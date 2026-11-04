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    Мнения
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Народное единство – это не результат, а процесс

    По логике противников от России давно должно было ничего не остаться. А она по-прежнему стоит, раз за разом возрождаясь из самых страшных катастроф. И нет другого ответа на вопрос, как России это удается – кроме простого: благодаря единству народа.

    0 комментариев
    Василий Авченко Василий Авченко Восточный сосед, которого мы не знаем

    В России бытуют полярные мнения по поводу отношений с КНР. Оптимисты идеализируют эти отношения, алармисты убеждены, что коварный Китай хочет захватить Дальний Восток и выпить Байкал. В Китае ситуация не лучше.

    12 комментариев
    Борис Джерелиевский Борис Джерелиевский Аэростаты снова стали целью для ПВО

    Аэростаты возвращаются на поле боя, причем не в качестве заградителей или устройств для подъема антенн, а в качестве наступательного вооружения.

    5 комментариев
    4 ноября 2026, 14:15 • Новости дня

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому

    Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому в День народного единства

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин в День народного единства возложил цветы к памятнику Кузьме Минину и Дмитрию Пожарскому на Красной площади в Москве.

    Вместе с Владимиром Путиным в торжественной церемонии приняли участие представители религиозных конфессий, а также члены общественных и молодежных организаций, передает РИА «Новости».

    Среди участников церемонии были патриарх Московский и всея Руси Кирилл, митрополит Московский и всея Руси Русской православной старообрядческой церкви Корнилий, заместитель председателя российского совета Древлеправославной поморской церкви Андрей Клямко, главный раввин России Берл Лазар, начальствующий епископ Российского объединенного союза христиан веры евангельской Сергей Ряховский и пастор, первый заместитель Евро-Азиатского отделения Генеральной конференции Церкви христиан – адвентистов седьмого дня Олег Гончаров.

    В церемонии возложения также участвовали верховный муфтий, председатель Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин и XXIV пандито хамбо лама – глава Буддийской традиционной сангхи России Дамба Аюшеев.

    Участие в мероприятии приняли юные подопечные фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества», члены общественной молодежной организации «Всероссийский студенческий корпус спасателей», всероссийского общественного движения «Волонтеры Победы», Ассоциации ветеранов СВО, молодые активисты из Общероссийского народного фронта, ученики кадетского класса ФСО России, представители патриотических движений «Юнармия», «Движение первых», «Поисковое движение России» и центра «Воин».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, патриарх Московский и всея Руси Кирилл поздравил президента Владимира Путина с Днем народного единства.

    В среду президент Южной Осетии Марат Камболов поздравил президента России Владимира Путина с Днем народного единства.

    Президент Абхазии Бадра Гунба также направил поздравление Владимиру Путину по случаю Дня народного единства.

    Президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    4 ноября 2026, 05:24 • Новости дня
    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20

    Мерц потребовал пригласить Зеленского на G20 в случае участия Путина

    Мерц выдвинул Трампу условие приглашения Путина на G20
    @ IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Катерина Туманова

    Канцлер Германии Фридрих Мерц выдвинул условие президенту США Дональду Трампу, потребовав пригласить на саммит G20 Владимира Зеленского в случае участия российского лидера Владимира Путина.

    Мерц в ходе пресс-конференции в главой киевского режима Владимиром Зеленским заявил, что Европа обязана участвовать в обсуждениях по урегулированию на Украине, если Киев будет находиться за столом переговоров.

    «Если президент Трамп решит пригласить президента России, то Украина должна стать первой темой обсуждения. А если будет обсуждаться Украина, то за стол переговоров должен сесть президент Украины. В любом случае, с моей точки зрения, совершенно недопустимо, чтобы третьи страны обсуждали судьбу Украины, не привлекая к этому саму Украину», – заявил Мерц в ходе пресс-конференции, видео с которой опубликовано на YouTube-канале DRM News.

    Ранее госсекретарь США Марко Рубио сообщил, что Вашингтон пригласил Путина на саммит G20 в Майами. Трамп отмечал, что был бы рад видеть российского коллегу. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Москва благодарна за приглашение и намерена его проработать.

