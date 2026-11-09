Гимназию в Луганске перевели на дистант после удара ВСУ

Tекст: Дарья Григоренко

«В Луганске гимназия № 30 переведена на дистанционное обучение. В результате утренней атаки учебный процесс в образовательном учреждении с 10 по 14 ноября временно организован в дистанционном формате», – говорится в сообщении ведомства в Max.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели двух человек за сутки в результате атак ВСУ.

В воскресенье удар украинских беспилотных летательных аппаратов по энергетическим объектам ЛНР нарушил подачу электричества в городе Снежное соседней ДНР.

В субботу Леонид Пасечник сообщил о ранении двух мирных жителей в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины.