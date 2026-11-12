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    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Сеть пыточных стала лицом Украины

    События вокруг тайной пыточной тюрьмы в Петропавловской Борщаговке под Киевом четко обозначили дополнительные болевые точки киевского режима, что подтверждает нервная реакция Банковой на происшедшее.

    3 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев О чем будут напоминать памятники Берии

    Попытки прославить Лаврентия Берию – часть более обширных попыток восхвалить, а может, и воссоздать, ту политическую систему, одним из высокопоставленных деятелей которой он был. Однако судьба Берии – это как раз пример того, почему эту систему восхвалять не стоит.

    69 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Европе безопасность не нужна

    В ближайшее время в ЕС будет проходить внутренняя дискуссия на предмет послевоенного устройства. Одни будут призывать к тому, чтобы признать реальность и пытаться жить по правилам, отойдя тем самым от обрыва ядерной войны. Другие будут выступать за продолжение сопротивления российским попыткам принести стабильность и порядок в Европу.

    6 комментариев
    12 ноября 2026, 06:30 • Новости дня

    Концерт «Магия русского балета» прошел в Китае

    Концерт с участием звезд Большого театра состоялся в китайском Шэньчжэне

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Председатель Комитета по туризму города Москвы Евгений Козлов сообщил, что в преддверии саммита АТЭС в китайском Шэньчжэне прошел концерт «Магия русского балета» с участием звезд Большого театра.

    В мероприятии, прошедшем в рамках «Московских сезонов», приняли участие артисты из российской столицы, передает ТАСС.

    «Это был настоящий гала-концерт с участием Шэньчжэньского симфонического оркестра, а также мастеров танцевального искусства из Москвы, в том числе премьера Большого театра Дениса Родькина», – рассказал Козлов.

    Он добавил, что выступление объединило живое исполнение музыки и визуальные эффекты, созданные с помощью современных сценических технологий.

    В среду в Шэньчжэне также начал курсировать посвященный Москве тематический поезд метро, вагоны которого оформили фотографиями достопримечательностей столицы. В начале недели в Гонконге состоялся показ моды, объединивший работы 26 московских дизайнеров и брендов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее продажи билетов на выступления российских театров в Китае завершились за 18 минут.

    Также представитель Китая на «Интервидении» Ван Си назвал ценной возможность увидеть балет в Большом театре.

    9 ноября 2026, 10:41 • Новости дня
    Япония попыталась защитить Такаити от демарша Си Цзиньпина
    Япония попыталась защитить Такаити от демарша Си Цзиньпина
    @ Yoshio Tsunoda/AFLO/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Власти Японии предприняли попытку добиться от Китая гарантий того, что председатель КНР Си Цзиньпин не станет публично игнорировать японского премьер-министра Санаэ Такаити на грядущем саммите АТЭС в Шэньчжэне, пишут американские СМИ.

    Токио рассчитывает, что китайский лидер хотя бы пожмет руку главе японского правительства, как того требует протокол. Японские чиновники запросили у Пекина гарантии равного отношения к руководителю кабинета министров наравне с другими мировыми лидерами, пишет Bloomberg.

    Токио намерен заявить протест в случае любых отклонений от стандартных процедур на конференции, которая пройдет 18 и 19 ноября. Опасения японской стороны связаны с тем, что в прошлом Си Цзиньпин уже отчитывал канадского премьера на саммите G20. Отмечается, что председатель КНР может использовать рассадку или совместную фотографию для демонстрации пренебрежения.

    Отношения между двумя крупнейшими экономиками Азии обострились в прошлом году после того, как Такаити назвала возможное нападение Китая на Тайвань экзистенциальной угрозой для Японии. В ответ Пекин ограничил экспорт редкоземельных металлов, необходимых для японской автомобильной промышленности. При этом шансы на проведение двусторонней встречи лидеров на полях саммита остаются крайне низкими.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в воскресенье пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил о начале обсуждения повестки возможной встречи лидеров России, США и Китая перед саммитом АТЭС.