    Россия остается полноправным участником G20. При этом Путин лично не участвовал в саммитах объединения с 2019 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США решил пригласить Зеленского на саммит G20 во Флориде. Лавров заявил, что Зеленский должен ехать в Москву, если хочет встречи с Путиным.

    В сентябре Захарова высмеяла противоречивые заявления европейских политиков о возможном участии Путина в саммите «Большой двадцатки».

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    3 ноября 2026, 17:15 • Новости дня
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    Путин: Внешние силы пытаются расколоть российское общество
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Внешние силы пытаются расколоть российское общество, так было всегда на протяжении тысячелетней истории страны, заявил президент Владимир Путин.

    Путин связал стремление геополитических соперников ослабить Россию с тем, что она стала крупной и влиятельной державой. По его словам, противники стремились снизить ее стратегический потенциал, а в конечном счете – «расчленить ее саму», передает РИА «Новости».

    «Сегодня внешние силы пытаются расколоть российское общество. Уважаемые друзья, так было всегда, на протяжении всей нашей более чем тысячелетней истории», – сказал Путин.

    «Такой геополитический соперник никому не нужен. Не могу сказать, дорогие друзья, что эти усилия на протяжении веков были всегда бесплодными. Отчасти проблемы, которые мы сейчас переживаем, связаны с их усилиями и с нашими в известной степени недоработками», – добавил президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин заявил об усилении народов России благодаря культурному многообразию.

    Также глава государства призвал продолжить лучшие проекты Года единства народов России и отметил рост интереса к изучению национальных языков.

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    1 ноября 2026, 22:31 • Видео / Жизнь после боя
    Жизнь как подарок. Рассказ раненого штурмовика

    Замкомандира взвода штурмовиков Денис Баяндин шел в каждый бой, как в последний. Жизнь после сложного ранения и потери руки ветеран воспринимает как неожиданный подарок. Теперь Баяндин учит детей защищать свою семью и Родину и мечтает о ферме по выращиванию раков.

    Почему отказался от хорошей работы и пошел на фронт? Что после ранения вызвало желание встать и пойти? Как собака помогает при реабилитации?
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    3 ноября 2026, 15:40 • Новости дня
    Путин заявил о росте интереса к национальным языкам в России
    Путин заявил о росте интереса к национальным языкам в России
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Интерес к изучению национальных языков в России заметно вырос, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    «Заметно возрос интерес и к изучению национальных языков, что я считаю очень важным, ремесел, обычаев. Но ведь это так интересно. Познакомиться с этим многообразием – уже огромное удовольствие. Причем все это связано у людей как с малой родиной, для каждого конкретного человека, с его происхождением, с семьей, так и с другими регионами, со всей нашей огромной страной», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    В прошлом месяце Путин поддержал идею создания цифровой библиотеки языков народов России.

    До этого Путин одобрил перечень поручений по развитию и защите русского языка и языков народов страны.

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    3 ноября 2026, 15:50 • Новости дня
    Путин: Культурное многообразие делает народы России сильнее

    Tекст: Дарья Григоренко

    Культурное многообразие делает народы России сильнее, заявил президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям.

    Глава государства отметил, что особое внимание в год народов России было уделено поддержке проектов, которые объединяют на одной площадке детей и молодежь разных национальностей и вероисповеданий, передает РИА «Новости». Так молодое поколение на деле осознает важность взаимовыручки, отметил президент.

    «Понимают, что гордость за свою культуру и традиции неотделима от уважения к культуре и традициям людей, которые живут и работают рядом с тобой. А культурное многообразие обогащает, делает нас сильнее», – сказал Путин.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах президента провести заседание Совета по межнациональным отношениям.

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    3 ноября 2026, 15:31 • Новости дня
    Путин назвал общими для всех россиян ценностями любовь к семье и Родине
    Путин назвал общими для всех россиян ценностями любовь к семье и Родине
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Базовые ценности, среди которых забота о семье и Родине, одинаковы для всех людей, отметил президент Владимир Путин.

