Налоговый вычет за стоматологию в 2026 году: лечение зубов, протезирование, имплантация и сколько можно вернуть

Tекст: Ольга Никитина

Что такое налоговый вычет за стоматологию

Налоговый вычет за лечение зубов – это разновидность социального налогового вычета.

Он позволяет учесть расходы на платную медицинскую помощь и вернуть часть НДФЛ, который был уплачен с доходов человека.

Например, человек официально работает, получает зарплату, с которой удерживают НДФЛ, и одновременно оплачивает стоматологическое лечение. При соблюдении условий он может заявить расходы на лечение и вернуть часть ранее уплаченного налога.

Вычет предоставляют не только за собственное лечение. В определенных случаях можно заявить расходы на стоматологию супруга или супруги, родителей и детей.

При этом налоговый вычет – не государственная компенсация стоимости лечения. Вернуть больше НДФЛ, чем человек фактически может вернуть с облагаемых доходов за соответствующий год, нельзя.

Какие стоматологические услуги можно включить в налоговый вычет

Социальный вычет распространяется на медицинские услуги, оказанные медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, имеющими необходимые основания для медицинской деятельности.

В стоматологии к таким расходам могут относиться:

диагностика;

лечение кариеса;

установка пломб;

лечение пульпита;

лечение периодонтита;

профессиональные стоматологические процедуры;

хирургическое лечение;

удаление зубов;

восстановление зубов;

протезирование;

имплантация;

ортодонтическое лечение;

другие медицинские стоматологические услуги.

Главное – расход должен относиться именно к медицинскому лечению и быть подтвержден справкой из клиники.

Можно ли получить налоговый вычет за лечение кариеса и пломбы

Да.

Лечение кариеса, установка пломбы и другие обычные терапевтические стоматологические услуги могут учитываться при получении социального налогового вычета.

В большинстве случаев такие услуги относятся к обычному лечению и в справке стоматологии обозначаются кодом 1.

Это означает, что расходы входят в общий лимит социальных налоговых вычетов.

Для расходов начиная с 2024 года этот лимит составляет 150 тыс. рублей за календарный год.

Можно ли вернуть налог за удаление зуба

Да.

Если удаление зуба проведено в рамках медицинской услуги в стоматологической клинике и соответствующие расходы подтверждены справкой для налогового органа, их можно включить в социальный вычет.

Само по себе удаление зуба обычно не означает, что лечение автоматически относится к дорогостоящему.

Для определения порядка вычета нужно смотреть код, который медицинская организация указала в справке.

Можно ли получить вычет за лечение каналов

Да.

Эндодонтическое лечение, включая лечение корневых каналов, относится к стоматологической медицинской помощи и может учитываться в социальном вычете при соблюдении общих условий.

Если клиника укажет код 1, расходы войдут в общий лимит социальных вычетов.

Можно ли вернуть налог за протезирование зубов

Да, расходы на протезирование могут давать право на социальный налоговый вычет.

Однако важно не считать любое зубопротезирование дорогостоящим лечением автоматически.

Возможны разные ситуации.

Если стоматология выдает справку с кодом 1, расходы относятся к обычному лечению и учитываются в пределах общего социального лимита.

Если медицинская организация указывает код 2, применяется порядок для дорогостоящего лечения и ограничение в 150 тыс. рублей к этим расходам не применяется.

Поэтому название услуги в договоре или ее высокая цена сами по себе не определяют размер налогового вычета.

Решающим документом для налоговой является справка медицинской организации.

Дают ли налоговый вычет за имплантацию зубов

Да. Имплантация зубных протезов относится к наиболее важным случаям для стоматологического налогового вычета, поскольку такие расходы могут быть признаны дорогостоящим лечением.

Если клиника оформила справку с кодом 2, расходы на такое лечение принимаются к вычету в фактически оплаченной сумме без ограничения обычным лимитом в 150 тыс. рублей.

Например, имплантация обошлась в 400 тыс. рублей и вся эта сумма отражена в справке как дорогостоящее лечение с кодом 2.

При ставке НДФЛ 13% потенциальный возврат с 400 тыс. рублей составит 52 тыс. рублей – при условии, что у налогоплательщика достаточно облагаемого дохода и уплаченного налога.

Окончательно определяет категорию лечения медицинская организация.

