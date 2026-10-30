Доставка гуманитарной помощи и эвакуация мирных жителей из Алешек

Для прибытия гуманитарного конвоя пришлось разминировать дистанционно заминированные ВСУ дороги в город. Большая часть обнаруженных и обезвреженных на подъездах к Алешкам мин – это современные образцы западного производства (фото: Андрей Казаков/РИА Новости)

Для эвакуации тяжелобольных и маломобильных граждан, которых нельзя перевозить в обычных автобусах, использовались микроавтобусы и реанимобили (фото: Андрей Казаков/РИА Новости)

Для жителей города, где из-за обстрелов со стороны ВСУ долгое время не было продуктов и лекарств, прибытие помощи стало спасением (фото: Виктор Антонюк/ТАСС)

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что эвакуация носит исключительно добровольный характер. Главная задача гуманитарной миссии – доставить медикаменты и продукты, а также предоставить безопасный коридор для всех желающих покинуть город гражданских лиц (фото: ead of the Office of the President of Ukraine, Kyrylo Budanov/REUTERS)

В город зашел гуманитарный конвой из 25 автобусов и 9 машин скорой помощи. Всего из Алешек эвакуировали более 750 человек. Миссию координировали уполномоченные по правам человека из России и Украины Яна Лантратова (на фото) и Дмитрий Лубинец при активном посредничестве США (фото: Пелагия Тихонова/РИА Новости)

В пятницу в Херсонской области успешно завершилась гуманитарная операция и эвакуация жителей Алешек. Миссия проходила в рамках объявленного «режима тишины». Эвакуированные мирные жители смогли самостоятельно определить свой дальнейший маршрут – в Россию или на Украину (фото: Андрей Казаков/РИА Новости)

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