  • Новость часаЭксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»
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    Дмитрий Заборин Дмитрий Заборин Соседям иногда полезнее быть чужими

    История человечества показывает, что иногда к пониманию элементарной вещи «плохой мир лучше доброй ссоры» народы приходят, пережив разрушительный конфликт и совместную трагедию, вплоть до взаимного истребления.

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    Глеб Простаков Глеб Простаков Тревога за человечество стала ликвидным активом на рынке ИИ

    Что стоит за дискуссией вокруг искусственного интеллекта? Есть три возможных ответа, и они не исключают друг друга: искренняя тревога людей, соревнование двух держав за технологическое лидерство, обыкновенная бизнес-конкуренция, в которой все средства хороши, а «забота о человечестве» является одним из таких средств.

    0 комментариев
    Вадим Трухачёв Вадим Трухачёв Хочет ли Швеция снова воевать с Россией

    Выборы в Швеции не вызвали большого интереса в России – хотя речь идет о богатой и влиятельной стране, занимающей третье место по вооружению Украины. Однако в местной политике для нас царит почти полный мрак, и учитывать приходится только «нюансы» того, насколько враждебны к нам те или иные шведские политические силы.

    21 комментарий
    17 сентября 2026, 15:35 • Новости дня

    Мишустин заявил о выделении дополнительных 157 млрд рублей на льготную ипотеку

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Кабмин направит дополнительные 157 млрд рублей на реализацию ипотечных программ с государственной поддержкой, средства распределят по трем направлениям, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.

    Средства распределят по трем направлениям. Более 40% от всей суммы или около 66 млрд направят на «Семейную ипотеку», говорится в сообщении на сайте правительства. Почти шесть млрд рублей намерены выделить на дальневосточную ипотеку и остальные 85 млрд рублей – на субсидирование процентной ставки по ранее оформленным кредитам в рамках завершившейся программы «Льготная ипотека», отметил Мишустин.

    Федеральное финансирование позволит выполнять обязательства перед банками в полном объеме, подчеркнул премьер и выразил надежду на то, что миллионы российских семей получат возможность решить квартирный вопрос благодаря таким мерам государственной поддержки.

    «Как отмечал президент, вопросы жилья – это одни из ключевых вопросов в жизни каждого человека, каждого гражданина и каждой семьи», – заключил Мишустин.

    Ранее Кабинет министров России принял решение в два раза увеличить объем средств на программу льготного жилищного кредитования для Донбасса.

    До этого вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал сохранить льготную ипотеку в новых регионах до конца спецоперации.

    Президент Владимир Путин поручил распространить программу кредитования под 2% на вторичный рынок этих территорий.

    16 сентября 2026, 17:28 • Новости дня
    МФМ-2026 завершился масштабным шоу
    МФМ-2026 завершился масштабным шоу
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Международный фестиваль молодежи 2026 года, объединивший в Екатеринбурге 10 тыс. участников из 191 страны, завершился масштабным музыкальным шоу. На сцену церемонии закрытия вышли более тысячи артистов, а к участникам фестиваля с Международной космической станции обратились российские космонавты.

    Торжественная церемония закрытия Международного фестиваля молодежи собрала на одной сцене более тысячи артистов, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД. Организатором финального шоу о силе музыки выступил арт-кластер «Таврида.АРТ». Музыкальным продюсером вечера стал композитор Антон Беляев, а ведущими – Николай Цискаридзе и Ника Здорик.

    «Когда столько людей одновременно начинают петь одну песню, это всегда сильное, почти непередаваемое ощущение. В этот момент уже не так важно, откуда ты приехал и на каком языке говоришь», – отметил участник из Петербурга Алексей Андреев. Десять тыс. зрителей вместе с Хором Сретенского монастыря исполнили популярные отечественные композиции.

    В ходе концерта к гостям по видеосвязи обратились российские космонавты с МКС, вдохновив делегатов на новые свершения. Программу сопровождали выступления оркестров под управлением именитых дирижеров из России, Италии, США, Китая и Белоруссии. Эпизод «Аллилуйя любви» прозвучал на шести официальных языках ООН при участии симфонического оркестра Юрия Башмета.

