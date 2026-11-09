Названо число выданных по дальневосточной и арктической ипотеке кредитов

Зоолог назвал катастрофой ситуацию с медведями в Красноярском крае

Tекст: Катерина Туманова

В 2026 году в регионе сложилась сложная обстановка из-за появления хищников вблизи жилья. Основными причинами происходящего эксперты считают рост популяции животных и нехватку корма в тайге, в частности, неурожай кедрового ореха, передает ТАСС.

«Ситуация, если честно сказать, катастрофическая. Я ее про себя уже сейчас называю красноярской катастрофой», – заявил Кречмар.

Специалист добавил, что недавно посетил регион для оценки обстановки. Он положительно охарактеризовал работу сотрудников краевого Минприроды, отметив, что ведомство делает все возможное для решения проблемы.

По состоянию на 3 ноября жертвами нападений хищников в Красноярском крае стали девять человек. Этот показатель превышает данные по любому другому субъекту России.

Как писала газета ВЗГЛЯД, более 500 человек в Красноярском крае получили специальные выплаты за отстрел медведей. Ранее Кречмар заявил о вероятности новых случаев появления голодных хищников возле населенных пунктов на юге Сибири весной 2027 года. В четверг выживший в тайге охотник обнаружил тело погибшего от нападения медведя напарника.