Имплантация всегда идет с кодом 2 или нет

Ориентироваться нужно именно на справку, которую выдает стоматология.

ФНС приводит имплантацию зубных протезов как пример дорогостоящего лечения, расходы на которое могут приниматься к вычету полностью.

Но пациенту не следует самостоятельно проставлять или требовать конкретный код только исходя из стоимости лечения.

Код медицинской услуги определяет клиника в соответствии с оказанным лечением.

Можно ли получить налоговый вычет за коронки

Да, если установка коронок проводится как медицинская стоматологическая услуга и клиника оформляет соответствующую справку.

При этом установка коронки сама по себе не означает автоматически дорогостоящее лечение.

Расходы могут быть указаны с кодом 1 или входить в состав лечения, которое клиника в соответствии с установленными правилами оформляет иначе.

Поэтому снова нужно смотреть именно справку для налоговой.

Можно ли получить вычет за брекеты

Налоговый вычет возможен за ортодонтическое лечение с использованием брекет-систем, если человек оплачивает именно медицинскую услугу.

Например, в стоимость лечения могут входить:

диагностика;

работа врача-ортодонта;

установка ортодонтической конструкции;

наблюдение;

коррекция системы;

другие медицинские процедуры.

При этом простая покупка брекет-системы отдельно как товара в коммерческой организации сама по себе не дает права на медицинский социальный вычет.

Ключевым остается факт оплаты медицинской услуги.

Можно ли получить вычет за элайнеры

Если лечение с использованием элайнеров оформлено клиникой как медицинская ортодонтическая услуга и подтверждено справкой для налогового органа, соответствующие расходы могут учитываться при социальном вычете.

При покупке каких-либо изделий отдельно от медицинской услуги правила могут отличаться.

Поэтому перед оформлением вычета следует запросить справку в стоматологии.

Что означают код 1 и код 2 в справке стоматологии

Это один из главных вопросов при оформлении вычета.

Код 1 – обычное лечение

Такой код означает, что расходы относятся к медицинским услугам, которые учитываются в пределах общего лимита социальных налоговых вычетов.

Для расходов начиная с 2024 года он составляет 150 тыс. рублей за календарный год.

Код 2 – дорогостоящее лечение

Такой код означает, что стоимость лечения учитывается в фактически произведенном размере.

Лимит в 150 тыс. рублей на эту сумму не распространяется.

Именно медицинская организация определяет, какой код соответствует оказанному лечению.

Налогоплательщик не выбирает код самостоятельно, а налоговая ориентируется на сведения из справки стоматологии.

Можно ли определить код по стоимости лечения

Нет. Дорогое в бытовом смысле лечение не обязательно является «дорогостоящим лечением» для целей Налогового кодекса.

Например, обычное протезирование может стоить несколько сотен тысяч рублей, но это само по себе не превращает расходы в код 2.

И наоборот, если оказанный вид лечения входит в соответствующую категорию и клиника указывает код 2, применяется специальный порядок.

Поэтому цена – не критерий.

Критерий – вид лечения и оформленная медицинской организацией справка.

Сколько можно вернуть за лечение зубов в 2026 году

Сумма зависит от:

стоимости лечения;

кода услуги;

других социальных расходов за тот же год;

доходов налогоплательщика;

ставки НДФЛ;

суммы налога, которую можно вернуть.

Для человека, чей соответствующий доход облагается по ставке 13%, расчет особенно прост.

Лечение стоило 50 тыс. рублей

Если это обычное лечение с кодом 1 и человек не использовал лимит другими социальными расходами:

50 тыс. рублей х 13% = 6 500 рублей.

Лечение стоило 100 тыс. рублей

При коде 1:

100 тыс. рублей х 13% = 13 тыс. рублей.

Обычное лечение стоило 200 тыс. рублей

При коде 1 в расчет попадет не вся сумма, а максимум 150 тыс. рублей, если лимит не был использован на другие социальные расходы.

При ставке 13%:

150 тыс. рублей х 13% = 19 500 рублей.

Дорогостоящее лечение стоило 300 тыс. рублей

Если в справке стоит код 2, обычный лимит 150 тыс. рублей не применяется.

При ставке 13% потенциальный возврат составит:

300 тыс. рублей х 13% = 39 тыс. рублей.

