней встречи между Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. Дмитрий Медведев выразил уверенность в итогах спецоперации и подчеркнул важность подготовки к будущему после завершения боевых действий.

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    8 мая 2025, 10:17 • Новости дня
    Путин начал встречу с Си Цзиньпином в Кремле

    Встреча Путина и Си Цзиньпина началась в Кремле

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, во время которой планируется обсудить украинский конфликт и газопровод «Сила Сибири – 2».

    Владимир Путин встретил председателя КНР Си Цзиньпина в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца, передает ТАСС. Визит китайского лидера приурочен к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

    Ожидается обсуждение ключевых международных и двусторонних тем, включая украинский конфликт, отношения России и США, а также сотрудничество в энергетической сфере. Особое значение имеет проект газопровода «Сила Сибири – 2» с Ямала и Западной Сибири в Китай.

    Помимо переговоров с участием делегаций, предусмотрена личная беседа лидеров. По итогам встречи планируется подписание двух совместных заявлений и нескольких межправительственных документов.

    Путин и Си Цзиньпин также выступят перед прессой. В заключительной части визита намечено неформальное чаепитие тет-а-тет, подчеркивающее доверительный характер отношений. Завтра Си Цзиньпин будет главным гостем на параде Победы в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Еврокомиссия приняла к сведению поездку главы КНР Си Цзиньпина в Россию.

    В ходе визита председателя КНР Си Цзиньпина будут обсуждаться стратегически важные для всего мира вопросы и подпишутся документы, укрепляющие партнерство между Россией и Китаем.

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    8 мая 2025, 11:27 • Новости дня
    Путин заявил, что развитие отношений РФ и КНР не направлено против кого бы то ни было

    Путин назвал отношения России и Китая равноправным стратегическим сотрудничеством

    Путин заявил, что развитие отношений РФ и КНР не направлено против кого бы то ни было
    @ Сергей Бобылев/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Елизавета Шишкова

    В ходе встречи с лидером КНР Си Цзиньпином в Кремле президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва и Пекин выстраивают стратегическое партнерство на принципах равноправия и взаимной выгоды, не направленное против третьих стран.

    Российский президент Владимир Путин заявил, что развитие отношений между Россией и Китаем не направлено против других стран, передает ТАСС.

    Он отметил: «Мы развиваем наши связи во благо народов обеих стран и не против кого бы то ни было. Наши отношения носят равноправный, взаимовыгодный и неконъюнктурный характер».

    По словам Путина, выстраивание добрососедских отношений, укрепление дружбы и расширение сотрудничества основано на стратегическом взаимодействии между Россией и КНР. Глава государства также подчеркнул, что между странами установлено всеобъемлющее партнерство и стратегическое взаимодействие.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

    Си Цзиньпин отметил, что дальнейшее углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию обеих стран.

    Владимир Путин во время переговоров в Москве подчеркнул важность прямого доверительного диалога и личных отношений с председателем КНР.

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    8 мая 2025, 12:29 • Новости дня
    Путин анонсировал подписание с Китаем соглашения о взаимной защите инвестиций

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин сообщил о планах подписать новое соглашение с КНР, которое направлено на поощрение и взаимную защиту инвестиций между двумя странами.

    Президент России Владимир Путин анонсировал подписание обновленного межправительственного соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций между Россией и Китаем, передает РИА «Новости».

    «Сегодня будем подписывать обновленные межправсоглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций, которые, уверен, окажут позитивное влияние на формирование более благоприятной деловой среды и придаст серьезный импульс развитию нашей хозяйственной кооперации», – заявил президент России.

    Ранее Владимир Путин заявил, что развитие отношений России и Китая не направлено против кого бы то ни было.

    Напомним, в Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Си Цзиньпин отметил, что дальнейшее углубление партнерства Москвы и Пекина способствует процветанию обеих стран.

