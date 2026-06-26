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Украинец зарезал военкома во время облавы в Харькове
Мужчина в Харькове на Украине с ножом напал на сотрудников военкомата, после чего скрылся, сообщает областной военкомат.
Инцидент со смертельным исходом произошел на территории Украины, передает РИА «Новости».
«В Харькове, во время проведения военнослужащими мероприятий по оповещению военнообязанных, произошло нападение на представителей ТЦК», – заявили представители областного военкомата.
Вооруженный ножом местный житель набросился на патруль. В результате столкновения один военный погиб от полученных травм, а второй выжил, но получил ранения. Нападавшему удалось скрыться, сейчас правоохранительные органы ведут его розыск.
Власти киевского режима испытывают острую нехватку личного состава в рядах вооруженных сил. Жесткие действия военкомов по поиску призывников регулярно провоцируют скандалы и массовые протесты граждан. В интернете ежедневно появляются кадры силовой мобилизации, на которых людей избивают и насильно увозят в микроавтобусах.
Мужчины призывного возраста на Украине пытаются любыми способами избежать отправки на фронт. Они прячутся в квартирах, отказываются выходить на улицу, устраивают поджоги административных зданий и нелегально покидают территорию страны.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае неизвестные ранили ножом двух военкомов в Одесской области.
В феврале житель Харькова при попытке побега нанес ножевые ранения двум работникам ТЦК.
В августе прошлого года другой харьковчанин атаковал с ножом трех сотрудников военкомата и полицейского.