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    Глеб Простаков Глеб Простаков Мировая торговля собирается в новые блоки

    Классическая теория международной торговли предполагает, что каждая страна делает то, что получается у нее с наименьшими издержками, а остальное покупает. Для мира, где торговля нейтральна, это работало. Когда торговля становится рычагом давления, к издержкам производства добавляется цена зависимости.

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    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Брюссель лишает поляков права последнего слова

    Польша решает вопрос не только о том, кто будет руководить Конституционным трибуналом. Она решает, где в конечном счете сосредоточен центр ее государственной власти – в Варшаве или в Брюсселе.

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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

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    12 ноября 2026, 17:31 • Новости дня

    Синоптик спрогнозировал до 15 мм осадков в Москве в ночь на субботу

    Синоптик Леус: В ночь на субботу в Москве может выпасть до 15 мм осадков

    Tекст: Денис Тельманов

    Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что в ночь на субботу в Москве из-за холодного атмосферного фронта может выпасть до 15 миллиметров осадков.

    В предстоящие выходные дни в столице ожидаются кратковременные дожди с мокрым снегом, сообщил Леус в своем Telegram-канале. «Самым «дождливым» днем будет суббота, а точнее субботняя ночь, когда территорию столицы будет пересекать холодный атмосферный фронт. В течение ночи в регионе может выпасть до 10-15 миллиметров дождя, а температура опустится до плюс двух – плюс четырех градусов», – отметил синоптик.

    По его данным, в воскресенье существенных осадков не ожидается, однако ночью местами возможна гололедица при температуре около нуля градусов. Днем воздух прогреется до пяти градусов тепла. Общее количество осадков за два дня не превысит половины нормы.

    Атмосферное давление в ночь на субботу упадет до 731 миллиметра ртутного столба, что значительно ниже нормы. В воскресенье давление начнет активно расти и превысит нормальные показатели на четыре-шесть единиц, сообщил Леус.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в четверг столичный департамент транспорта рекомендовал московским автомобилистам отказаться от поездок на летней резине из-за снега с дождем.

    Во вторник Леус сообщил о сокращении климатической зимы в Москве на неделю за последние полвека.

    В понедельник Гидрометцентр России пообещал москвичам облачную погоду без осадков.

    10 ноября 2026, 12:14 • Новости дня
    Гражданин Германии задержан за убийство главврача московской клиники

    Гражданин Германии задержан за убийство главного врача клиники в Новой Москве

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Правоохранительные органы задержали гражданина Германии по подозрению в убийстве главного врача московской «КМ-Клиник» Марины Каган, сообщили в ГСУ СК по Москве.

    Тело женщины с признаками насильственной смерти было обнаружено в частном доме в Новой Москве, передает ТАСС.

    «Задержан подозреваемый в убийстве женщины в Новой Москве. Им оказался гражданин Германии 1996 года рождения. В ближайшее время он будет доставлен в подразделение столичного СК для проведения следственных действий», – сообщили в ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Новой Москве нашли тело главврача частной клиники.

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    11 ноября 2026, 13:14 • Новости дня
    Задержанный немец сознался в убийстве врача в Новой Москве из-за ревности

    Tекст: Вера Басилая

    Подозреваемый в убийстве главврача частной клиники в Новой Москве 30-летний гражданин Германии признался в преступлении и заявил, что планировал его более семи дней, поводом стала ревность.

    Главврач московской клиники, 60-летняя Марина Каган, была убита своим 30-летним возлюбленным Даниэлем К., гражданином Германии, сообщает Mash.

    Пара познакомилась несколько лет назад, после чего мужчина подружился с сыном женщины и переехал к ней. В день убийства между ними произошла ссора, в ходе которой Даниэль толкнул Каган с лестницы, ударил ее головой о ступени не менее четырех раз, а затем задушил пакетом.

    Тело убитой обнаружил ее 34-летний сын. Подозреваемый скрылся на автомобиле жертвы, но вскоре был задержан в Малоярославце Калужской области. Мужчина сознался в содеянном, рассказав, что планировал убийство больше недели.