    Летом делегация депутатов парламента Японии приезжала в Пекин для возобновления двустороннего диалога.

    В июне уровень одобрения кабинета министров премьер-министра Японии Санаэ Такаити снизился до самого низкого показателя с момента ее вступления в должность.

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    11 ноября 2026, 09:32 • Новости дня
    Китай закупил чипы Nvidia H200 в обход санкций США

    Reuters: Китай закупил чипы Nvidia H200 в обход санкций США

    Tекст: Игорь Иножарский

    Северо-западный политехнический университет, один из «Семи сыновей оборонной промышленности» Китая, в октябре закупил два чипа Nvidia H200 за 123 тыс. долларов у местного поставщика, несмотря на экспортные ограничения США, сообщает Reuters.

    Северо-западный политехнический университет, входящий в группу китайских оборонных вузов «Семь сыновей оборонной промышленности», в октябре купил два чипа Nvidia H200 для своей школы менеджмента за 123 тыс. долларов, следует из закупочных документов, которые изучило агентство Reuters. Чипы были приобретены не напрямую у Nvidia, а у китайского поставщика Shaanxi Bosuan Network Technology, хотя университет с 2001 года находится в торговом черном списке США за предполагаемое участие в ракетных и военных разработках, а с 2019 года подпадает под ужесточенный режим отказа в экспортных лицензиях.

    Помимо прямой покупки, университет в этом году заключил пять контрактов на аренду вычислительных мощностей на базе чипов H200 и других процессоров Nvidia. Школа кибербезопасности вуза в январе подписала два семимесячных контракта на доступ к серверам с восемью чипами H200 каждый стоимостью 66,3 тыс. и 66,2 тыс. долларов для дообучения ИИ-моделей, а также арендовала серверы с чипами A100 и A800, запрещенными к экспорту в Китай. В апреле другой институт при университете заключил контракт на 56,3 тыс. долларов на аренду мощностей с использованием не менее 24 чипов A100 для инженерных расчетов.

    Аналогичные закупки выявлены и у других китайских вузов: Шэньчжэньский университет в сентябре приобрел три чипа H100 за 115,5 тыс. долларов, Уханьский технологический университет купил сервер с чипом H100 и четыре чипа A100 на сумму 53,3 тыс. и 51,6 тыс. долларов, а Бэйханский университет в апреле закупил четыре чипа A800 за 73,4 тыс. долларов. Университет Китайской академии наук получил доступ к чипам H800 по цене 1,5 доллара за час работы чипа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь назвал беспочвенными обвинения в китайском шпионаже в деле главы Nvidia Дженсена Хуанга. Совет директоров Nvidia начал расследование информации, что Хуанг стал объектом операции китайской разведки. В конце октября ЦРУ выявило контакты Хуанга с руководителем технологической компании Megaspeed Элис Хуанг, подозреваемой в сборе информации для Китая.

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    11 ноября 2026, 18:38 • Видео
    Переговоры с Украиной завершены: главное

    Первая с февраля трехсторонняя встреча с участием России, США и Украины завершена, европейцы ждали итогов в предбаннике. Что теперь?

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    10 ноября 2026, 13:04 • Новости дня
    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине

    Политолог Мартынов: Европейцы не готовы к конструктивному диалогу по Украине

    Политолог: Страны Европы стремятся к эскалации, а не к урегулированию на Украине
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сейчас европейские лидеры не демонстрируют готовности к конструктивному обсуждению урегулирования по Украине. Однако в будущем возможно их включение в большой дискурс, касающийся новой архитектуры безопасности Европы, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Алексей Мартынов. Ранее СМИ сообщили, что США настаивают на включении ЕС в мирные переговоры по украинскому кризису.

    «Нынешняя встреча России, США и Украины в Абу-Даби – это часть объемного процесса по созданию новой архитектуры безопасности в Европе», – обратил внимание Алексей Мартынов, доцент Финансового университета при правительстве РФ.