    Владимир Путин во время переговоров в Москве подчеркнул важность прямого доверительного диалога и личных отношений с председателем КНР.

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    8 мая 2025, 14:32 • Новости дня
    Кремль: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали Украину в ходе прошедших переговоров
    Кремль: Путин и Си Цзиньпин не обсуждали Украину в ходе прошедших переговоров
    @ Алексей Никольский/Фотохост-агентство РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    В ходе переговоров между лидерами России и Китая вопрос о ситуации на Украине затронут не был, заявил пресс- секретарь президента России Дмитрий Песков.

    По словам Пескова, президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин не поднимали тему ситуации на Украине во время прошедших переговоров, передает ТАСС.

    Ранее в Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином.

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    8 мая 2025, 15:01 • Новости дня
    Путин заявил об успешном сотрудничестве России и Китая в сфере атомной энергетики

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин отметил, что проекты с участием Росатома обеспечат Китай дешевой и чистой энергией, улучшая экологию в мегаполисах страны.

    Россия и Китай активно сотрудничают в сфере мирного атома, о чем заявил президент Владимир Путин по итогам переговоров, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что госкорпорация Росатом занимается строительством энергоблоков на двух китайских атомных станциях – Тяньваньской и Сюйдапу. Глава государства отметил: «Успешно развивается взаимодействие в мирном атоме. Росатом возводит энергоблоки российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС Сюйдапу».

    По словам Путина, ввод этих объектов в эксплуатацию усилит энергообеспечение китайской экономики, снабдит как предприятия, так и дома доступной и экологически чистой энергией. Он добавил, что это также положительно повлияет на экологическую ситуацию в крупнейших городах Китая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Росатома Алексей Лихачев заявил о начале переговоров с Китаем по строительству новых атомных энергоблоков.

    Между тем Китай стал мировым лидером по установленной мощности АЭС с показателем 113 млн киловатт.

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    8 мая 2025, 10:31 • Новости дня
    Путин назвал Си Цзиньпина дорогим другом и заявил о важности прямого диалога с ним

    Путин подчеркнул дружбу с Китаем и отметил значение новых переговоров

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Во время переговоров в Москве Владимир Путин особо подчеркнул личные отношения с председателем КНР, заявив о важности прямого доверительного диалога.

    Владимир Путин начал переговоры с Си Цзиньпином и китайской делегацией, передает ТАСС. В начале встречи президент России назвал китайского лидера «дорогим другом» и поприветствовал делегацию в Москве. Путин отметил, что рад новой встрече и ценит возможность личного общения.

    «Уважаемый председатель, дорогой друг, дорогие китайские друзья! Мне доставляет большое удовольствие всех вас приветствовать в Москве. Я очень рад нашей новой встрече и искренне ценю возможность личного, прямого общения с вами», – подчеркнул он.

    Также Путин заявил, что принесенные народами России и Китая жертвы во Второй мировой войне нельзя забывать. Он напомнил, что Советский Союз потерял 27 млн жизней, а Китай – 37 млн, подчеркнув важность памяти об этих событиях.

    «Жертвы, которые понесли оба наших народа, они стоят того, чтобы мы никогда об этом не забывали. 27 млн жизней отдал Советский Союз, возложил их на алтарь Отечества и на алтарь Победы. И 37 млн жизней понесла война Китая за свою свободу и независимость. Под руководством Коммунистической партии эта победа была достигнута», – сказал глава российского государства.

    Президент также сообщил, что парадный расчет из Китая на военном параде 9 мая станет крупнейшим среди иностранных контингентов. На Красной площади пройдет торжественный марш военных Народно-освободительной армии Китая, что, по словам Путина, подчеркивает особый характер отношений между Москвой и Пекином.

    «Мы рады вас видеть на торжественных мероприятиях и уверены, что используем это время для того, чтобы обменяться мнением по всему комплексу наших отношений», – добавил Путин.

