Россия и Китай выступили против размещения ядерного оружия стран АУКУС в Австралии

Tекст: Елизавета Шишкова

В документе, опубликованном на сайте Кремля, отмечается, что деятельность партнерства АУКУС (США – Великобритания – Австралия) и размещение военной инфраструктуры двух ядерных держав на территории страны – участницы Договора о безъядерной зоне в Южной части Тихого океана подрывает стратегическую стабильность и провоцирует гонку вооружений в регионе.

Подчеркивается, что особую тревогу вызывает развитие так называемых «совместных ядерных миссий» и схем «расширенного ядерного сдерживания» в рамках военных союзов и коалиций, которые предполагают интеграцию ядерных вооружений с силами формально неядерных союзников и использование их военных баз и платформ двойного назначения.

В заявлении говорится: «Сопряжение контрсиловых и противоракетных компонентов данной авантюрной стратегии прямо предусмотрено на доктринальном уровне и предполагает многофакторное обеспечение «противоракетной обороны и поражения ракет».

Страны указали, что подобная политика направлена на обеспечение подавляющего военного превосходства и «абсолютной стратегической безопасности», что идет вразрез с принципом равной и неделимой безопасности и несет угрозу глобальной стабильности. Такой подход, подчеркивается в сообщении, создает препятствия для прогресса контроля над ядерными вооружениями и разоружения.

Как писала газета ВЗГЛЯД, власти США корректировали правила контроля экспорта ракетных технологий, чтобы расширить доступ к ним для своих союзников из AUKUS, включая Британию и Австралию.

Страны Запада взяли курс на создание в Азиатско-Тихоокеанском регионе закрытых военно-политических объединений. Секретарь Совета безопасности РоссииСергей Шойгу заявил о намерении западных государств сформировать в регионе новый военный союз по образцу НАТО.