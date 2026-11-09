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Гимназию в Луганске перевели на дистант после удара ВСУ
В Луганске гимназию № 30 временно перевели на дистанционное обучение после удара Вооруженных сил Украины по жилому массиву в центре города, сообщило Минобразования.
«В Луганске гимназия № 30 переведена на дистанционное обучение. В результате утренней атаки учебный процесс в образовательном учреждении с 10 по 14 ноября временно организован в дистанционном формате», – говорится в сообщении ведомства в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил о гибели двух человек за сутки в результате атак ВСУ.
В воскресенье удар украинских беспилотных летательных аппаратов по энергетическим объектам ЛНР нарушил подачу электричества в городе Снежное соседней ДНР.
В субботу Леонид Пасечник сообщил о ранении двух мирных жителей в результате атак со стороны Вооруженных сил Украины.