    Кульминацией праздника стал массовый обмен плюшевыми Чебурашками, которые были главными талисманами мероприятия. Участник фестиваля из Бразилии Чарльз Силва признался, что увезет игрушку домой как память о новых друзьях и России. Завершила программу группа Uma2rman, исполнив свой знаменитый хит «Проститься».

    Компания VK подготовила для гостей технологические и развлекательные форматы, включая специальную «Камеру объятий». Всего прошедший в Екатеринбурге фестиваль объединил представителей 191 страны, став важной международной площадкой для диалога культур.

    Напомним, масштабный Международный фестиваль молодежи стартовал в Екатеринбурге 11 сентября.

    Президент России Владимир Путин поприветствовал участников этого международного мероприятия.

    В рамках события на улицах Города молодежи мира прошло грандиозное шествие десяти тысяч человек.

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    16 сентября 2026, 17:12 • Новости дня
    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»

    Россельхознадзор: В вакцине «Мультикан-8» нашли вирус болезни Ауески

    Установлена причина гибели собак после вакцинации препаратом «Мультикан-8»
    @ Vadim Akhmetov/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    В ярославских образцах ветеринарного препарата «Мультикан-8» специалисты выявили смертельно опасный для собак вирус болезни Ауески, ставший причиной гибели животных, сообщили в Россельхознадзоре.

    В вакцине для собак нашли смертельный живой вирус. Специалисты обнаружили опасный патоген в образцах 20-й серии вакцины «Мультикан-8», отобранных на территории Ярославской области.

    «В рамках проверки ФГБУ «ВГНКИ» установило наличие в образцах серии №20 вакцины «Мультикан-8», отобранных в Ярославской области, живого вируса болезни Ауески», – сообщили ТАСС в Россельхознадзоре.

    Эксперты ведомства подтвердили прямую связь между массовой гибелью собак и использованием этого препарата. Выяснилось, что вакцина была контаминирована чужеродным вирусом, который является смертельным для данного вида животных.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россельхознадзор потребовал уничтожить 20-ю серию препарата «Мультикан-8».

    В начале сентября ведомство начало внеплановую проверку компании-производителя «Ветбиохим».

    Глава службы Сергей Данкверт допустил отзыв лицензии у предприятия из-за грубых технологических нарушений.

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    16 сентября 2026, 11:52 • Видео
    Британия трещит по швам

    Первые министры Северной Ирландии, Уэльса и Шотландии выдвинули совместное требование к Лондону провести референдумы о независимости этих территорий. Великобритания всё?

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    17 сентября 2026, 03:55 • Новости дня
    Вован и Лексус узнали о стремлении Запада к «корейскому сценарию» на Украине

    Вован и Лексус: Запад стремится к «корейскому сценарию» на Украине

    Вован и Лексус узнали о стремлении Запада к «корейскому сценарию» на Украине
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Пранкеры Вован и Лексус рассказали, как представители Запада неоднократно выражали мнение, что «корейский сценарий» на Украине – наиболее предпочитаемый вариант развития событий, только заявить об этом напрямую невозможно.

    «Мы разговаривали с Генри Киссинджером и людьми из Бильдербергского клуба, так вот они тоже считают, что все решения принимаются там, а не на публике. Он говорил, что все мировые лидеры хотели бы видеть «северокорейский сценарий» на Украине. Мы говорили с основателем Давосского форума Клаусом Швабом, и он сказал нам это», – рассказали пранкеры ведущему RT Рику Санчесу.

    Они уточнили, что задали Швабу вопрос, что думают мировые лидеры об украинском конфликте, и он ответил, что «мы идем к северокорейскому сценарию, но не можем объявить об этом публично».

    «Корейским сценарием» называют заморозку вооруженного конфликта по примеру Корейской войны 1950–1953 годов. Война на Корейском полуострове в  завершилась перемирием, а не мирным договором. Вдоль 38-й параллели была создана демилитаризованная зона, а формально КНДР и Южная Корея до сих пор официально находятся в состоянии войны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Зеленский в 2025 году поднимал вопрос о «корейской» и «финской» моделях для Украины. Создание буферной зоны между Россией и Украиной предполагало участие военных не из стран НАТО и помощь США в наблюдении. FT писала в декабре, что США обещали Украине создать самую передовую буферную зону.