    Известно, что Даниэль родился в Николаеве на Украине, а затем с семьей переехал в Германию, где получил гражданство. Расследованием дела занимается столичное управление СК.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник правоохранительные органы задержали гражданина Германии по подозрению в убийстве главного врача московской клиники Марины Каган.

    Тело Марины Каган со следами насильственной смерти обнаружили в частном доме в Новой Москве.

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    12 ноября 2026, 16:30 • Видео
    Чистка власти в США: кандидаты на вылет

    Триумфаторы парламентских выборов в США готовят списки кандидатов на импичмент. Кого из соратников Дональда Трампа хотят убрать первыми? А почему?

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    10 ноября 2026, 17:43 • Новости дня
    Синоптик рассказал о сокращении климатической зимы в Москве

    Синоптик Леус: Климатическая зима в Москве сократилась на неделю за полвека

    Синоптик рассказал о сокращении климатической зимы в Москве
    @ Пелагия Тихонова/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Климатическая зима в Москве за последние полвека сократилась на неделю и стала теплее на два градуса, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

    По его словам, во второй половине XX века климатическая зима в столице начиналась 10 ноября, однако из-за изменений климата ее старт сдвинулся на 13 ноября. «При этом зима стала короче – если полвека назад ее финал приходился на 28 марта, то в начале XXI века эта дата сместилась на 21 марта», – написал Леус в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что зимний сезон в целом потеплел на 2,1 градуса. Наиболее заметно выросла температура января – сразу на три градуса, с минус 9,2 до минус 6,2 градуса. Метеоролог подчеркнул, что за последние пять лет средняя температура холодного сезона увеличилась еще почти на полградуса из-за продолжающегося роста общемировых температур.

    Кроме того, столичная зима стала немного суше: среднее количество осадков за сезон уменьшилось на 10%, со 148 до 133 миллиметров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о возможном выпадении половины месячной нормы осадков в столице.

    В среду руководитель департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Юлия Урожаева сообщила о постепенном сокращении депрессивного «серого сезона» из-за климатических изменений.

    В прошлом месяце начальник отдела метеорологии и климата Центрального управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Николай Терешонок заявил о росте зимней температуры в городе почти на два градуса за последние 35 лет.

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    10 ноября 2026, 11:33 • Новости дня
    В Новой Москве нашли тело главврача частной клиники

    В Новой Москве нашли убитой главврача частной клиники

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Тело главного врача частной клиники со следами насильственной смерти обнаружено в одном из частных домов в Новой Москве.

    Труп женщины, на котором присутствуют следы побоев на голове и лице, был найден на лестнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на правоохранительные органы.

    Предварительно установлено, что погибшая – главный врач «км-Клиник» Марина Каган.

    Следственный комитет России по Москве возбудил уголовное дело по факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшей.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее в Москве задержали девушку по подозрению в убийстве бывшего молодого человека.

    Также пожилую москвичку приговорили к реальному сроку за заказ убийства мужа.

    Ранее в столице нашли тело беременной женщины с признаками насильственной смерти.

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    9 ноября 2026, 19:41 • Новости дня
    МВД рассказало детали задержания протаранившего отель в «Москва-Сити» водителя

    МВД: Полиция задержала водителя за наезд на охранника в «Москва-Сити»

    Tекст: Денис Тельманов

    Официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о задержании мужчины, который после конфликта со службой безопасности сбил охранника и протаранил на автомобиле стеклянные двери отеля в деловом центре «Москва-Сити».

    Водитель попытался заехать на автомобиле прямо в холл отеля в деловом центре «Москва-Сити» после конфликта с секьюрити. Охрана отказалась пускать агрессивно настроенного гражданина внутрь, после чего он сел за руль, протаранил стеклянные двери и сбил сотрудника службы безопасности, сообщила Волк в Max.

    Покидая место происшествия, нарушитель также повредил шлагбаум на выезде из комплекса. Вскоре сотрудники Госавтоинспекции Северного административного округа столицы обнаружили скрывшийся автомобиль на улице Нижняя Масловка.

