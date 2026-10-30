Пять лет назад успешно развивающаяся Россия еще надеялась на мирный диалог с Западом, но к концу 2021 года стало понятно, что с нами разговаривать не хотят. Чтобы защитить интересы своей безопасности и возможность развиваться дальше, Россия была вынуждена вступить в открытый конфликт с НАТО и начать СВО.0 комментариев
Доставка гуманитарной помощи и эвакуация мирных жителей из Алешек
В пятницу в Херсонской области успешно завершилась гуманитарная операция и эвакуация жителей Алешек. Миссия проходила в рамках объявленного «режима тишины». Эвакуированные мирные жители смогли самостоятельно определить свой дальнейший маршрут – в Россию или на Украину (фото: Андрей Казаков/РИА Новости)
В город зашел гуманитарный конвой из 25 автобусов и 9 машин скорой помощи. Всего из Алешек эвакуировали более 750 человек. Миссию координировали уполномоченные по правам человека из России и Украины Яна Лантратова (на фото) и Дмитрий Лубинец при активном посредничестве США (фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости)
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что эвакуация носит исключительно добровольный характер. Главная задача гуманитарной миссии – доставить медикаменты и продукты, а также предоставить безопасный коридор для всех желающих покинуть город гражданских лиц (фото: ead of the Office of the President of Ukraine, Kyrylo Budanov/REUTERS)
Для жителей города, где из-за обстрелов со стороны ВСУ долгое время не было продуктов и лекарств, прибытие помощи стало спасением (фото: Виктор Антонюк/ТАСС)
Для эвакуации тяжелобольных и маломобильных граждан, которых нельзя перевозить в обычных автобусах, использовались микроавтобусы и реанимобили (фото: Андрей Казаков/РИА Новости)
Для прибытия гуманитарного конвоя пришлось разминировать дистанционно заминированные ВСУ дороги в город. Большая часть обнаруженных и обезвреженных на подъездах к Алешкам мин – это современные образцы западного производства (фото: Андрей Казаков/РИА Новости)
До объявления «режима тишины» небо над Алешками контролировалось FPV-дронами и разведывательными БПЛА (фото: Андрей Казаков/РИА Новости)
Российский сапер Андрей Ведерников погиб при разминировании дороги в Алешки Херсонской области для проезда гуманитарной колонны (фото: Андрей Казаков/РИА Новости)