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    16 сентября 2026, 21:16 • Новости дня
    Глава Росавиации сообщил о высоком спросе на самолеты «Байкал»

    Глава Росавиации Ядров: Спрос авиакомпаний на «Байкал» превышает 100 самолетов

    Глава Росавиации сообщил о высоком спросе на самолеты «Байкал»
    @ Донат Сорокин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Российским авиаперевозчикам потребуется более 100 новых самолетов «Байкал» до 2035 года для обеспечения местных воздушных линий, заявил глава Росавиации Дмитрий Ядров.

    Ядров в ходе рабочего визита в Екатеринбург заявил, что потребность отечественных авиакомпаний в самолетах «Байкал» до 2035 года превысит 100 единиц, передает РИА «Новости».

    «Российские авиакомпании и пассажиры ждут этот самолет, запрос наших перевозчиков до 2035 года – более 100 таких машин. Надеемся, что УЗГА в кратчайшие сроки сможет завершить начатый проект, но при этом обеспечить характеристики, необходимые для его эффективной эксплуатации», – заявил руководитель ведомства.

    Во время поездки глава Росавиации провел заседание штаба по сертификации авиатехники. Участники встречи обсудили статус работ по сертификации «Байкала», двигателя ВК-800 и винта АВ-901, а также вопросы макетной комиссии по самолету «Освей». Кроме того, Дмитрий Ядров осмотрел цеха Уральского завода гражданской авиации (УЗГА) и ознакомился с экспериментальным образцом судна.

    Девятиместный самолет «Байкал» создается компанией «Байкал-Инжиниринг» по контракту с Минпромторгом для местных воздушных линий. Сертификация машины ожидается в третьем квартале 2027 года. Первый полет с российским двигателем ВК-800 и отечественным винтом АВ-901 состоялся на аэродроме УЗГА в декабре прошлого года.

    Ранее Ядров оценил потребность авиакомпаний в 69 самолетов «Байкал» до 2035 года.

    В мае Минпромторг отчитался об успешном прохождении контрольного полета машины перед сертификационными испытаниями.

    В прошлом году глава ведомства Антон Алиханов пообещал передать первые пять воздушных судов авиакомпании «Аврора».

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    17 сентября 2026, 02:20 • Новости дня
    Суд арестовал миллиарды рублей на счетах бывшей жены основателя «Русагро»

    Суд арестовал миллиарды рублей бывшей жены основателя «Русагро»

    Tекст: Катерина Туманова

    Суд наложил арест на 4,1 млрд рублей, находящихся на банковских счетах Натальи Быковской, бывшей супруги основателя агрохолдинга «Русагро» Вадима Мошковича.

    Суд наложил обеспечительные меры на счета Натальи Быковской в рамках иска Генпрокуратуры, передает РИА «Новости». Ведомство требует изъять у бывшего генерального директора компании «Русагро» Максима Басова более 3 млрд рублей, включая акции крупных отечественных предприятий.

    «Арестованы в настоящее время денежные средства на счетах Быковской на сумму более 4,1 млрд рублей», – сказано на заседании суда.

    Среди ответчиков также числятся сестра Вадима Мошковича Юлия Трибунская и его племянник Сергей, у которых прокуратура намерена конфисковать около 8 млн обыкновенных акций ПАО «Группа «Русагро».

    Ранее Хамовнический суд Москвы по другому иску обратил в доход государства акции предприятия, принадлежавшие основателю компании, его близким и Басову.

    Кроме того, были конфискованы средства со счетов Мошковича в размере около 10,5 млрд рублей, 1,8 млн долларов и 1,6 млн евро, а также земельные участки его бывшей жены.

    В настоящее время другой столичный суд рассматривает уголовное дело о мошенничестве с ущербом свыше 86 млрд рублей в отношении Мошковича и Басова, которые находятся в следственном изоляторе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МВД завершило расследование уголовного дела в отношении Мошковича, предприниматель отказался признать вину в мошенничестве и даче взятки. Активы фигурантов дела «Русагро» на сотни миллиардов передали государству.