    Правонарушитель был задержан и доставлен в отдел МВД России по Пресненскому району Москвы. Полиция устанавливает степень причиненного вреда здоровью и имуществу. По итогам начатой проверки правоохранители примут соответствующее процессуальное решение.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пьяный автомобилист врезался в стеклянные двери отеля в столичном комплексе «Москва-Сити».

    В апреле в пресс-службе столичного главка Росгвардии заявили о задержании попытавшегося угнать иномарку в центре Москвы мужчины.

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    11 ноября 2026, 09:18 • Новости дня
    В МГУ ограничили очные занятия из-за случая кори у студента

    Роспотребнадзор: В МГУ ограничили очные занятия из-за случая кори у студента

    В МГУ ограничили очные занятия из-за случая кори у студента
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В Московском государственном университете имени Ломоносова (МГУ) проводятся противоэпидемические мероприятия после регистрации случая кори у студента, сообщило управление Роспотребнадзора по Москве.

    Случай заболевания выявили 10 ноября, специалисты столичного управления Роспотребнадзора в Западном административном округе начали эпидемиологическое расследование, указало ведомство в Max.

    Вуз получил предписание ограничить очное посещение для студентов и преподавателей без сведений о вакцинации или перенесенном заболевании, а также провести иммунизацию. Администрация перевела в дистанционный формат сотрудников и студентов факультета, которые привиты однократно или не имеют данных о вакцинации.

    Специалисты ведомства определили круг контактных лиц. В университете проводится разъяснительная профилактическая работа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в МГУ начали экстренную вакцинацию против кори после выявления заболевания у студента.

    Заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко заявил об отсутствии риска масштабного распространения кори в России.

    В мае студенты факультета вычислительной математики и кибернетики МГУ временно перешли на дистанционное обучение после выявления инфекционного заболевания у сотрудника.

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    11 ноября 2026, 11:55 • Новости дня
    Прокуратура обвинила в хулиганстве протаранившего двери отеля в «Москва-Сити»

    Tекст: Вера Басилая

    Мужчине, который на автомобиле протаранил двери отеля в деловом центре «Москва-Сити» после конфликта с охраной, предъявлено обвинение в хулиганстве, сообщила столичная прокуратура.

    Мужчине 30 лет предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство) после того, как он протаранил на автомобиле двери отеля в «Москва-Сити», сообщили в прокуратуре Москвы.

    «В ближайшее время ему будет избрана мера пресечения. Его привлечение к уголовной ответственности на контроле в прокуратуре», – заявили в прокуратуре. Отмечается, что задержанный отказался проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МВД Ирина Волк рассказала о задержании мужчины, сбившего охранника и протаранившего стеклянные двери отеля в «Москва-Сити».

    Пьяный водитель после тарана дверей отеля исполнил традиционный кавказский танец.

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    11 ноября 2026, 17:18 • Новости дня
    При падении из окна восьмого этажа в Москве погибла четырехлетняя девочка

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В Москве четырехлетняя девочка выпала из окна квартиры на восьмом этаже и скончалась, сообщила пресс-служба столичной прокуратуры.

    В Большом Кондратьевском переулке из окна квартиры на восьмом этаже выпала девочка 2022 года рождения, она скончалась, сообщила прокуратура Москвы в Max.

    По предварительной информации, девочка осталась без присмотра отца на непродолжительное время. В этот момент мужчина находился вместе с ней в квартире.

    Пресненская межрайонная прокуратура проводит проверку для установления обстоятельств инцидента. В ведомстве призвали родителей не оставлять детей без присмотра в помещениях с открытыми окнами и не ставить мебель рядом с подоконниками.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в Москве двухлетний ребенок выжил после падения из окна квартиры.

    До этого в Ульяновске правоохранительные органы начали проверку после того, как ребенок выпал из окна восьмого этажа.

    В начале октября в Перми четырехлетняя девочка скончалась после падения из окна на седьмом этаже.