    Об этом глава государства заявил на заседании Совета по межнациональным отношениям, передает ТАСС. «Гордость за свою культуру и традиции неотделимы от уважения к культуре и традициям людей, которые живут и работают рядом с тобой, а культурное многообразие обогащает, делает нас сильнее», – сказал Путин.

    По его словам, базовые ценности – любовь к семье, к старшим, забота о родителях, честность, стремление к служению Родине, и малой родине, и большой России – у всех одни.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    В феврале он заявил о наличии общих базовых принципов в основе ценностей народов России.

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    3 ноября 2026, 15:46 • Новости дня
    Путин призвал продолжить лучшие инициативы Года единства народов России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям заявил, что лучшие проекты Года единства народов России должны получить продолжение в последующие годы.

    «Хотел бы отметить успешные управленческие практики, народные инициативы, результативные проекты, что получили общественную поддержку в рамках года, конечно, должны обязательно иметь продолжение», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Президент добавил, что наиболее результативные проекты необходимо проанализировать.

    «Важно их систематизировать, анализировать, а затем все лучшее включить, интегрировать в планы реализации стратегий государственной и национальной политики, а также в профильные федеральные и региональные планы, причем уже на следующий 2027 год и последующие периоды», – заключил Путин.

    Напомним, президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    Глава государства поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

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    3 ноября 2026, 17:05 • Новости дня
    Путин пожелал счастья семье познакомившихся во время наводнения в Дагестане волонтеров

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин пожелал семейного счастья директору «Академии Добра» Ахмеду Абдурахманову, который познакомился со своей будущей супругой во время ликвидации последствий паводков в Дагестане.

    Во время заседания Совета при президенте по межнациональным отношениям директор АНО «Ресурсный центр поддержки молодежных и добровольческих инициатив «Академия Добра» в Дагестане Ахмед Абдурахманов рассказал об истории знакомства с будущей супругой во время помощи пострадавшим от стихии, передает РИА «Новости».

    «Я по национальности аварец, моя жена – армянка. Нас объединило общее стремление помогать людям, оказавшимся в беде», – сказал участник встречи.

    Президент поблагодарил Абдурахманова и пожелал ему семейного счастья.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре президент России Владимир Путин поручил уделить особое внимание поддержке пострадавших от наводнения жителей Дагестана.

    В июле Путин рассказал о беседе со спасшим 23 человека во время паводка жителем республики Шамилем Устарбековым.

    В июне глава государства распорядился оказать социальную поддержку потерявшим жилье из-за весенних паводков жителям Дагестана и Чечни.

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    3 ноября 2026, 17:49 • Новости дня
    Песков рассказал о ходе подготовки встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа

    Песков: Идет обмен сигналами для подготовки встречи Путина, Си и Трампа

    Tекст: Дарья Григоренко

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что в настоящее время идет обмен сигналами для подготовки трехсторонней встречи лидеров России, Китая и США Владимира Путина, Си Цзиньпина и Дональда Трампа на саммите АТЭС.

    Москва, Пекин и Вашингтон обмениваются сигналами для организации встречи Путина, Си Цзиньпина и Трампа на саммите АТЭС, передают «Вести». «Ну, смотрите, есть определенный обмен сигналами, который подтверждает готовность провести такую встречу. Есть по дипломатическим каналам обмен мнениями о том, что могло бы быть на повестке дня», – сказал Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник пресс-секретарь президента Дмитрий Песков допустил возможность общения Путина и Трампа на саммите АТЭС.

    В воскресенье госсекретарь США Марко Рубио сообщил об обсуждении с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым встречи американского и российского лидеров.

    В прошлом месяце помощник президента России по внешнеполитическим вопросам Юрий Ушаков заявил о начале подготовки саммита с участием Путина, Трампа и Си Цзиньпина.

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    3 ноября 2026, 19:24 • Новости дня
    Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам полиции

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент Владимир Путин подписал указ о присвоении генеральских званий 14 сотрудникам Министерства внутренних дел.