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    17 сентября 2026, 14:36 • Новости дня
    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»

    Военный эксперт Кнутов: Потеря «Запорожстали» критична для Украины

    Эксперт: ВС России не допустили запуска «Запорожстали»
    @ REUTERS/Stringer

    Tекст: Олег Исайченко

    Российская армия вновь нанесла удар по «Запорожстали». По всей видимости, противник начал восстанавливать ранее выведенные из строя цеха. Действия ВС России были призваны не допустить возобновления работы предприятия, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Юрий Кнутов. Аналитик также оценил другие объекты, попавшие под удар в ночь на четверг.

    «ВС России продолжают системную работу по изолированию Украины. Под ударом – переправы через Днестр, портовая инфраструктура, суда, задействованные в интересах ВСУ, а также железнодорожные узлы и пограничные переходы. Все это существенно осложняет доставку военных грузов и срывает графики поставок», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов.

    Кроме того, российская армия бьет и по другим «болевым» точкам – в частности, по объектам ВПК Украины, продолжил он. На этом фоне собеседник упомянул металлургический комбинат «Запорожсталь». В августе стало известно о полной остановке предприятия. Аналитик допустил, что выведенные из строя цеха начали восстанавливать, поэтому ВС РФ снова нанесли удар по этой цели, чтобы не допустить возобновления работы предприятия.

    «На «Запорожстали» производили прокатный лист, который шел на изготовление защитных конструкций, фортификационных модулей, брони для военной техники. Также украинские власти отправляли значительные объемы металла за рубеж. То есть продукция, с одной стороны, использовалась непосредственно в ВСУ, а с другой – давала доходы, которые перераспределялись на содержание армии и ведение боевых действий», – напомнил Кнутов.

    По его словам, потеря «Запорожстали» критична для Украины: это не только ограничивает возможности по восстановлению боевой техники, но и сокращает экспортные возможности страны и поступление валютных средств из-за рубежа. Киевские власти уже сталкиваются с серьезными последствиями. Так, Владимир Зеленский признал дефицит в бюджете на ВСУ в размере 27 млрд долларов.

    «Это связано с прекращением экспорта металлов и перекрытием экспорта через большую Одессу», – пояснил спикер. Более того, остановка предприятия обернется для Киева дополнительными расходами. «В связи с отсутствием собственных мощностей Украине придется закупать продукцию, а это недешево», – рассуждает эксперт.

    Также Кнутов отдельно обратил внимание на удары ВС России по дата-центрам – на этот раз «Де Ново». Собеседник напомнил, что центры обработки данных на Украине работают в связке с системой искусственного интеллекта Maven Smart System американской компании Palantir Technologies. Она в том числе выдает данные, которые используются для прокладки маршрута БПЛА. «Работая по этой цели, мы фактически осложняем противнику запуск беспилотников по тыловым районам нашей страны», – считает аналитик.

    На этом фоне принципиально важны и удары по объектам энергетической инфраструктуры, которые питают как ЦОД, так и заводы, военные предприятия на территории Украины. «Вывод из строя трансформаторных подстанций играет важнейшую роль», – подчеркнул он.

    В ночь на четверг ВС России нанесли массированный и групповые удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины. Как сообщили в Минобороны, операция проводилась с применением высокоточного оружия наземного, морского и воздушного базирования, беспилотных летательных аппаратов.

    По данным военного ведомства, в результате в Киеве и области поражены цеха по производству и хранению беспилотников различных типов, включая БПЛА средней дальности RAX-2X. Также удар нанесен по предприятию «Пегас Армс», выпускающему дроны большой и средней дальности, и по заводу комплектующих для БПЛА и подготовке к применению наземных робототехнических комплексов.

    Среди целей – дата-центр «Де Ново», обслуживающий серверное оборудование, используемое в военных целях, а также аккумуляторный парк хранения энергии в Броварах, обеспечивающий бесперебойное функционирование военных объектов на территории Киевской области.

    В Запорожской области поражен металлургический комбинат «Запорожсталь» – ключевое предприятие металлургической промышленности Украины, осуществляющее выплавку чугуна и выпуск прокатной стали, используемой оборонными предприятиями Украины и Европы. Также удар нанесен по сборочному предприятию «Искра», производящему комплексы радиотехнической разведки, РЭБ и комплектующие для зенитных управляемых ракет.