    По его мнению, продолжится обсуждение этой концепции уже на саммите АТЭС, в котором примут участие президент России Владимир Путин, лидер США Дональд Трамп и глава КНР Си Цзиньпин.

    Говоря о европейцах, в последние дни так активно стремящихся стать частью переговорного трека, Мартынов отметил: «На данном этапе было бы странно включать их в процесс. Ведь лидеры ЕС сегодня даже не способны защитить национальные интересы собственных стран».

    «В первой половине прошлого века именно фатальные ошибки нескольких руководителей стран Европы привели к началу обеих мировых войн. Мы не хотим повторения подобных сценариев», – добавил эксперт.

    Политолог напомнил и про «недальновидную и опасную позицию европейских элит, приводящую лишь к эскалации украинского кризиса». «Впрочем, желание президентов и премьеров региональных государств принять участие в переговорах объяснимо и понятно», – подчеркнул аналитик.

    Между тем, продолжил он, в Москве неоднократно говорили, что поднимут трубку при звонке от европейских коллег. Лишнее тому доказательство – беседа Путина с президентом Финляндии Александром Стуббом и премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стере. «Так что вполне можно допустить, что в перспективе какой-то обмен мнениями по ключевым вопросам будет возможен, но скорее на уровне экспертов», – считает Мартынов.

    «Кроме того, возможно включение лидеров стран ЕС в дискурс уместно на финальных этапах претворения в жизнь сформированной концепции новой архитектуры безопасности», – заключил аналитик.

    Ранее сообщалось, что Белый дом настаивает на том, чтобы Россия позволила Европе присоединиться к следующему раунду переговоров по Украине. С подобной инициативой выступят спецпосланник Стив Уиткофф и зять главы Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер на встрече с Россией и Украиной в Абу-Даби, пишет издание Politico со ссылкой на официальных лиц США, пожелавших остаться неназванными.

    В публикации утверждается, что Кушнер и Уиткофф хотят ускорить темп переговоров и сделать нынешнюю встречу последней, проведенной без полноценного участия европейских представителей. «Нам нужна Европа за столом переговоров», – сказал один из американских чиновников.

    Впрочем, по другим данным, европейские страны сами настаивают на том, что Европа должна иметь право голоса в любом соглашении, касающемся урегулирования украинского кризиса, сообщает Al Jazeera. Об этом заявили главы МИД Канады, Франции, Германии, Италии, Японии и Британии на встрече с госсекретарем США Марко Рубио.

    «Европейские представители должны сидеть за столом переговоров. Без Европы не может быть принято никакого решения», – сказал министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль. При этом он выразил уверенность в том, что «нет необходимости вносить фундаментальные изменения в архитектуру региональной безопасности».

    В свою очередь, глава МИД Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что его полностью устраивает нынешняя форма украинского независимого государства. Так французский дипломат прокомментировал слова Трампа, что после урегулирования конфликта Украина может получить другие очертания.

    Со своей стороны, замглавы российского МИД Александр Грушко указал, что Евросоюз сам исключил себя из переговорного процесса. Причинами он назвал финансовую, политическую и военную поддержку Киева, а также подготовку НАТО и ЕС к большому столкновению с Россией.

    Дипломат напомнил слова Путина о возможных посредниках. Глава государства отмечал, что лично предпочел бы видеть в этой роли бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера. При этом российский лидер подчеркнул, что европейцы сами должны выбрать лидера, которому доверяют и который избегал грубых высказываний в адрес Москвы.

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    11 ноября 2026, 10:38 • Новости дня
    Китай впервые показал секретный ударный беспилотник «Таинственный дракон»

    TWZ: Китай впервые продемонстрировал ударный БПЛА «Таинственный дракон»

    Китай впервые показал секретный ударный беспилотник «Таинственный дракон»
    @ кадр из видео

    Tекст: Дарья Григоренко

    Власти Китая впервые продемонстрировали внутренние отсеки вооружения и другие детали секретного ударного беспилотника GJ-11 «Таинственный дракон», а также заявили о его успешном применении в боевых стрельбах.