    Документ опубликован на портале нормативных правовых актов. Звание генерал-лейтенанта полиции получили замначальника миграционной службы МВД Кирилл Адзинов, глава МВД по Ингушетии Владимир Котов и начальник ГУ МВД по Херсонской области Владимир Савчук.

    Звание генерал-майора полиции присвоено главе МВД по Сахалинской области Владимиру Арбузову, замначальника ГУ МВД по Саратовской области Николаю Безгубову, замначальника домодедовского УМВД Юрию Бойко, начальнику УВД по ЮЗАО Москвы Сергею Голову, начальнику полиции Республики Алтай Александру Майдорову, замначальника миграционной службы МВД Дмитрию Сергиенко, первому замначальника Нижегородской академии МВД Александру Супрунову и замначальника управления по организации дознания МВД Сергею Юдаеву.

    Звания генерал-майора юстиции получили замначальника ГУ МВД по Красноярскому краю Александр Ромашкин и руководитель Главного следственного управления по Пермскому краю Оксана Юдина.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте Путин поручил МВД жестко бороться с коррупцией во всех проявлениях.

    В том же месяце он назвал некомплект кадров серьезной проблемой ведомства.

    В прошлом году президент освободил от должностей руководителей управлений МВД по Сахалинской области и Ингушетии.

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    3 ноября 2026, 14:38 • Новости дня
    Путин присвоил генеральские звания 14 сотрудникам МВД

    Путин присвоил высшие специальные звания 14 сотрудникам МВД

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении званий высшего начальствующего состава 14 сотрудникам Министерства внутренних дел.

    Владимир Путин присвоил звания генерал-лейтенанта полиции заместителю начальника миграционной службы МВД Кириллу Адзинову, министру внутренних дел Ингушетии Владимиру Котову и начальнику ГУ МВД по Херсонской области Владимиру Савчуку, следует из опубликованного указа на портале правовых актов.

    Кроме того, звания генерал-майора полиции получили начальник УМВД по Сахалинской области Владимир Арбузов, заместитель начальника ГУ МВД по Саратовской области Николай Безгубов и еще семь сотрудников ведомства. Также двум сотрудникам МВД присвоены звания генерал-майора юстиции.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в пятницу Путин подписал указ о присвоении звания Героя России космонавту Роскосмоса Олегу Платонову.

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    3 ноября 2026, 15:22 • Новости дня
    Путин поручил правительству подумать о продлении Года единства народов России

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на заседании Совета по межнациональным отношениям поручил правительству рассмотреть возможность продления Года единства народов России.

    «Он (Год единства народов) был наполнен значимой системной работой. По всей стране прошли тысячи мероприятий, которые укрепили связи между народами, народностями, этносами», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Глава государства отметил важность того, чтобы голос каждой самобытной культуры звучал как часть единого целого. По его словам, тематический год стал иллюстрацией новой стратегии государственной национальной политики, поэтому кабинету министров поручено подумать о его продлении после 31 декабря.

    В преддверии Дня народного единства Путин провел в Кремле заседание президентского Совета по межнациональным отношениям, передает ТАСС.

    В заседании приняли участие первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко, министр культуры Ольга Любимова и другие государственные деятели. С докладами об итогах Года единства народов и традиционных ценностях выступили вице-премьер Татьяна Голикова и ректор Санкт-Петербургского университета Николай Кропачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о планах проведения заседания Совета по межнациональным отношениям.

    Владимир Путин также запланировал вручение государственных наград.

    Напомним, в прошлом году Владимир Путин подписал указ о проведении Года единства народов России.

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    3 ноября 2026, 16:44 • Новости дня
    Главного онколога Минздрава наградили почетной грамотой президента

    Главный онколог Минздрава Каприн награжден почетной грамотой Путина

    Tекст: Денис Тельманов

    Главный онколог Минздрава Андрей Каприн удостоен почетной грамоты президента России Владимира Путина.

    Награждение состоялось на церемонии закрытия конгресса «Национальное здравоохранение», передает РИА «Новости». Мероприятие проходило 2 и 3 ноября в Москве.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник главный онколог Минздрава Андрей Каприн заявил о достижении Россией статуса единственной страны со скринингом на семь видов рака.