    В Одесской области в порту «Черноморск» поражен сухогруз с военными грузами. Также выведены из строя электроподстанция «Арциз», обеспечивающая функционирование порта «Измаил», и два автомобильных моста через Днестр в районе Маяков, используемых для транзитных перевозок военных грузов из Румынии и порта «Измаил». Кроме того, на переходе морем в 11 км восточнее Одессы поражено морское судно, доставлявшее в порт «Одесса» грузы, предназначенные для обеспечения ВСУ.

    Напомним, 11 сентября российские военные впервые нанесли удар по дата-центру «Би-мобайл» в Киеве. По данным Минобороны, ЦОД обеспечивал хранение, обработку и передачу данных, в том числе разведывательных, для нужд ВСУ. Опрошенные газетой ВЗГЛЯД эксперты отмечали, что в результате разведывательно-управленческие возможности противника могут быть серьезно ограничены.

    Смотрите кадры результатов атаки по «Запорожстали» в канале газеты ВЗГЛЯД в Max.

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    16 сентября 2026, 18:08 • Новости дня
    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России

    Путин выступил с телеобращением в преддверии выборов

    Путин: Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Участие в предстоящих выборах станет общим вкладом граждан в победу России, заявил президент Владимир Путин в обращении к россиянам. Глава государства призвал граждан принять участие в выборах, назвав голосование ответственностью каждого за будущее страны и вкладом в ее укрепление.

     «Считаю важным обратиться к вам сейчас, когда в нашей большой стране проходит значимая, во многом определяющая избирательная кампания», – приводит сайт Кремля слова российского лидера. Он напомнил о выборах депутатов Госдумы, региональных руководителей, а также органов муниципальной власти. Голосование пройдет в течение трех дней – 18, 19 и 20 сентября. Президент призвал россиян воспользоваться своим конституционным правом и принять обдуманное решение.

    «Столь масштабная кампания проводится в условиях специальной военной операции. Жители Донбасса и Новороссии впервые после воссоединения с Россией будут выбирать депутатов Государственной Думы», – сказал Путин.

    Отдельно президент обратил внимание на участие в голосовании российских военнослужащих. «Уверен, что в голосовании примут самое активное участие и наши солдаты, офицеры, которые сейчас ведут трудную боевую работу. Их мужество и верность Отечеству – пример для всей страны», – отметил он.

    Путин связал предстоящее голосование с ответственностью граждан за будущее страны. «Мы знаем, за что сражается Россия и в чем долг каждого ее гражданина. Победу куют наши герои на поле боя. Ее приближают все, кто честно трудится для Родины, понимает свою ответственность за ее будущее. И участие в предстоящем голосовании, которое пройдет в Год единства народов России, – это тоже ответственность, вклад в укрепление страны», – заявил президент.

    Выбор граждан должен продемонстрировать единство российского общества. «Ваш выбор и воля вновь покажут, что за нашими бойцами – миллионы людей, что мы – сплоченный народ, объединенный общими ценностями, исторической памятью, любовью к Родине, что никому не удастся расколоть и запугать нас, подорвать нашу государственность и общественно-политическую систему», – сказал Путин.

    Глава государства подчеркнул, что от результатов голосования зависит представительство граждан на разных уровнях власти. «Голос каждого избирателя имеет значение. От всех нас, от вашего личного выбора напрямую зависит, кто именно, какие политические силы будут представлять интересы людей и в федеральном парламенте, и в регионах, и на местном уровне», – заявил президент.

    Путин также выразил уверенность, что поддержку избирателей получат достойные кандидаты. «Убежден, что, опираясь на вашу поддержку и доверие, победу одержат самые достойные, компетентные кандидаты, настоящие патриоты России, те, кто не подведет, кто делом доказал преданность Родине, готовность служить нашему народу, защищать страну от любых угроз», – сказал он.

    «Прошу вас обязательно реализовать свое конституционное право, принять обдуманное, ответственное решение, чтобы результаты выборов подтвердили зрелость и стойкость российского общества. Это станет нашим общим ответом тем, кто хочет ослабить Россию, сдержать ее развитие, лишить нас суверенитета и права самостоятельно определять свою судьбу», – заявил Путин.

    Завершая обращение, президент подчеркнул: «Участие в выборах – это наш общий вклад в победу России!»