    Китайское государственное телевидение продемонстрировало новые детали малозаметного ударного беспилотника GJ-11 («Таинственный дракон»), включая два внутренних отсека для вооружения, усиленное шасси и скрытое выхлопное сопло двигателя. Аппарат построен по аэродинамической схеме «летающее крыло», пишет The War Zone.

    В эфире телеканала было заявлено об успешном завершении первой боевой задачи GJ-11 с применением настоящего оружия. Уточняется, что в нанесении точного удара по скрытой облаками цели участвовали две женщины из первого набора операторов дронов ВВС Народно-освободительной армии Китая.

    Внутренние отсеки с зубчатыми створками позволяют аппарату скрытно нести боеприпасы класса «воздух-поверхность». Под носовым обтекателем беспилотника размещена оптико-электронная система прицеливания, аналогичная датчикам на передовых китайских истребителях.

    Главными задачами GJ-11 станут нанесение авиаударов и подавление противовоздушной обороны противника в зонах с высокой степенью угрозы. Кроме того, показаны сценарии совместного применения беспилотников с истребителями J-16 и J-20, где дроны будут выполнять роль ведомых машин, расширяя радиолокационное поле и боекомплект пилотируемых самолетов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае в Сети появились фотографии загадочного китайского экраноплана с узлами подвески для вооружения.

    В феврале американские СМИ раскрыли возможные цели запуска секретного китайского космического шаттла «Божественный дракон».

    В том же месяце сообщалось о планах вооружить американские разведывательные дроны MQ-9 дальнобойными крылатыми ракетами.

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    10 ноября 2026, 10:52 • Новости дня
    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов

    The New York Times: Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов

    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов
    @ Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

    Tекст: Игорь Иножарский

    Профицит торгового баланса Китая достиг рекордных темпов роста и превысил отметку в 1 трлн долларов, что вызвало обеспокоенность у торговых партнеров Пекина.

    Профицит торгового баланса Китая превысил 1 трлн долларов, достигнув рекордных показателей. Китайские фабрики продолжают активно находить покупателей по всему миру, пишет The New York Times.

    При этом отмечается, что стремительный экспортный бум вызывает растущие опасения из-за его потенциального влияния на экономики стран, являющихся торговыми партнерами Пекина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Пекин и Брюссель продолжили подготовку к возможному экономическому противостоянию. В сентябре автор газеты Financial Times Райан Авент предрек негативное влияние роста торгового профицита Китая на экономики развитых стран. В августе Главное таможенное управление КНР зафиксировало увеличение объема двусторонней торговли Китая и европейских стран до 530 млрд долларов.

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    11 ноября 2026, 13:36 • Новости дня
    Китай впервые обошел Южную Корею по числу заказов на суда-газовозы
    Китай впервые обошел Южную Корею по числу заказов на суда-газовозы
    @ Cfoto/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Китайские судостроители в октябре получили большую часть мировых заказов на суда для перевозки сжиженного природного газа, потеснив многолетнего лидера рынка в этом сегменте.

    Впервые по итогам месяца Китай обошел Южную Корею по числу заказов на перевозчики сжиженного природного газа (СПГ), бросив вызов ее многолетнему доминированию в этом дорогостоящем сегменте судостроения на фоне растущего спроса, пишет South China Morning Post.

    В октябре в мире заказали семь крупных СПГ-танкеров, из которых китайские верфи получили пять, а южнокорейские – только два, следует из данных британской консалтинговой компании Clarksons Research.

    При этом за первые десять месяцев года Южная Корея сохраняет лидерство: ее корабелы выиграли 44 контракта на крупные суда для перевозки СПГ против 32 заказов у Китая при общем объеме мировых контрактов в 76 судов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Китай увеличил импорт российского сжиженного природного газа на 44,3% в годовом исчислении.

    Посол Южной Кореи в России Ли Сок Пэ сообщил о рассмотрении возможности организовать регулярное торговое сообщение по Северному морскому пути.

    В марте катарская государственная компания Qatar Energy объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств по контрактам на поставку СПГ в Китай и Южную Корею.