Но вернуть можно не больше суммы НДФЛ, доступной к возврату за соответствующий год.

150 тыс. рублей – это вычет или сумма возврата

Это не сумма, которую перечислит налоговая.

150 тыс. рублей – максимальный размер расходов, который можно учесть в рамках общего лимита для обычного лечения и ряда других социальных вычетов начиная с расходов 2024 года.

Например, если человек потратил на обычное лечение зубов 150 тыс. рублей и его доход облагается по ставке 13%, максимальный возврат только из этого расчета составит 19 500 рублей.

Налоговая не возвращает сами 150 тыс. рублей.

Может ли возврат быть больше 19 500 рублей

Да. Во-первых, дорогостоящее лечение с кодом 2 не ограничивается суммой расходов 150 тыс. рублей.

Во-вторых, фактический размер возврата зависит от ставки НДФЛ, которая применяется к доходам налогоплательщика.

Поэтому 19 500 рублей – это удобный пример максимального возврата с обычного лечения при лимите 150 тыс. рублей и ставке 13%, но не универсальный абсолютный максимум для любого налогоплательщика.

При дорогостоящем лечении сумма может быть значительно выше.

Как работает лимит 150 тыс. рублей

Лимит является общим для нескольких социальных налоговых вычетов.

Это значит, что нельзя автоматически получить отдельные 150 тыс. рублей расходов на стоматологию, еще 150 тыс. рублей на собственное обучение и еще столько же на фитнес за один год.

Расходы, подпадающие под общий лимит, суммируются.

Например, в течение года человек оплатил:

100 тыс. рублей обычного стоматологического лечения;

30 тыс. рублей фитнеса;

50 тыс. рублей собственного обучения.

Общие расходы составили 180 тыс. рублей.

Но в рамках общего социального лимита учесть получится 150 тыс. рублей.

При ставке 13% это соответствует возврату до 19 500 рублей.

Дорогостоящее лечение входит в лимит 150 тыс. рублей или нет

Нет. Расходы на дорогостоящее лечение с кодом 2 учитываются отдельно в фактически произведенном размере.

Например, человек в одном году оплатил:

150 тыс. рублей обычного лечения с кодом 1;

500 тыс. рублей дорогостоящего лечения с кодом 2.

При соблюдении остальных условий в расчет могут попасть 150 тыс. рублей обычного лечения плюс все 500 тыс. рублей дорогостоящего лечения.

Именно поэтому правильный код в справке особенно важен при дорогой стоматологии.

Какой лимит действует для лечения, оплаченного в 2023 году

Для расходов 2023 года действует прежний общий лимит – 120 тыс. рублей.

Увеличение до 150 тыс. рублей применяется к расходам, произведенным начиная с 1 января 2024 года.

Поэтому при оформлении в 2026 году вычета сразу за несколько лет суммы нельзя считать по одному лимиту.

Для 2023 года – до 120 тыс. рублей обычных социальных расходов.

Для 2024 и 2025 годов – до 150 тыс. рублей.

Дорогостоящее лечение и в этих случаях учитывается по отдельным правилам без соответствующего общего ограничения.

За чье лечение зубов можно получить налоговый вычет

Вычет можно заявить за медицинские услуги, оплаченные:

за себя;

супруга или супругу;

родителей;

детей, в том числе усыновленных, до 18 лет;

детей до 24 лет, если они обучаются очно;

подопечных до 18 лет в предусмотренных законом случаях.

Ключевое условие – расходы должен нести человек, который заявляет вычет.

При оформлении вычета за родственника понадобятся документы, подтверждающие соответствующую связь.

Можно ли получить налоговый вычет за лечение зубов ребенка

Да. Родитель может заявить расходы на стоматологическое лечение ребенка.

Это касается, например:

лечения кариеса;

удаления зубов;

ортодонтического лечения;

установки брекетов как части медицинской услуги;

других стоматологических процедур.

Для детей старше 18 и до 24 лет действует дополнительное условие – обучение по очной форме.

Можно ли получить вычет за брекеты ребенка

Если родитель оплачивает медицинское ортодонтическое лечение ребенка и клиника оформляет необходимые сведения, расходы могут быть включены в социальный налоговый вычет.