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    11 ноября 2026, 13:23 • Новости дня
    В Москве простились с Лидией Федосеевой-Шукшиной

    В Москве прошла церемония прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В храме Воскресения Словущего в Москве завершилась церемония прощания с народной артисткой РСФСР Лидией Федосеевой-Шукшиной, почтить ее память пришли десятки людей, близкие и коллеги.

    На церемонии присутствовали родные и друзья артистки, передает ТАСС. «Это огромная утрата и это не какие-то дежурные слова. Это действительно утрата эпохи не только кинематографической, но и жизненной», – заявил друг семьи Айдар Метшин.

    Заслуженная артистка России Галина Бокашевская вспомнила свой последний разговор с Федосеевой-Шукшиной, передав ее наказ: «Любите друг друга. Самое главное – прощайте». Народный художник РФ Никас Сафронов отметил, что страна потеряла большого артиста.

    На прощании также присутствовал коллектив группы «На-На», рассказавший о поддержке актрисы на концертах. Актер Александр Цуркан отметил ее доброе отношение к людям и трепетное внимание к наследию Василия Шукшина.

    Памятные венки отправили президент России Владимир Путин, коллектив театра «Русская песня», Союз кинематографистов России, ВГИК, брат артистки, а также жители Петербурга и Алтайского края. Федосееву-Шукшину похоронят на Новодевичьем кладбище рядом с Василием Шукшиным.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье стала известна дата прощания с Лидией Федосеевой-Шукшиной.

    В субботу сообщалось о решении похоронить артистку на Новодевичьем кладбище рядом с мужем.

    Причиной смерти назвали сердечную недостаточность.

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    9 ноября 2026, 20:07 • Новости дня
    При пожаре в жилом доме на западе Москвы погибли два человека

    В Москве при пожаре в квартире на Очаковском шоссе погибли два человека

    Tекст: Денис Тельманов

    В результате пожара в двухкомнатной квартире на Очаковском шоссе на западе Москвы погибли два человека, из дома эвакуирован 21 жилец.

    Тело второго погибшего обнаружено на девятом этаже жилого дома на западе Москвы, передает ТАСС со ссылкой на оперативные службы. До этого сообщалось, что в результате происшествия погибла пожилая женщина. Из здания эвакуировали 21 человека.

    Ранее стало известно о возгорании в двухкомнатной квартире на седьмом этаже дома на Очаковском шоссе. Площадь пожара составила 20 квадратных метров, в настоящее время он ликвидирован.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце в результате пожара в квартире многоэтажного дома на Уральской улице в Москве погибла женщина.

    В Олимпийской деревне на западе Москвы в результате возгорания погибли мужчина и женщина.

    Летом в многоэтажном доме на Криворожской улице один человек погиб, спасатели эвакуировали 11 жильцов.

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    10 ноября 2026, 08:41 • Новости дня
    Олимпийскую чемпионку Шурочкину оставили в ожоговой реанимации Склифосовского
    Олимпийскую чемпионку Шурочкину оставили в ожоговой реанимации Склифосовского
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Мария Шурочкина по-прежнему находится в ожоговой реанимации НИИ скорой помощи имени Склифосовского в Москве.

    Олимпийская чемпионка остается в ожоговом отделении, передает РИА «Новости» со ссылкой на медучреждение.

    В понедельник Шурочкину госпитализировали с ожогами после пожара в московской квартире. Ее сестра, певица Нюша, уточняла, что спортсменка получила ожоги тела, а голова и лицо не пострадали.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник певица Нюша сообщила о стабильном состоянии двукратной олимпийской чемпионки по синхронному плаванию Марии Шурочкиной в реанимации после полученных ожогов.

    Telegram-каналы написали о госпитализации спортсменки с сильными ожогами при пожаре в Москве.