    В Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, где планируется обсудить украинский конфликт и газопровод «Сила Сибири – 2».

    Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях ко Дню Победы.

    Еврокомиссия приняла к сведению поездку главы КНР в Россию.

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    9 мая 2025, 16:46 • Новости дня
    Си Цзиньпин пригласил Путина в Китай

    Tекст: Валерия Городецкая

    Председатель КНР Си Цзиньпин поздравил президента России Владимира Путина с успешным проведением мероприятий, посвященных 80-летию Победы.

    Си Цзиньпин также отметил, что переговоры с Путиным прошли очень успешно, передает ТАСС. В завершение он обратился к российскому лидеру с приглашением посетить Китай, подчеркнув важность дальнейших встреч.

    Накануне в Кремле прошла встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином. Путин заявил, что диалог с Си Цзиньпином прошел в конструктивной, товарищеской атмосфере и завершился подписанием совместных документов. Он выразил благодарность председателю КНР за визит в Москву.

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    8 мая 2025, 10:45 • Новости дня
    Путин заявил о планах посетить Китай на юбилей победы над Японией

    Путин заявил о намерении посетить Китай на 80-летие победы над Японией

    Путин заявил о планах посетить Китай на юбилей победы над Японией
    @ Сергей Ильин/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин выразил благодарность за приглашение и подтвердил готовность лично присутствовать в Китае на праздновании 80-летия окончания Второй мировой войны.

    Президент России Владимир Путин сообщил о своей готовности принять приглашение и посетить Китай на торжествах по случаю 80-летия победы над милитаристской Японией, передает ТАСС. Об этом глава государства заявил на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином, которые проходили в узком составе.

    В ходе встречи Путин отметил: «Со своей стороны благодарен вам за приглашение на торжественные мероприятия, посвященные 80-летию победы над милитаристской Японией и окончанию Второй мировой войны. Буду рад вновь посетить дружественный Китай с официальным визитом, приуроченным к этой дате».

    Российский президент подчеркнул важность совместной памяти о Второй мировой войне и поддержал развитие отношений с Китаем.

    В Кремле началась встреча между президентом России Владимиром Путиным и лидером КНР Си Цзиньпином, на которой планируется обсудить украинский конфликт и газопровод «Сила Сибири – 2».

    Лидер КНР Си Цзиньпин прилетел в российскую столицу для участия в праздничных мероприятиях, посвященных Дню Победы.

    Помощник президента России по международным делам Юрий Ушаков сообщил журналистам о предстоящей поездке российского лидера в Китай.

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    Западные агентства раздули сенсацию из того, что Индия вдвое нарастила поставки американской нефти взамен российской. Однако эксперты уверены, что нефть из США не способна стать серьезным конкурентом российской и подвинуть ее на индийском рынке. И вот почему. Подробности

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    Смена власти в Германии не сулит ничего хорошего

    В ФРГ представлены все министры нового правительства, скоро они приступят к обязанностям. Но уже на этом этапе партия нового канцлера – лидера ХДС Фридриха Мерца – уступает по популярности «Альтернативе для Германии». Поэтому в Берлине начали процесс по запрету главной оппозиционной силы страны. Чего еще ждать от Мерца? Подробности

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    Как советская разведка вскрыла оборону Берлина

    Успех ключевой для окончания войны Берлинской операции был бы невозможен без эффективной работы в том числе и войсковой разведки. Саперы и артиллеристы, летчики и агентура в тылу врага и даже лично маршалы, командующие объединениями войск – каждый из этих десятков тысяч людей стал в этот момент глазами и ушами Красной армии. Как всё это происходило? Подробности

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    Почему Иран разозлился из-за подарка Вашингтона арабам

    Соединенные Штаты собираются сделать большой географический подарок своим арабским союзникам – переименовать Персидский залив. Иран уже крайне раздражен этой идеей, и последствия переименования выйдут далеко за пределы споров о географических названиях. Зачем это нужно Вашингтону и почему именно сейчас? Подробности