    Напомним, выборы депутатов Госдумы IX созыва пройдут в России с 18 по 20 сентября 2026 года. Также состоятся выборы высших должностных лиц 11 регионов. В восьми субъектах руководителей изберут прямым голосованием граждан, еще в трех регионах главы будут определены законодательными органами. Кроме того, в этот период пройдут выборы депутатов законодательных собраний 39 субъектов России. Жители десяти региональных столиц также изберут депутатов представительных органов муниципальных образований.

    Одной из особенностей кампании станет расширение дистанционного электронного голосования. В 2026 году ДЭГ доступно в 33 регионах, тогда как на предыдущих выборах в Госдуму такую возможность предоставляли только в семи субъектах. Традиционно проголосовать можно будет и на избирательных участках.

    В начале сентября за пределами России стартовало досрочное голосование на выборах депутатов Госдумы. В нынешней избирательной кампании участвуют 12 политических партий, 11 из них – на федеральном уровне. Весной президент поручил создать условия для голосования участников специальной военной операции.

    На ваш взгляд
    Как планируете голосовать на выборах в Госдуму сентябре 2026 года?
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    16 сентября 2026, 17:04 • Новости дня
    ФАС предложила запретить энергетикам заниматься добычей криптовалют

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России предложила запретить производителям электроэнергии выступать операторами инфраструктуры для добычи криптовалют.

    ФАС предложила запретить энергетикам выступать операторами инфраструктуры для майнинга. Сейчас ведомство готовится вынести на общественное обсуждение соответствующий законопроект. Он будет распространяться на всех субъектов электроэнергетики, передает РИА «Новости».

    «В ближайшее время планируем на общественное обсуждение вынести законопроект, который будет распространяться на всех субъектов электроэнергетики, в том числе на производителей, запрещающий в том числе осуществление субъектами электроэнергетики функции оператора майнинговой инфраструктуры», – сказал замглавы ведомства Геннадий Магазинов в ходе конференции ассоциации «Совет производителей энергии».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе в Москве и части Курской области вступил в силу запрет на майнинг криптовалют. Ранее правительственная комиссия по развитию электроэнергетики рекомендовала ограничить добычу цифровых активов в столичном регионе до 2032 года.

    До этого законодатели установили запрет на совмещение майнинга с производством и продажей электроэнергии.

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    16 сентября 2026, 21:24 • Новости дня
    ФРС США впервые за три года повысила базовую ставку

    ФРС США увеличила базовую процентную ставку до 3,75-4% годовых

    Tекст: Вера Басилая

    Американская Федеральная резервная система (ФРС) увеличила ключевой показатель на 25 базисных пунктов по итогам сентябрьского заседания.

    Федеральная резервная система (ФРС) США по итогам сентябрьского заседания впервые за три года повысила базовую процентную ставку – на 25 базисных пунктов, до 3,75-4% годовых, передает РИА «Новости». Данный шаг полностью совпал с ожиданиями аналитиков, опрошенных порталом Trading Economics.

    В последний раз ведомство шло на подобное ужесточение монетарной политики в июле 2023 года. Тогда ставка была увеличена до 5,25-5,5% годовых.

    Ранее участники заседания ФРС США отметили возросший риск того, что инфляция вернется к целевому показателю комитета в 2% позже, чем они ожидали ранее.

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    16 сентября 2026, 18:30 • Новости дня
    ВС России уничтожили контейнеровоз с грузом для ВСУ в порту Черноморска

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Удары российских беспилотных летательных аппаратов привели к успешному поражению транспортного судна с предназначенными для ВСУ военными грузами на территории черноморского побережья, сообщило Минобороны.

    Армия России продолжила наносить прицельные удары по портовой инфраструктуре на Украине и морским судам, которые используются в интересах украинских войск. В результате атаки российских беспилотников в порту Черноморск был успешно поражен крупный контейнеровоз, сообщает Минобороны в Max.

    Уничтоженное судно доставляло грузы, предназначенные для материального обеспечения подразделений противника. Российские военные систематически пресекают попытки снабжения украинской армии морским путем, отметили в военном ведомстве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября российские военные уничтожили в Черном море сухогруз и контейнеровоз с оружием.

