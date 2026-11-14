Шэньчжэнь украсили флагами к саммиту АТЭС

Шэньчжэнь украсили тематическими баннерами перед саммитом АТЭС

Tекст: Дмитрий Зубарев

Тематические баннеры с символикой саммита размещены в аэропорту, на железнодорожных станциях, в метрополитене и на остановках, передает РИА «Новости». В аэропорту Шэньчжэня установили информационную стойку и выделили отдельные зоны для регистрации участников.

Кроме того, столбы городского освещения украсили флагами. Баннеры содержат призывы собраться в Шэньчжэне «ради процветания Азиатско-Тихоокеанского региона».

Саммит АТЭС пройдет в Шэньчжэне 18–19 ноября, в нем примет участие президент России Владимир Путин.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее администрация США сообщила о возможной трехсторонней встрече Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на полях саммита АТЭС.

Также помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал продолжение диалога Путина и Трампа по украинскому урегулированию.

Председатель Комитета по туризму Москвы Евгений Козлов рассказал о прошедшем в Шэньчжэне концерте «Магия русского балета».