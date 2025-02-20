Если Трампу не удастся добиться быстрых и очевидных результатов в текущем году, то противники и конкуренты получат реальную возможность для затягивания, торможения процессов. А это, в свою очередь, легко может привести к провалу на выборах 2028 года.2 комментария
Российские средства ПВО сбили МиГ-29 ВВС Украины
Средствами ПВО был сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, четыре французские управляемые авиабомбы Hammer, пять снарядов американской РСЗО HIMARS и 112 беспилотников, сообщили в Минобороны.
Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России было нанесено поражение инфраструктуре военных аэродромов, складам с боеприпасами, местам подготовки и запуска беспилотников, скоплениям живой силы и техники противника в 163 районах, сообщается в Telegram-канале Минобороны России.
С начала спецоперации уничтожены 655 самолетов, 283 вертолета, 44007 беспилотников, 594 ЗРК, 21534 танка и других бронемашин, 1518 боевых машин РСЗО, 21883 орудия полевой артиллерии и минометов, 31846 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.
Накануне сообщалось, что Российские средства ПВО сбили МиГ-29 воздушных сил Украины.
А в начале февраля истребительной авиацией ВКС России был сбит самолет Су-27 воздушных сил Украины. Как отметил тогда председатель комиссии Общественной палаты Владимир Рогов, сбитый украинский Су-27, пилотируемый асом Иваном Болотовым, вызвал упадок настроения среди летчиков ВСУ.