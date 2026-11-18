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Гидрометцентр пообещал повышение атмосферного давления в Москве
Гидрометцентр: Атмосферное давление в Москве повысится до 742 мм
Самое высокое атмосферное давление в Москве на неделе с 18 по 23 ноября ожидается в воскресенье и составит 742 мм ртутного столба, сообщила ведущий научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.
«Воскресенье – 742 мм ртутного столба, до понедельника фон атмосферного давления будет пониженным, но с постепенным повышением, начиная с пятницы, на несколько миллиметров за сутки», – заявила Паршина ТАСС.
В среду, по ее прогнозу, давление составит 736 мм ртутного столба, а в четверг опустится до минимума в 731 мм ртутного столба.
Затем давление начнет постепенно расти до воскресенья, хотя его общий фон останется пониженным вплоть до понедельника.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил об ожидаемом повышении атмосферного давления в Москве до 760 миллиметров ртутного столба.
В начале октября главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова рассказала об удержании рекордно высокого давления в столице вторые сутки подряд.