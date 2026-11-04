Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

Эксперты назвали Россию симфонией народов и культур

Политолог Данилин: Россия сложилась как государство-цивилизация

Tекст: Олег Исайченко

«4 ноября Россия празднует один из главных государственных праздников – День народного единства. Памятная дата отсылает нас к событиям 1612 года. Однако ее актуальность от этого не теряется – исторический пример показывает, как совместная ответственность за судьбу отечества вдохновляет общество на борьбу и подвиг», – напомнил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

Спикер отметил: переломные даты – 1612, 1812 и 1945 годы – доказали, что Россия сложилась как государство-цивилизация. «На российском пространстве веками живут более 190 народов, сохраняя языки, веру и традиции. Приоритет общего над частным, справедливость и служение задают нам нравственные координаты. И в этом смысле особое значение приобретает метафора «Россия как симфония» – у каждого народа своя партия, но произведение у нас общее», – указал он.

В свою очередь Владимир Шаповалов, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО, добавил: Россия – не просто государство, а цивилизация, единство которой складывается из общей культуры, истории и ценностей. И важнейшую роль в этом процессе играет язык. «Русский язык можно сравнить с воздухом – мы не всегда его замечаем, но без него невозможно существование нашего общего смыслового пространства», – считает он.

При этом на территории России насчитывается почти 300 языков, а для некоторых регионов двуязычие стало абсолютной нормой. «Практически все население страны владеет русским языком. По данным переписи, этот показатель составляет 99,4%. Однако люди не видят конфликта между местным и русским языком, а русский язык становится в полной мере языком межнационального общения, соединяющим в единое целое российскую нацию», – пояснил аналитик.

На этом фоне спикер обратил внимание на судьбу Украины и Прибалтики. «Опыт этих стран показывает: вытеснение русского языка ведет к расколу страны, краху государственности, деградации культуры, скатыванию к пещерному национализму и нацизму», – добавил эксперт.

По словам Вардана Багдасаряна, профессора кафедры государственной политики МГУ, каждая цивилизация вырабатывает свое понимание единства. «Российская уходит к христианской идее Троицы – нераздельность и неслиянность», – отметил он.

В связи с этим, считает политолог, дополненная во время Великой Отечественной войны формула гимна: «Сплотила навеки великая Русь» – принципиально важна. «Наша страна сплотила многоцветие народов как государствообразующая сила», – указал аналитик.

Спикер напомнил слова президента Владимира Путина: «Мне хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин». «Так мог сказать только российский лидер. Ни в одной стране мира больше нет такой симфонической модели – множественность в едином», – детализировал ученый.

Многонациональное сплочение россиян особо проявляется на полях СВО, согласился Герой России Эдуард Казымов, депутат Госдумы. «У врага была задача расколоть нашу страну, но все эти попытки провалились. Причем единство существует не только на фронте, но и в тылу», – подчеркнул парламентарий. Законодатель выразил уверенность, что после завершения спецоперации еще больше ветеранов будут делиться с молодежью опытом и рассказывать о важности единства.

Казымов также привел личный пример межнациональной поддержки в ходе СВО. «Когда нам надо было передать данные на фронте при угрозе прослушки, мы использовали многонациональный фактор. Бойцы-тувинцы передавали сообщения на своем языке, что не позволяло противнику перехватить информацию», – рассказал он.

Все вышесказанное подтверждает социология. Опросы показывают, что россияне воспринимают свою страну и населяющие ее народы как единое целое, привела данные Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ.

«Опрос, проведенный в рамках исследования «Разные народы – общая культура», показал, что 92% россиян общаются с представителями иных национальностей, а 78% – относятся к ним без опаски. В Северо-Кавказском федеральном округе позитивное отношение к другим этносам составляет 87%», – сообщила спикер.

Кроме того, добавила она, отношение к возможному межнациональному браку близкого родственника с представителем другой национальности у россиян выросло за последние шесть лет на 10% и составило 31%. «В обществе усиливается интерес к другим культурам России. Две трети населения хотели бы узнать больше о разных народах нашей страны», – рассказала эксперт.

Для россиян понятие «государство» включает в себя общество, людей, территорию и исторические традиции, согласился Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ. Спикер пояснил: 21% респондентов не смогли ответить ВЦИОМ, что для них значит понятие «единство». «Это говорит не о слабости единства, а о нехватке языковых средств для его описания. Ведь все слова буквально нагружены большим количеством значений», – подчеркнул эксперт.

«Поэтому сейчас наиболее оптимальное слово – «государство-цивилизация», оно позволяет сказать, что мы, несмотря на принадлежность к разным этническим группам и социальным стратам, представляем собой некую целостность», – продолжил аналитик.

При этом, заметил он, важным фактором сплочения становится внешняя угроза: «Чем больше мы чувствуем единство по отношению к внешним силам, тем больше исчезает русский национализм в России».