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    10 ноября 2026, 17:59 • Новости дня
    Рубио сообщил о проработке встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Рубио: Трамп хочет провести саммит России, США и Китая по ядерному оружию

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что американский президент Дональд Трамп намерен провести трехсторонний саммит с руководством России и Китая для обсуждения статуса ядерного оружия.

    «Президент хочет, чтобы такая встреча состоялась, если возможно. Мы считаем, что это должно быть возможным, и среди тем, он считает, что нужно обсуждать статус ядерного оружия в мире», – цитирует Рубио РИА «Новости».

    По его словам, стороны уже прорабатывают рамки будущих переговоров, в скором времени ожидается появление новостей по этому вопросу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с президентом России Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином в Китае.

    На прошлой неделе пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о согласовании повестки возможных переговоров глав трех государств на полях саммита АТЭС.

    В начале месяца Марко Рубио обсудил с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым перспективу контакта американского и российского лидеров.

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    10 ноября 2026, 13:09 • Новости дня
    Цены на китайские редкоземельные металлы за рубежом взлетели в десятки раз

    Bloomberg: Цены на редкоземельные металлы вне Китая выросли в десятки раз

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    В преддверии возможной встречи президента США Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина цены на редкоземельные элементы за пределами Китая превысили внутреннюю стоимость в десятки раз из-за экспортных ограничений.

    Стоимость иттрия в Европе достигла 1,15 млн долларов за тонну по сравнению с 9,1 тыс. долларов на внутреннем рынке Китая на фоне дефицита поставок, пишет Bloomberg.

    Цены на диспрозий и тербий за рубежом оказались в 20 и 8 раз выше, чем в Китае, а зарубежные покупатели галлия платят в 12 раз больше.

    Вашингтон призывает Пекин выполнить обязательства в рамках торгового перемирия. Торговый представитель США Джеймисон Грир потребовал от вице-премьера Госсовета КНР Хэ Лифэна предпринять конкретные действия для реализации обещаний по поставкам сырья.

    Экспортные ограничения на ряд металлов вступили в силу в апреле 2025 года. С тех пор поставки оксида иттрия из Китая в США упали на 70%, а экспорт в Японию практически остановился.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп сообщил о намерении провести трехстороннюю встречу с председателем КНР Си Цзиньпином и президентом России Владимиром Путиным в Китае.

    Ранее американские власти запустили проект по созданию стратегического запаса критически важных минералов.

    Также Соединенные Штаты начали подготовку ответных шагов на китайские меры по ограничению экспорта редкоземельных металлов.

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    9 ноября 2026, 11:46 • Новости дня
    Россия и Китай подписали документы о сотрудничестве по 14 проектам

    Компании России и Китая подписали документы о сотрудничестве по 14 проектам

    Tекст: Вера Басилая

    Российские и китайские компании в рамках IV Российско-Китайского форума инвестиционного развития в Шэньяне подписали документы о сотрудничестве по 14 проектам в различных сферах.

    Форум открылся в понедельник в городе Шэньян китайской провинции Ляонин, собрав более 2000 участников из двух стран, передает РИА «Новости» со ссылкой на генеральное консульство России.

    «На церемонии открытия форума подписаны меморандумы о сотрудничестве по 14 проектам в сферах промышленной кооперации, торговли, электронной коммерции, логистики и медицины», – сообщили в дипмиссии.

    Среди проектов заявлены вторая очередь китайского автомобильного индустриального парка на Дальнем Востоке, распределительный центр российского минтая в Даляне, экспорт подержанных автомобилей в Россию, а также сотрудничество с Wildberries.

    Кроме того, Ляонинский институт промышленных технологий и Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН договорились о создании международной совместной лаборатории ядерной медицины.

    В рамках деловой программы проходят тематические сессии по торговому, научно-техническому и инвестиционному сотрудничеству, а также переговоры регионов и компаний двух стран. Параллельно работают выставка российской продукции и выставка достижений провинции Ляонин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Москва и Пекин договорились содействовать реализации совместных проектов на площадке инновационно-технологического центра «Русский» во Владивостоке.

