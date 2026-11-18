Си Цзиньпин: Встреча с Путиным стала 50-й с 2013 года

Tекст: Дмитрий Зубарев

«Весьма символично, что сегодняшняя встреча – наша третья личная встреча с начала текущего года и пятидесятая по счету встреча с 2013 года», – передает ТАСС слова Си Цзиньпина.

Китайский лидер отметил, что в это число входят как очные встречи, так и контакты в формате видеоконференции.

Встреча на полях саммита АТЭС стала третьей для Путина и Си Цзиньпина в 2026 году. Ранее российский президент посетил Пекин в мае, а в августе лидеры встретились на полях 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его другом.

В тот же день Путин заявил о радости российской делегации находиться среди друзей в ходе визита в Китай.

Во вторник российский лидер прибыл в китайский Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС.