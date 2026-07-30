Для любой страны мира, и Россия тут не исключение, каждый партнер на международной арене важен не сам по себе, а исходя из того, что он может хорошего или плохого сделать. Наибольшую бдительность заслуживает, как это ни печально, именно тот сосед, который может нанести урон.0 комментариев
Мишустин заявил об удвоении финансирования льготной ипотеки для Донбасса
Кабинет министров России принял решение в два раза увеличить объем средств на программу льготного жилищного кредитования, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.
Мера затронет жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей, а также Белгородской и Курской областей, передает ТАСС.
«На текущий год в бюджете заложено 5 млрд рублей на субсидирование ставки по ипотеке, ну и вместе с ней страхование помещений, жизни и здоровья заемщиков в Донецкой, Луганской народных республиках, в Запорожской и Херсонской областях и еще для наших граждан в приграничных Белгородской, Курской областях. Удвоим предусмотренную сумму, чтобы до конца года воспользоваться этой льготой, смогло на несколько тысяч семей больше», – указал Мишустин.
Ранее вице-премьер Марат Хуснуллин пообещал сохранить льготную ипотеку в новых регионах до конца спецоперации.
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