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    Режим Зеленского доказал свою антихристианскую сущность

    Спецслужбы Украины продолжают организовывать покушения на видных деятелей России. В этот раз ФСБ удалось предотвратить теракт в отношении митрополита Симферопольского и Крымского Тихона. Эксперты отмечают, что для украинских властей расправы над христианским духовенством стали нормой, а вице-премьер Сербии Александр Вулин назвал покушение атакой на весь православный мир. Какую цель преследовал Киев, планируя это преступление? Подробности

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    • Стратегическое значение Арктики для развития всей России

      Арктика важна для России вовсе не только как крупнейшая кладовая нефти, газа и других ископаемых. О том, какое значение арктические территории имеют для развития всей России и какие планы поставлены по их освоению – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Как распознать телефонных мошенников

      Кем представляются телефонные мошенники, что они говорят потенциальным жертвам, какие инструкции просят исполнить и что нельзя делать при общении с ними – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Характеристики и особенности гиперзвукового ракетного комплекса «Орешник»

      Применение гиперзвуковой ракеты «Орешник» открыло новую эру в сфере вооружений. И хотя подробности тактико-технических характеристик нового вида оружия по понятным причинам держатся в секрете, их основные параметры уже заявлены. О том, что умеет «Орешник» – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

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    • Германские элиты вспомнили нацистское прошлое

      «Покрытый коричневыми пятнами Евросоюз под предлогом, как они это формулируют, угрозы с востока, как когда-то Третий рейх, ремилитаризируется, готовится к войне, не скрывает этого и называет нашу страну врагом. Уроки истории они явно не выучили», – заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

    • Трамп заставил Зеленского подписать кабальную сделку по украинским минеральным ресурсам

      США и Украина подписали ресурсное соглашение, которое обсуждали с февраля. В Белом доме заявили, что сделка по ископаемым позволит Киеву расплатиться с США за помощь. Однако последствия заключенного соглашения Киеву еще предстоит осознать.

    • Мечты о НАТО ускользают из рук Зеленского

      Только члены НАТО могут налагать вето на вступление Украины в альянс, заявляет глава киевского режима. Тем самым он дает понять, что по-прежнему надеется добиться вступления Украины в НАТО. Однако руководители и США, и ряда других ведущих стран альянса уже открыто заявляют, что Украину в НАТО не возьмут.

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    • Россиюшка. Специальный репортаж

      Классический русский репортаж – победы и испытания, признанные герои и на первый взгляд незаметные труженики, обстоятельные и драматические очерки жизни в практически всех регионах России. Спецкор Юрий Васильев ведёт непрерывную хронику жизни нашей страны.

    • Слово ветерана

      «Слово ветерана» – серия интервью, в которых ветераны СВО делятся личными историями о возвращении к мирной жизни. Их рассказы содержат как практические советы другим ветеранам, так и помогают понять глубину переживаний и трансформации личности бойцов, прошедших испытание войной.

    • Правда и победа

      Цикл статей и авторских колонок и графических материалов, посвященных теме защиты национальных интересов России и сохранения социокультурной идентичности в условиях внешнего давления.

    • Настоящая история России

      Цикл мультимедийных публикаций (лонгридов), посвященных ключевым событиям новейшей истории России

    • Здесь и там

      Спецпроект о сравнении цифровых сервисов в России и других странах.

    • Напиши письмо солдату

      В канун Нового года газета ВЗГЛЯД предложила читателям написать письма бойцам на фронт. Откликнулись люди разных возрастов из России, Белоруссии, Казахстана, Германии, Индии и др. Письма были опубликованы и отправлены бойцам в зону СВО.

    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

    • Почему я иду на выборы?

      Известные политические и общественные деятели, а также обычные граждане России самых разных профессий – от учителей до спортсменов – отвечали на вопрос, зачем участвовать в голосовании на выборах президента 2024.

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