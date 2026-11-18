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Си Цзиньпин назвал число своих встреч с Путиным
Си Цзиньпин: Встреча с Путиным стала 50-й с 2013 года
Председатель КНР Си Цзиньпин на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) заявил, что его встреча с президентом России Владимиром Путиным стала для них 50-й с 2013 года.
«Весьма символично, что сегодняшняя встреча – наша третья личная встреча с начала текущего года и пятидесятая по счету встреча с 2013 года», – передает ТАСС слова Си Цзиньпина.
Китайский лидер отметил, что в это число входят как очные встречи, так и контакты в формате видеоконференции.
Встреча на полях саммита АТЭС стала третьей для Путина и Си Цзиньпина в 2026 году. Ранее российский президент посетил Пекин в мае, а в августе лидеры встретились на полях 25-го саммита Шанхайской организации сотрудничества.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду президент России Владимир Путин на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином назвал его другом.
В тот же день Путин заявил о радости российской делегации находиться среди друзей в ходе визита в Китай.
Во вторник российский лидер прибыл в китайский Шэньчжэнь для участия в саммите АТЭС.