    В прошлом месяце Андрей Каприн сообщил об успехе испытаний не имеющего аналогов лекарства от рака.

    В сентябре главный онколог Минздрава отметил превышение уровня заболеваемости женщин раком над аналогичным показателем у мужчин.

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    3 ноября 2026, 15:26 • Новости дня
    Путин поздравил Совет по межнациональным отношениям с Днем народного единства

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент Владимир Путин поздравил участников Совета по межнациональным отношениям с наступающим Днем народного единства.

    «Мы с вами встречаемся в преддверии праздника, Дня национального единства. И прежде всего, конечно, всех вас хочу с этим праздником поздравить, всех членов Совета по межнациональным отношениям, и поблагодарить вас за вашу большую законотворческую, научную, просветительскую деятельность, а также за активное, содержательное участие в организации и проведении Года единства народов России», – цитирует главу государства РИА «Новости».

    День народного единства отмечается в России 4 ноября.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, во вторник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил о проведении заседания Совета по межнациональным отношениям.

    В понедельник президент запланировал вручить премии за вклад в укрепление единства российской нации.

    В воскресенье Кремль анонсировал проведение главой государства Совета по межнациональным отношениям и вручение государственных наград.

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    3 ноября 2026, 18:52 • Новости дня
    Путин внес на ратификацию в Госдуму соглашение с Камбоджей о передаче осужденных

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Владимир Путин внес в Госдуму на ратификацию договор с Камбоджей о передаче лиц, осужденных к лишению свободы.

    Документ размещен в электронной базе Государственной думы, передает РИА «Новости». В пояснительной записке указано, что проект федерального закона предлагает ратифицировать договор между Россией и Камбоджей, подписанный в Казани 18 июня 2026 года. Соглашение предусматривает широкое содействие сторон в вопросе передачи осужденных в соответствии с национальным законодательством.

    Договор устанавливает, что осужденный к лишению свободы может быть передан другой стороне для отбывания наказания. После передачи лицо не может быть вновь привлечено к ответственности в принимающей стране за те же деяния, за которые было осуждено.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре власти Камбоджи передали России двоих граждан, находившихся в международном розыске по обвинению в мошенничестве.

    В июне президент России Владимир Путин отметил вклад Советского Союза в развитие инфраструктуры и становление независимости Камбоджи.

    В мае в Пномпене правоохранительные органы задержали двух граждан России по подозрению в кибермошенничестве.

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    3 ноября 2026, 14:44 • Новости дня
    Эксперты назвали Россию симфонией народов и культур

    Политолог Данилин: Россия сложилась как государство-цивилизация

    Эксперты назвали Россию симфонией народов и культур
    @ Сергей Коньков/photo.roscongress.ru

    Tекст: Олег Исайченко

    4 ноября Россия празднует День народного единства. В этом смысле жизнь российского общества можно сравнить с симфонией – у каждого народа своя партия, но произведение общее. Особо четко этническая консолидация россиян просматривается в зоне СВО. Об этом рассказали участники круглого стола Экспертного института социальных исследований на тему: «Россия как симфония народов и культур».

    «4 ноября Россия празднует один из главных государственных праздников – День народного единства. Памятная дата отсылает нас к событиям 1612 года. Однако ее актуальность от этого не теряется – исторический пример показывает, как совместная ответственность за судьбу отечества вдохновляет общество на борьбу и подвиг», – напомнил Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    Спикер отметил: переломные даты – 1612, 1812 и 1945 годы – доказали, что Россия сложилась как государство-цивилизация. «На российском пространстве веками живут более 190 народов, сохраняя языки, веру и традиции. Приоритет общего над частным, справедливость и служение задают нам нравственные координаты. И в этом смысле особое значение приобретает метафора «Россия как симфония» – у каждого народа своя партия, но произведение у нас общее», – указал он.

