Тимофей Бордачёв
Обман Западом можно обратить в свою пользу
На фоне опыта отношений России и Запада практически любое здравомыслящее суждение западного политика выглядит для нас как хитрая уловка. Но если в данный момент интересы России с американскими совпадают, то нужно это использовать.
Тимур Шерзад
Как советская разведка сорвала покушение на Сталина, Черчилля и Рузвельта
Для покушения на Сталина, Рузвельта и Черчилля планировалась заброска групп диверсантов во главе со знаменитым Отто Скорцени, который до того похитил Муссолини. Советская разведка об этом знала. На стадии планирования немцы назвали операцию «Длинный прыжок».
Анна Долгарева
Поэт – это не пророк и не герой, а свидетель
Поэзия здесь и сейчас – это форма любви без иллюзий. Мы пережили девяностые и пережили нулевые, мы отказались от мифа о светлом будущем, а поэзия отказалась от роли матери-утешительницы. Поэт – тот, кто говорит правду, даже если ему не верят.