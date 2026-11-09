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ООН призвала Россию и Украину к прогрессу на переговорах в Абу-Даби
Директор отдела Европы и Центральной Азии ООН Кайоко Гото призвала Россию и Украину добиться ощутимого прогресса на предстоящих трехсторонних переговорах в Абу-Даби.
Организация Объединенных Наций призывает стороны воспользоваться предстоящими консультациями при посредничестве США для урегулирования конфликта, передает ТАСС.
«Мы призываем стороны воспользоваться возможностью, которую предоставляют запланированные на эту неделю трехсторонние переговоры в Абу-Даби, чтобы добиться ощутимого прогресса», – заявила Гото на заседании Совета Безопасности ООН.
В организации надеются, что дипломатические усилия помогут предотвратить дальнейшую эскалацию и создать условия для прекращения огня. ООН готова предоставить свой экспертный потенциал для поддержки инклюзивного диалога о будущем европейской безопасности.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник российская делегация вылетела в Абу-Даби для участия в трехсторонних переговорах по украинскому урегулированию.
Глава делегации Киева Рустем Умеров сообщил об отправке украинских представителей в столицу Объединенных Арабских Эмиратов.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков исключил участие Европы в предстоящих консультациях.