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    11 ноября 2026, 20:22 • Новости дня
    Электричка столкнулась с грузовиком в Москве

    Электричка задела грузовик на Павелецком направлении Московской железной дороги

    Tекст: Ольга Иванова

    Вблизи остановочного пункта Тульская пригородный поезд сообщением Михнево – Павелецкий вокзал по касательной столкнулся с грузовым автомобилем, сообщила Московская железная дорога (МЖД).

    Часть кузова машины находилась в габарите пути, сообщает МЖД в Telegram-канале. В результате инцидента никто не пострадал. Точные обстоятельства произошедшего в настоящий момент выясняются.

    После короткой остановки электропоезд продолжил движение и уже прибыл на конечную станцию. На график следования других составов ситуация не повлияла.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Архангельской области ввели региональный режим чрезвычайной ситуации после схода вагонов грузового поезда.

    В субботу в Москве самосвал со щебнем спровоцировал ДТП с трамваем на проспекте Буденного.

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    10 ноября 2026, 19:04 • Новости дня
    Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Роспотребнадзор: Рост заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксирован в Москве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Столичное управление Роспотребнадзора сообщило о незначительном подъеме заболеваемости гриппом и острыми респираторными вирусными инфекциями в Москве.

    Эпидемиологическая ситуация по гриппу и ОРВИ в столице на прошлой неделе соответствовала сезону, отмечается в сообщении в Telegram-канале управления Роспотребнадзора по Москве.

    В ведомстве уточнили, что по сравнению с предшествующей неделей наблюдается небольшой рост числа заболевших за счет детей школьного возраста. При этом эпидемические пороги не превышены ни среди совокупного населения, ни в отдельных возрастных группах.

    Увеличение случаев ОРВИ связано с распространением респираторных вирусов негриппозной этиологии, среди которых преобладают риновирусы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник Роспотребнадзор сообщил об увеличении доли выявленных в России вирусов гриппа практически в три раза.

    В прошлом месяце пресс-служба ведомства заявила о выявлении более 614 тыс. случаев заболеваний ОРВИ, гриппом и COVID-19 в стране.

    В начале октября в столичном управлении Роспотребнадзора отметили соответствие эпидемиологической ситуации по гриппу в Москве сезону.

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    10 ноября 2026, 19:23 • Новости дня
    Токаев прибыл в Москву на заседание Совета ОДКБ

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву на саммит ОДКБ

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев прибыл в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ.

    Глава государства примет участие в заседании Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщила пресс-служба казахстанского лидера в Telegram-канале.

    В пресс-службе добавили, что по прибытии президента встретили официальные лица правительства России.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом на саммит ОДКБ.

    Президент Киргизии Садыр Жапаров запланировал визит в Москву для участия в заседании Совета коллективной безопасности организации.

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    9 ноября 2026, 20:30 • Новости дня
    В МВД раскрыли главные страны по потоку туристов в Москву

    МВД: В Москву чаще всего приезжают туристы из Китая, арабских стран и Турции

    Tекст: Денис Тельманов

    Чаще всего Москву посещают туристы из Китая, арабских стран, северной части Африки и Турции, сообщил старший инспектор специализированного батальона первого специального полка полиции столичного главка МВД Ильнур Юсупов.

    Об этом Юсупов рассказал на пресс-конференции «Профессия – защищать!», посвященной Дню сотрудника органов внутренних дел, передает РИА «Новости».

    Сотрудники полиции помогают иностранным гостям столицы, например, в случае утери документов или когда туристы просят подсказать дорогу, добавил Юсупов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре Ассоциация туроператоров России назвала основу въездного турпотока – это граждане азиатских и ближневосточных государств.

    Тогда же в МВД сообщили о ежегодном посещении России 9 млн иностранцев.

    В прошлом году в стране отмечали День сотрудника органов внутренних дел 10 ноября.

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    • Англоязычный «ВЗ Дайджест»

      Интернет-журнал vzdigest.com с адаптированными под англоязычную аудиторию аналитическим статьями и мнениями по проблемам международной политики, экономики, социальным и культурным вопросам. Цель проекта – преодоление языкового и культурного барьера в донесении российского взгляда на ключевые проблемы современности.

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