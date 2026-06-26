Tекст: Дмитрий Зубарев

Инцидент со смертельным исходом произошел на территории Украины, передает РИА «Новости».

«В Харькове, во время проведения военнослужащими мероприятий по оповещению военнообязанных, произошло нападение на представителей ТЦК», – заявили представители областного военкомата.

Вооруженный ножом местный житель набросился на патруль. В результате столкновения один военный погиб от полученных травм, а второй выжил, но получил ранения. Нападавшему удалось скрыться, сейчас правоохранительные органы ведут его розыск.

Власти киевского режима испытывают острую нехватку личного состава в рядах вооруженных сил. Жесткие действия военкомов по поиску призывников регулярно провоцируют скандалы и массовые протесты граждан. В интернете ежедневно появляются кадры силовой мобилизации, на которых людей избивают и насильно увозят в микроавтобусах.

Мужчины призывного возраста на Украине пытаются любыми способами избежать отправки на фронт. Они прячутся в квартирах, отказываются выходить на улицу, устраивают поджоги административных зданий и нелегально покидают территорию страны.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае неизвестные ранили ножом двух военкомов в Одесской области.

В феврале житель Харькова при попытке побега нанес ножевые ранения двум работникам ТЦК.

В августе прошлого года другой харьковчанин атаковал с ножом трех сотрудников военкомата и полицейского.