Для совершеннолетнего ребенка до 24 лет потребуется соблюдение условия об очном обучении.

Если же отдельно приобретается изделие в магазине или у продавца, а не оплачивается медицинская услуга, медицинский вычет только на основании покупки оборудования не возникает.

Можно ли получить налоговый вычет за лечение родителей

Да. Человек может заявить социальный налоговый вычет за медицинские услуги, оплаченные для своих родителей.

Например, взрослый сын или дочь оплачивает матери имплантацию или отцу протезирование.

Важно, чтобы документы были оформлены таким образом, чтобы можно было подтвердить, кто фактически оплатил лечение и заявляет вычет.

Также потребуется подтвердить родство.

Можно ли получить вычет за стоматологию супруга

Да. Расходы на лечение мужа или жены могут учитываться при получении социального налогового вычета.

Для оформления понадобятся документы, подтверждающие брак, если соответствующие сведения не будут получены налоговой автоматически.

Какие документы нужны для налогового вычета за стоматологию

Для расходов начиная с 1 января 2024 года подтверждение медицинского вычета существенно упростили.

Главным документом стала справка об оплате медицинских услуг для представления в налоговый орган.

Ее выдает стоматологическая клиника.

В справке отражаются:

данные пациента;

данные плательщика;

сумма расходов;

код медицинской услуги 1 или 2;

сведения, необходимые для предоставления вычета.

Если заявляется лечение родственника, могут дополнительно понадобиться документы о родстве.

Для ребенка в возрасте от 18 до 24 лет – подтверждение очного обучения.

Нужно ли прикладывать чеки к налоговому вычету

Для расходов начиная с 2024 года старая универсальная схема, при которой к декларации обязательно требовалось прикладывать целую пачку чеков, договоров и копию лицензии, изменилась.

Основным подтверждением расходов на медицинские услуги является унифицированная справка из медицинской организации.

При этом чеки, банковские документы и договор со стоматологией разумно сохранять.

Они могут понадобиться:

при расхождениях в суммах;

при споре с клиникой;

для получения самой справки;

в других нестандартных ситуациях.

Нужно ли прикладывать договор со стоматологией

Для расходов с 2024 года договор не является тем обязательным универсальным документом, без которого медицинский вычет невозможно оформить в стандартной ситуации.

Основной документ – справка об оплате медицинских услуг.

Но договор лучше не выбрасывать до окончательного получения вычета.

Особенно это важно при сложном лечении, протезировании и имплантации, когда услуги оказываются в несколько этапов.

Нужно ли прикладывать лицензию стоматологии

В большинстве современных стандартных случаев самостоятельно прикладывать копию лицензии клиники к пакету документов не требуется.

Сведения проверяются в рамках установленного порядка.

При этом сама медицинская организация должна иметь необходимые права на осуществление медицинской деятельности.

Как получить справку из стоматологии для налогового вычета

Нужно обратиться в клинику, где проходило лечение, и попросить оформить справку об оплате медицинских услуг для налогового органа.

При обращении стоит сообщить:

за какой год нужна справка;

ФИО пациента;

ФИО налогоплательщика, который оплачивал лечение;

при необходимости – сведения о родстве.

После получения документа нужно проверить:

ФИО;

сумму;

год оплаты;

код медицинской услуги;

данные клиники.

Особенно внимательно стоит проверить код 1 или 2 при имплантации и дорогостоящем лечении.

Самостоятельно менять код нельзя.

Если пациент считает, что клиника указала его неправильно, вопрос нужно решать непосредственно с медицинской организацией.

Кто определяет код 1 или код 2

Медицинская организация.

Это принципиальный момент.

Пациент не может сам решить, что лечение было «очень дорогим», и поставить код 2.

Налоговая также не определяет категорию стоматологической процедуры вместо врача и медицинской организации.

При предоставлении вычета она использует сведения из справки об оплате медицинских услуг.

Как получить налоговый вычет через ФНС

Обычный способ – обратиться в налоговую после окончания года, в котором были оплачены услуги.

Удобнее всего использовать личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС.

Порядок выглядит так:

Войти в личный кабинет. Выбрать подачу декларации 3-НДФЛ. Заполнить сведения о доходах. Указать социальный налоговый вычет на лечение. Внести данные о медицинских расходах. Приложить документы, если они необходимы и сведения не поступили в ФНС автоматически. Подписать и отправить декларацию.

