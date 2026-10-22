Банки выдали более 226 тыс. кредитов по дальневосточной и арктической ипотеке

Россияне оформили 226 тыс. кредитов по льготной дальневосточной ипотеке

Tекст: Алексей Дегтярёв

Общий объем кредитования по льготной программе для жителей Дальнего Востока и Арктики превысил 1,2 трлн рублей, цитирует ТАСС сообщение КРДВ.

«Дальневосточная и арктическая ипотека стала одним из ключевых инструментов жилищной политики на Дальнем Востоке и в Арктике. Доступные условия кредитования помогают людям приобретать собственное жилье, а строительным компаниям дают уверенность в устойчивом спросе», – отметил замгендиректора КРДВ по социальному развитию Гасан Гасанбалаев.

В Дальневосточном федеральном округе оформлено 195,8 тыс. кредитов на 1,03 трлн рублей. Лидерами стали Приморский край, Якутия и Хабаровский край. В Арктической зоне выдано 30,8 тыс. займов на 132,6 млрд рублей, наибольшее количество пришлось на Архангельскую область, Красноярский край и Ямало-Ненецкий автономный округ.

За девять месяцев 2026 года объемы введенного многоквартирного жилья на Дальнем Востоке выросли на 38% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в среду министр финансов Антон Силуанов оценил расходы бюджета на льготную ипотеку. В прошлом месяце премьер-министр Михаил Мишустин заявил о выделении дополнительных 157 млрд рублей на эти цели. В прошлом году президент Владимир Путин предложил расширить условия дальневосточной и арктической ипотеки.