    В сентябре в Москве начал работу масштабный деловой съезд предпринимателей России и Китая.

    Участники II Российско-Китайского форума в Хабаровске подписали более 25 соглашений и меморандумов.

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    9 ноября 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков предрек всеобщее внимание к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Песков назвал неизбежным внимание мира к встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Планирующаяся на саммите АТЭС встреча президента России Владимира Путина, американского лидера Дональда Трампа и председателя КНР Си Цзиньпина привлечет всеобщее внимание, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Встреча в любом случае будет интересная, действительно. И конечно же, она будет притягивать к себе внимание всех в мире», – цитирует Пескова ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду Песков заявил о согласовании повестки возможной встречи президентов России, США и председателя КНР.

    Во вторник представитель Кремля сообщил об обмене сигналами для подготовки трехсторонних переговоров на саммите АТЭС.

    Политолог Игорь Панарин рассказал о попытках западных игроков помешать диалогу руководителей государств.

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    9 ноября 2026, 20:20 • Новости дня
    Китай призвал Москву и Киев сохранить позитивную динамику переговоров

    Tекст: Денис Тельманов

    Заместитель постоянного представителя КНР при ООН Сунь Лэй заявил, что Пекин поддерживает все усилия по мирному урегулированию кризиса на Украине и призывает сохранить позитивную динамику переговоров.

    Китай поддерживает усилия по мирному урегулированию украинского кризиса и призывает заинтересованные стороны сохранить позитивную динамику дипломатических контактов, передает ТАСС.

    «В международном сообществе все громче звучат призывы к миру и поддержке мирных переговоров. В последнее время наблюдается активизация контактов и взаимодействия между ключевыми заинтересованными сторонами, что посылает определенные позитивные сигналы», – заявил Сунь Лэй на заседании Совета Безопасности.

    Он также выразил надежду на то, что стороны будут двигаться в одном направлении и содействовать скорейшему политическому решению проблемы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник директор отдела Европы и Центральной Азии ООН Кайоко Гото призвала Россию и Украину добиться прогресса на трехсторонних переговорах в Абу-Даби.

    В среду пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил об отсутствии планов телефонного разговора лидеров России и США перед очередным раундом переговоров.

    В прошлом месяце замглавы МИД России Андрей Руденко сообщил об искренней заинтересованности Китая в урегулировании украинского кризиса.

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    9 ноября 2026, 13:47 • Новости дня
    Пекин назвал клеветой обвинения в китайском шпионаже в деле главы Nvidia

    МИД КНР: Обвинения в китайском шпионаже в деле главы Nvidia являются клеветой

    Tекст: Ольга Иванова

    Заявления о китайском шпионаже в деле генерального директора американской компании Nvidia Дженсена Хуанга совершенно беспочвенны, заявил официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь.

    «Утверждения о так называемом китайском шпионаже совершенно беспочвенны, представляют собой клевету и очернение», – заявил Го Цзякунь, комментируя информацию, что китайская предпринимательница, имевшая тесные отношения с главой Nvidia, была информатором разведки КНР, передает РИА «Новости».

    Ранее совет директоров Nvidia объявил о начале независимого расследования из-за сообщений, что американские спецслужбы якобы нашли в окружении Хуанга информатора китайской разведки. Представитель компании Джон Риццо заявлял, что Хуанг намерен продолжить работу.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник президент США Дональд Трамп выступил в защиту генерального директора Nvidia Дженсена Хуанга на фоне расследования связей бизнесмена с предполагаемой китайской шпионкой.

    Дженсен Хуанг признался в измене жене и романтических отношениях с подозреваемой в шпионаже в пользу Китая женщиной.

    В субботу американские спецслужбы пришли к выводу о работе китайской предпринимательницы Элис Хуанг на Министерство государственной безопасности Китая.