    Днем ранее Вооруженные силы поразили сухогруз с военным имуществом в порту Черноморск.

    В конце августа армия России атаковала танкер с горюче-смазочными материалами в порту Южный.

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    17 сентября 2026, 05:12 • Новости дня
    Минздрав оценил эффективность российского препарата от болезни Бехтерева

    Минздрав оценил эффективность препарата от болезни Бехтерева

    Tекст: Катерина Туманова

    Первый в мире препарат «Сенипрутуг» для лечения болезни Бехтерева позволяет достичь ремиссии у 60% пациентов, заявил директор Научно-исследовательского института ревматологии Александр Лила.

    Отечественное лекарство «Сенипрутуг», зарегистрированное Минздравом два года назад, разрабатывалось около 19 лет, передает РИА «Новости».

    «Эффективность препарата сопоставима с используемыми генно-инженерными биологическими препаратами. Достижение ремиссии заболевания составляет порядка 60%, еще у около 15-20% пациентов удается добиться низкой активности, а 20-25% больных нуждаются в переключении на другой вариант лечения», – сказал Лила.

    По словам специалиста, эффективность лечения можно повысить за счет модификации молекулы лекарства. Соответствующие идеи уже обсуждались с автором метода академиком РАН Сергеем Лукьяновым.

    Болезнь Бехтерева представляет собой хроническое воспаление межпозвоночных суставов, чаще всего проявляющееся у людей до 40 лет. При заболевании антитела атакуют хрящевую ткань, что приводит к ее замещению костной, вызывая боль и скованность в позвоночнике.

    Напомним, «Сенипрутуг» был зарегистрирован Минздравом России в 2024 году и разрабатывался около 19 лет. Один из его создателей – ректор Пироговского университета академик Сергей Лукьянов, который страдает болезнью Бехтерева и первым успешно испытал новый препарат на себе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в России в феврале представили первый в мире препарат от болезни Бехтерева. На ПМЭФ министр промышленности и торговли Алиханов рассказал об успехах России в фармацевтике.

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    16 сентября 2026, 19:56 • Новости дня
    Начальник Генштаба Сирии посетил российскую базу Хмеймим

    Начальник Генштаба Сирии ан-Наасан посетил российскую базу Хмеймим

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава Генштаба Сирии Али ан-Наасан провел переговоры с российскими военными на авиабазе Хмеймим в рамках реорганизации объектов в центры совместной подготовки, сообщило Минобороны арабской республики.

    Военная делегация Сирии во главе с начальником Генштаба генерал-майором Али ан-Наасаном посетила российскую авиабазу Хмеймим в провинции Латакия, передает ТАСС. В состав делегации также вошли командующий ВВС бригадный генерал Асем Хавари и командующий ВМС бригадный генерал Мухаммед ас-Сууд.

    «В рамках поездки состоялось несколько встреч начальника Генштаба генерал-майора Али ан-Наасана и сопровождавших его командующего ВВС бригадного генерала Асема Хавари и командующего ВМС бригадного генерала Мухаммеда ас-Сууда с российскими военными», – говорится в заявлении Минобороны Сирии.

    В августе Москва и Дамаск подписали меморандум о взаимопонимании. Согласно документу, авиабаза Хмеймим и пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе будут преобразованы в центры совместной подготовки военнослужащих. По информации сирийского внешнеполитического ведомства, на реорганизацию объектов отведено три месяца.

    Напомним, Москва и Дамаск подписали меморандум о будущем российских военных баз.

    Министерство иностранных дел России отметило значимость этого шага для дальнейшего взаимодействия двух государств.

    Для обучения сирийских военнослужащих на бывшей базе Хмеймим заработает совместный учебный центр.

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    16 сентября 2026, 17:32 • Новости дня
    У границ России замечены четыре самолета-разведчика НАТО

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Сразу четыре разведывательных борта НАТО зафиксировали вблизи государственных границ России, включая полеты над Черным морем и вдоль финских рубежей.

    Четыре самолета-разведчика стран Североатлантического альянса зафиксировали у российских рубежей в среду, передает РИА «Новости». Полетные данные свидетельствуют об активности авиации НАТО над Черным морем и Восточной Европой.

