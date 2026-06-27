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На Украине разбился истребитель МиГ-29 ВСУ
Воздушные силы ВСУ сообщили о потере истребителя МиГ-29 в Полтавской области
Истребитель МиГ-29 украинской армии потерпел крушение в Полтавской области, сообщили в Воздушных силах ВСУ.
В Воздушных силах ВСУ сообщили, что 27 июня была утрачена связь с истребителем МиГ-29, он потерпел крушение в Полтавской области, передает ТАСС.
«Подтверждаем потерю самолета», – говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что пилот смог благополучно катапультироваться. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Между тем, военный эксперт Борис Рожин сообщил, что среди возможных версий падения рассматриваются поражение дальнобойной ракетой российского истребителя Су-35, дружественный огонь украинской ПВО, столкновение с беспилотником «Герань» или техническая неисправность. Кроме того, сообщается об уничтожении еще двух МиГ-29 на аэродроме Вознесенск в Николаевской области.
В июне прошлого года украинские войска потеряли истребитель F-16 вместе с летчиком.
Месяцем ранее в небе над Украиной разбился еще один такой самолет.
В феврале того же года российские средства противовоздушной обороны сбили вражеский МиГ-29.