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    10 ноября 2026, 06:19 • Новости дня
    Китай сократил импорт нефти на 15%

    Китай сократил импорт нефти на 15% за десять месяцев

    Объем импорта сырой нефти Китаем за первые десять месяцев текущего года сократился на 15,1%, до 399,9 млн тонн, сообщило главное таможенное управление КНР.

    В стоимостном выражении этот показатель вырос на 4,5%, до 256,57 млрд долларов, передает ТАСС со ссылкой на данные китайского ведомства.

    В октябре Китай импортировал 41,94 млн тонн нефти на общую сумму около 34,15 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия увеличила поставки нефти в Китай на 18,3% в годовом исчислении.

    В сентябре ответственный секретарь комиссии при президенте по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности Игорь Сечин заявил о достижении рекордной отметки в 23% доли российской нефти в общем объеме импорта Китая.

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    10 ноября 2026, 15:14 • Новости дня
    Microsoft выступила против запрета китайских компонентов для дата-центров

    Reuters: Microsoft призвала Трампа не запрещать детали из КНР для дата-центров

    Tекст: Денис Тельманов

    Корпорация Microsoft пытается убедить президента США Дональда Трампа отказаться от планов по запрету импорта китайских компонентов для центров обработки данных в сфере искусственного интеллекта, пишет агентство Reuters.

    Microsoft призывает администрацию Трампа отказаться от запрета на импорт из Китая оптических приемопередатчиков, используемых в центрах обработки данных с ИИ, пишет Reuters.

    Технологические компании предупреждают, что запрет на поставки таких компонентов может существенно замедлить строительство центров обработки данных и подорвать позиции США в гонке искусственного интеллекта.

    В настоящее время Microsoft строит в США 35 центров обработки данных, еще 134 объекта находятся на стадии планирования. В сентябре представители компании обсуждали возможные последствия ограничений с сотрудниками Белого дома и Совета национальной безопасности США.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2026 года советник президента России Антон Кобяков заявил о потере Вашингтоном лидерских позиций в глобальной технологической гонке с Пекином.

    Летом Вашингтон собрался потребовать от других стран определиться с партнером в сфере искусственного интеллекта.

    В 2025 году президент США Дональд Трамп снял запрет на экспорт чипов H200 компании Nvidia для одобренных клиентов в Китае.

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    11 ноября 2026, 14:41 • Новости дня
    Житель Китая приобрел квартиру на онлайн-аукционе за 1,7 доллара

    Житель Китая купил двухкомнатную квартиру на аукционе за 1,7 доллара

    Tекст: Дарья Григоренко

    Анонимный покупатель из восточной части Китая приобрел жилье на онлайн-аукционе всего за 1,7 доллара во время ноябрьского фестиваля скидок, сообщили СМИ.

    Двухкомнатная квартира площадью 68 кв. метров расположена на седьмом этаже в провинции Хэйлунцзян. Недвижимость продавалась через платформу Alibaba Auction, пишет South China Morning Post.

    Начальная цена лота составляла 0,2 доллара, а максимальная ставка была ограничена 1,7 доллара. В аукционе приняли участие 1677 человек. Победителем стал житель региона Цзянсу-Чжэцзян, который первым предложил максимальную сумму. Покупатель не планирует переезжать в Хэйлунцзян и намерен использовать квартиру для зимнего отдыха.

    Для завершения сделки мужчине предстоит заплатить около 300,1 доллара в виде налогов. Рыночная стоимость подобного жилья оценивается примерно в 6000 долларов. Разницу в цене субсидировала платформа в рамках рекламной акции.

    Юрист пекинской юридической фирмы Ван Юйчэнь предупредил, что сверхдешевые дома могут скрывать проблемы с документами, неоплаченные налоги и долги. Похожий случай произошел в 2024 году, когда женщина приобрела квартиру в провинции Шаньдун за 1,7 доллара при ее реальной стоимости около 7,5 тыс. долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, весной на сетевых барахолках зафиксировали массовую распродажу домашних библиотек по низким ценам.

    В марте Amazon в Европе повысил цену на виниловые пластинки до 40 евро.

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