    Американский борт Bombardier ARTEMIS II курсировал над черноморской акваторией от Румынии до Сочи почти семь часов. В этом же районе действовал британский стратегический разведчик Boeing RC-135W Rivet Joint, временно отключивший транспондер. Позже он переместился в воздушное пространство Польши.

    Британский самолет продолжил полет примерно в 40 километрах от белорусской границы, направляясь к Калининградской области. Северо-западнее Варшавы, в 100 километрах от российского региона, также находился самолет дальней радиолокационной разведки Boeing E-3A Sentry ВВС США. Кроме того, вдоль северной границы России и Финляндии патрулировал шведский Gulfstream S102B Korpen.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале сентября два британских самолета-разведчика пролетели вдоль российских границ.

    В конце августа борт Североатлантического альянса Bombardier ARTEMIS II провел маневры в небе над Эстонией и Латвией.

    Появление новейшего американского самолета РЭБ EA-37B Compass Call вблизи Калининградской области означает отработку прорыва зоны ограничения доступа.

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    17 сентября 2026, 00:15 • Новости дня
    Небензя указал, каким должен быть диалог с властями Афганистана

    Tекст: Катерина Туманова

    Россия исходит из важности реалистичного комплексного подхода в отношении Афганистана, его основу составляют объективный анализ, сбалансированная оценка ситуации в стране, заявил на заседании СБ ООН по положению в Афганистане постпред России при организации Василий Небензя.

    Он пояснил, что подлинно конструктивное взаимодействие международного сообщества по афганскому вопросу и полный учет нужд афганцев вместе с доверительным диалогом с властями страны по всем проблемам способны помогать и укреплять доверие между афганскими властями и международным сообществом.

    «Этот диалог должен полностью исключать язык давления и шантажа. Такой всеобъемлющий подход разделяют все без исключения региональные игроки, в первую очередь участники Московского формата и его региональной «четверки», а также ОДКБ и ШОС, включая рабгруппу ОДКБ по Афганистану и Контактную группу «ШОС-Афганистан», – добавил Небензя.

    Дипломат позитивно оценил тот факт, что ставка на прагматичное взаимодействие с талибами является частью предложенного Миссии ООН по содействию Афганистану (МООНСА) «мозаичного» подхода, в том числе по вопросам диппредставительства, снятия санкций и разморозки активов, а также борьбы с тер- и наркоугрозами.

    Он подчеркнул, что избирательные и предвзятые подходы, как зацикленность на правозащитных аспектах, интересных группе отдельных западных доноров, – это путь в никуда.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия предложила создать особую экономическую зону в афганском порту. Министр транспорта России Никитин сообщил о планах транзита грузов через Афганистан.

    Власти Афганистана отказались менять законы шариата ради международного признания.

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    17 сентября 2026, 03:02 • Новости дня
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
    Ле Пен заявила о невозможности Франции финансировать Украину
    @ Michtof/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Лидер фракции «Национальное объединение» Марин Ле Пен заявила о невозможности дальнейшего финансирования Киева из-за тяжелой экономической ситуации во Франции.

    Франция больше не может оказывать финансовую поддержку Киеву из-за внутренних экономических проблем. Лидер фракции правой партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен отметила, что страна уже предоставила значительную помощь, передает РИА «Новости» со ссылкой на телеканал LCI.

    «Можем ли мы продолжать оказывать Украине финансовую поддержку в той мере, в какой мы уже это сделали, а это, как вы понимаете, значительная помощь? И мы сказали себе: не можем. Это не акт враждебности по отношению к Украине», – заявила Ле Пен.

    По ее словам, правительство заявляет об отсутствии средств на индексацию пенсий, но при этом направляет 10 млрд евро в качестве взноса в Европейский союз.

    При этом накануне стало известно, что потребности Киева во внешнем финансировании на 2027 год оцениваются в 52,6 млрд долларов.

    Проект украинского бюджета на 2027 год предусматривает дефицит в размере 37,3 млрд долларов, а госдолг страны обновил исторический максимум, превысив к концу июля отметку в 214 млрд долларов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕК выделила Киеву 6,1 млрд евро на ПВО и ракеты Patriot. Минобороны ФРГ тайно закупило оружие для Киева в обход правил. Канада захотела профинансировать европейский кредит Украине.


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