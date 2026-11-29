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Китайские корабли и авиация провели патрулирование у острова Хуанъянь
НОАК: Китай усилил патрулирование у спорного острова Хуанъянь
Южная зона боевого командования Народно-освободительной армии Китая сообщила о патрулировании кораблей и авиации в акватории и воздушном пространстве у острова Хуанъянь, который Пекин считает своей исконной территорией.
Корабли и авиация Народно-освободительной армии Китая провели патрулирование акватории, воздушного пространства и прилегающих к острову Хуанъянь (Скарборо) зон, передает ТАСС со ссылкой на Южную зону боевого командования НОАК.
«Остров Хуанъянь является исконной территорией Китая», – говорится в сообщении военного командования.
По данным китайских военных, с начала ноября войска округа усилили патрулирование в водах и воздушном пространстве вокруг острова. Такие меры укрепляют контроль над акваторией и позволяют эффективно реагировать на нарушения прав КНР и провокации. НОАК будет решительно защищать суверенитет и безопасность Китая и твердо поддерживать мир и стабильность в Южно-Китайском море, подчеркнули военные.
Пекин несколько десятилетий ведет споры с рядом стран по поводу принадлежности отдельных зон в Южно-Китайском море, где на шельфе были обнаружены значительные запасы углеводородов. Прежде всего речь идет об архипелагах Сиша (Парасельские острова), Наньша (Спратли) и Хуанъянь (риф Скарборо). Эти вопросы касаются Брунея, Вьетнама, Малайзии и Филиппин.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в октябре моряки Народно-освободительной армии Китая зафиксировали проход американского боевого корабля через китайские территориальные воды в Южно-Китайском море.
В начале октября военно-морские и военно-воздушные силы Китая вытеснили филиппинский самолет из воздушного пространства над рифом Хуанъянь.
В сентябре армия Китая провела патрулирование в районе спорных островов Хуанъянь.