Если вычет оформляется за несколько лет, для каждого налогового периода используется отдельная декларация.

Можно ли получить налоговый вычет без 3-НДФЛ

Да. Для социальных вычетов действует упрощенный порядок.

Если стоматологическая клиника имеет техническую возможность и передала сведения о расходах в ФНС в электронном виде, налоговая может сформировать в личном кабинете налогоплательщика предзаполненное заявление.

Тогда человеку не нужно самостоятельно заполнять декларацию 3-НДФЛ и прикладывать стандартный комплект подтверждающих документов.

Нужно проверить сформированные сведения и направить заявление.

Но упрощенный порядок возможен только тогда, когда необходимые данные поступили в ФНС.

Если сведений нет, остается обычный порядок оформления.

Как понять, передала ли стоматология сведения в ФНС

Информацию можно уточнить в самой клинике.

Если медицинская организация участвует в электронном информационном обмене и передала сведения, они впоследствии используются для формирования упрощенного вычета.

Также соответствующее предзаполненное заявление появится в личном кабинете налогоплательщика после того, как ФНС получит и обработает данные.

Если заявление не появилось, это не означает потерю права на вычет – его можно оформить обычным способом.

Можно ли получить вычет через работодателя

Да. Социальный налоговый вычет можно получить не только после завершения года через налоговую, но и в течение текущего года через работодателя.

Сначала нужно подтвердить право на вычет в ФНС.

После этого соответствующая информация направляется работодателю, и тот учитывает вычет при удержании НДФЛ.

В результате сотрудник начинает получать больше денег на руки до тех пор, пока сумма предоставленного вычета не будет использована в установленном размере.

Этот вариант особенно актуален, если лечение оплачено в текущем году и человек не хочет ждать следующего года для подачи декларации.

Если лечение оплачено в 2026 году, когда можно вернуть налог

Если стоматологическое лечение оплачено непосредственно в 2026 году, подать декларацию 3-НДФЛ за эти расходы можно после окончания налогового периода – в 2027 году.

Но ждать 2027 года необязательно, если человек хочет воспользоваться социальным вычетом через работодателя в течение 2026 года.

Для этого право на вычет предварительно подтверждается через ФНС.

За какие годы можно получить налоговый вычет в 2026 году

В 2026 году можно заявить социальный налоговый вычет за расходы, произведенные в:

2023 году;

2024 году;

2025 году.

Для каждого года применяется законодательство, действовавшее для расходов соответствующего периода.

Это особенно важно из-за изменения лимита.

За расходы 2023 года общий лимит социальных вычетов составлял 120 тыс. рублей.

За расходы 2024 и 2025 годов – 150 тыс. рублей.

Можно ли вернуть налог за лечение зубов в 2022 году

Если человек обращается за вычетом только в 2026 году, обычный трехлетний срок для заявления социального вычета за расходы 2022 года уже истек.

В 2026 году актуальны 2023, 2024 и 2025 годы.

Поэтому откладывать оформление старых медицинских расходов надолго не стоит.

Можно ли перенести неиспользованный вычет на следующий год

Нет. Остаток обычного социального налогового вычета на следующий год не переносится.

Например, человек потратил 300 тыс. рублей на обычное стоматологическое лечение с кодом 1 в 2025 году.

При отсутствии других нюансов в общий лимит попадет 150 тыс. рублей.

Оставшиеся 150 тыс. рублей нельзя перенести и заявить как расходы 2026 года.

Дорогостоящее лечение с кодом 2 работает иначе – оно учитывается в фактически произведенном размере.

Можно ли получить вычет самозанятому

Самозанятый, который получает только доход, облагаемый налогом на профессиональный доход, не может вернуть НДФЛ за счет этого дохода, поскольку НДФЛ с него не уплачивается.

Но сам статус самозанятого не всегда означает отсутствие права на вычет.

Если человек одновременно получает другой доход, с которого уплачивается НДФЛ и к которому может применяться социальный вычет, право нужно оценивать уже с учетом этого дохода.

Например, человек может совмещать работу по трудовому договору и деятельность как самозанятый.

В такой ситуации наличие НПД само по себе не отменяет возможность использовать НДФЛ с зарплаты.

