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Названо число выданных по дальневосточной и арктической ипотеке кредитов
По программе дальневосточной и арктической ипотеки выдали 230 тыс. кредитов
В России получили 230 тыс. льготных кредитов по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» на общую сумму более 1,2 трлн рублей, сообщила пресс-служба Минвостокразвития.
Программа позволяет купить жилье в регионах Дальнего Востока и Арктики по ставке 2% годовых. Сопровождают реализацию программы Минвостокразвития и Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики, отмечается в канале министерства в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в прошлом месяце Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики сообщила о выдаче 226,7 тыс. кредитов по программе «Дальневосточная и арктическая ипотека» на сумму более 1,2 трлн рублей.
Летом кредиты на жилье общим объемом свыше 3 млрд рублей получили первые 500 многодетных семей после расширения программы.
Весной льготная программа стала доступна участникам отражения вооруженных вторжений на приграничных территориях и отдельным медицинским работникам.