    В свою очередь Владимир Шаповалов, доцент кафедры сравнительной политологии МГИМО, добавил: Россия – не просто государство, а цивилизация, единство которой складывается из общей культуры, истории и ценностей. И важнейшую роль в этом процессе играет язык. «Русский язык можно сравнить с воздухом – мы не всегда его замечаем, но без него невозможно существование нашего общего смыслового пространства», – считает он.

    При этом на территории России насчитывается почти 300 языков, а для некоторых регионов двуязычие стало абсолютной нормой. «Практически все население страны владеет русским языком. По данным переписи, этот показатель составляет 99,4%. Однако люди не видят конфликта между местным и русским языком, а русский язык становится в полной мере языком межнационального общения, соединяющим в единое целое российскую нацию», – пояснил аналитик.

    На этом фоне спикер обратил внимание на судьбу Украины и Прибалтики. «Опыт этих стран показывает: вытеснение русского языка ведет к расколу страны, краху государственности, деградации культуры, скатыванию к пещерному национализму и нацизму», – добавил эксперт.

    По словам Вардана Багдасаряна, профессора кафедры государственной политики МГУ, каждая цивилизация вырабатывает свое понимание единства. «Российская уходит к христианской идее Троицы – нераздельность и неслиянность», – отметил он.

    В связи с этим, считает политолог, дополненная во время Великой Отечественной войны формула гимна: «Сплотила навеки великая Русь» – принципиально важна. «Наша страна сплотила многоцветие народов как государствообразующая сила», – указал аналитик.

    Спикер напомнил слова президента Владимира Путина: «Мне хочется сказать: «Я лакец, я дагестанец, я чеченец, ингуш, русский, татарин, еврей, мордвин, осетин». «Так мог сказать только российский лидер. Ни в одной стране мира больше нет такой симфонической модели – множественность в едином», – детализировал ученый.

    Многонациональное сплочение россиян особо проявляется на полях СВО, согласился Герой России Эдуард Казымов, депутат Госдумы. «У врага была задача расколоть нашу страну, но все эти попытки провалились. Причем единство существует не только на фронте, но и в тылу», – подчеркнул парламентарий. Законодатель выразил уверенность, что после завершения спецоперации еще больше ветеранов будут делиться с молодежью опытом и рассказывать о важности единства.

    Казымов также привел личный пример межнациональной поддержки в ходе СВО. «Когда нам надо было передать данные на фронте при угрозе прослушки, мы использовали многонациональный фактор. Бойцы-тувинцы передавали сообщения на своем языке, что не позволяло противнику перехватить информацию», – рассказал он.

    Все вышесказанное подтверждает социология. Опросы показывают, что россияне воспринимают свою страну и населяющие ее народы как единое целое, привела данные Мария Григорьева, эксперт департамента политических исследований ВЦИОМ.

    «Опрос, проведенный в рамках исследования «Разные народы – общая культура», показал, что 92% россиян общаются с представителями иных национальностей, а 78% – относятся к ним без опаски. В Северо-Кавказском федеральном округе позитивное отношение к другим этносам составляет 87%», – сообщила спикер.

    Кроме того, добавила она, отношение к возможному межнациональному браку близкого родственника с представителем другой национальности у россиян выросло за последние шесть лет на 10% и составило 31%. «В обществе усиливается интерес к другим культурам России. Две трети населения хотели бы узнать больше о разных народах нашей страны», – рассказала эксперт.

    Для россиян понятие «государство» включает в себя общество, людей, территорию и исторические традиции, согласился Борис Межуев, доцент философского факультета МГУ. Спикер пояснил: 21% респондентов не смогли ответить ВЦИОМ, что для них значит понятие «единство». «Это говорит не о слабости единства, а о нехватке языковых средств для его описания. Ведь все слова буквально нагружены большим количеством значений», – подчеркнул эксперт.

    «Поэтому сейчас наиболее оптимальное слово – «государство-цивилизация», оно позволяет сказать, что мы, несмотря на принадлежность к разным этническим группам и социальным стратам, представляем собой некую целостность», – продолжил аналитик.

    При этом, заметил он, важным фактором сплочения становится внешняя угроза: «Чем больше мы чувствуем единство по отношению к внешним силам, тем больше исчезает русский национализм в России».

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