Может ли пенсионер получить вычет за стоматологию

Сам по себе пенсионный статус не лишает права на социальный налоговый вычет.

Главный вопрос – был ли у пенсионера в соответствующем году доход, с которого уплачивался НДФЛ и к которому можно применить вычет.

Если пенсионер только получает государственную пенсию и у него нет таких облагаемых доходов, возвращать НДФЛ фактически не из чего.

Если пенсионер работает или имеет иной подходящий облагаемый доход, он может заявить медицинский вычет на общих основаниях.

Кроме того, лечение пенсионера могут оплатить его взрослые дети и при соблюдении условий оформить вычет за лечение родителя.

Когда могут отказать в налоговом вычете за лечение зубов

Причины могут быть разными.

Вычет не получится получить или его размер окажется меньше ожидаемого, если:

у человека нет дохода, к которому можно применить социальный вычет;

НДФЛ к возврату недостаточно;

расходы документально не подтверждены;

услуги не относятся к медицинским;

нарушены условия для получения вычета за лечение родственника;

пропущен срок обращения;

расходы заявлены не за тот налоговый период;

обычный социальный лимит уже использован другими расходами;

услуги оплатил другой человек, а заявитель не может подтвердить собственные расходы;

клиника не может подтвердить медицинские услуги в установленном порядке.

Отдельно могут возникать вопросы, если человек пытается заявить расходы на эстетическую процедуру, которая не оформлена как медицинская услуга.

Можно ли получить вычет за отбеливание зубов

Здесь важно смотреть не на бытовое название процедуры, а на то, оформлена ли она медицинской организацией как медицинская услуга, которая дает право на социальный вычет.

Если процедура носит исключительно косметический характер и не относится к медицинскому лечению, права на медицинский вычет может не возникнуть.

Самостоятельно относить любую стоматологическую процедуру к вычету не стоит – подтверждением служит справка медицинской организации.

Кратко: как вернуть налог за стоматологию

Чтобы получить налоговый вычет за лечение зубов:

Оплатить стоматологические услуги из собственных средств. Получить в клинике справку об оплате медицинских услуг. Проверить код: 1 – обычное лечение, 2 – дорогостоящее. При лечении родственника подготовить документы, подтверждающие родство. После окончания года оформить вычет через личный кабинет ФНС и 3-НДФЛ либо воспользоваться упрощенным порядком, если сведения уже переданы клиникой. В текущем году при соблюдении условий можно получить вычет через работодателя.

Для обычного лечения с расходами начиная с 2024 года действует общий лимит 150 тыс. рублей.

Для дорогостоящего лечения с кодом 2 такого лимита нет.

В 2026 году декларационно можно вернуть налог за расходы 2023, 2024 и 2025 годов.

Вопросы и ответы

Можно ли получить налоговый вычет за лечение зубов?

Да. Платные стоматологические медицинские услуги дают право на социальный налоговый вычет при соблюдении установленных условий.

Сколько можно вернуть за стоматологию?

Для обычного лечения с кодом 1 расходы начиная с 2024 года учитываются в пределах общего социального лимита 150 тыс. рублей. При ставке 13% это дает до 19 500 рублей возврата, если лимит не занят другими социальными расходами и уплаченного НДФЛ достаточно.

Какой лимит вычета за лечение зубов в 2026 году?

Для обычного лечения по расходам начиная с 2024 года – 150 тыс. рублей в составе общего лимита социальных вычетов. Для расходов 2023 года – 120 тыс. рублей. Дорогостоящее лечение с кодом 2 в этот лимит не входит.

Можно ли вернуть налог за имплантацию зубов?

Да. Имплантация зубных протезов может относиться к дорогостоящему лечению. Если клиника указала в справке код 2, расходы принимаются к вычету без обычного лимита 150 тыс. рублей.

Протезирование зубов – это дорогостоящее лечение?

Не обязательно. Обычное протезирование нельзя автоматически считать дорогостоящим только из-за высокой цены. Нужно смотреть код 1 или 2 в справке стоматологии.

Что означает код 1 в справке стоматологии?

Код 1 означает обычное лечение, расходы на которое учитываются в пределах общего социального лимита.

Что означает код 2 в стоматологии?

Код 2 означает дорогостоящее лечение. Его стоимость принимается к вычету в фактически произведенном размере без лимита 150 тыс. рублей.

Кто решает, какой код поставить?

Медицинская организация, которая оказала лечение и выдала справку.

Можно ли получить вычет за пломбу?

Да, если пломба установлена в рамках оплаченной стоматологической медицинской услуги и расходы подтверждены справкой.

Можно ли получить вычет за удаление зуба?

Да, хирургическое стоматологическое лечение также может учитываться.

Можно ли получить налоговый вычет за коронки?

Да, если расходы относятся к медицинской стоматологической услуге и подтверждены клиникой. Порядок расчета зависит от кода в справке.

Можно ли получить вычет за брекеты?

Да, если оплачено ортодонтическое медицинское лечение. Простая покупка брекет-системы отдельно как товара права на медицинский вычет сама по себе не дает.

Можно ли получить вычет за лечение зубов ребенка?

Да. За ребенка до 18 лет вычет может получить родитель, оплативший лечение. Для ребенка от 18 до 24 лет действует условие об очном обучении.

Можно ли вернуть налог за лечение зубов родителей?

Да. Расходы на лечение родителей можно заявить при соблюдении общих условий и подтверждении родства.

Можно ли получить вычет за стоматологию мужа или жены?

Да. Социальный вычет распространяется на лечение супруга или супруги.

Нужно ли подавать чеки?

Для медицинских расходов начиная с 2024 года основным подтверждающим документом является унифицированная справка из клиники. Однако чеки и платежные документы лучше сохранять на случай расхождений или спора.

Нужно ли подавать договор со стоматологией?

В стандартной процедуре по расходам начиная с 2024 года главным документом является справка об оплате медицинских услуг. Договор при этом желательно сохранить.

Можно ли получить вычет без 3-НДФЛ?

Да. Если стоматология передала сведения в ФНС в электронном виде, в личном кабинете может появиться предзаполненное заявление для получения вычета в упрощенном порядке.

Можно ли получить налоговый вычет через работодателя?

Да. Социальный вычет можно получить в текущем году через работодателя после подтверждения права в ФНС.

За какие годы можно подать на вычет в 2026 году?

За 2023, 2024 и 2025 годы.

Можно ли в 2026 году получить вычет за лечение 2022 года?

При обычном трехлетнем сроке обращения – уже нет.

Можно ли получить вычет, если лечение оплачено в 2026 году?

Да. Через декларацию такие расходы можно заявить после окончания 2026 года – в 2027-м. В течение 2026 года можно рассмотреть получение вычета через работодателя.

Получит ли вычет неработающий пенсионер?

Если у пенсионера нет дохода, с которого уплачивается НДФЛ и к которому можно применить социальный вычет, возвращать налог ему не из чего. Если такой облагаемый доход есть, право оценивается на общих основаниях.

Может ли самозанятый получить вычет?

Только налог на профессиональный доход сам по себе вернуть через социальный вычет нельзя. Но если самозанятый одновременно получает доход, с которого уплачивается подходящий НДФЛ, наличие статуса самозанятого само по себе право на вычет не отменяет.

Главное о налоговом вычете за стоматологию в 2026 году

Налоговый вычет можно получить за широкий круг платных стоматологических услуг – от лечения кариеса и удаления зубов до ортодонтии, протезирования и имплантации.

Для обычного лечения главным ориентиром является код 1 в справке стоматологии. Расходы начиная с 2024 года входят в общий социальный лимит 150 тыс. рублей в год.

При ставке НДФЛ 13% это соответствует возврату до 19 500 рублей, если весь лимит приходится на лечение и налога к возврату достаточно.

Для дорогостоящего лечения с кодом 2 лимит 150 тыс. рублей не применяется. Это особенно важно при имплантации, где расходы могут составлять сотни тысяч рублей.

В 2026 году можно оформить возврат за стоматологию, оплаченную в 2023, 2024 и 2025 годах. Если лечение оплачено в самом 2026 году, декларационный вычет оформляется уже в 2027-м, либо право можно реализовать через работодателя в текущем году.

И главное – при дорогом протезировании или имплантации прежде всего проверьте справку стоматологии. Именно код 1 или 2, а не стоимость лечения и не его бытовое название, определяет, будет ли действовать общий лимит социальных вычетов.