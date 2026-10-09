Многие сочли соглашение между США, Данией и Гренландией просто «апгрейдом» договора 1951 года, который, собственно, разрешил США строить и содержать военные базы в Гренландии. И напрасно.6 комментариев
В Китае по подозрению во взяточничестве арестовали экс-зампреда Синьцзяна
Бывшего зампреда правительства Синьцзяна арестовали за взяточничество
Верховная народная прокуратура КНР распорядилась арестовать бывшего заместителя председателя правительства Синьцзян-Уйгурского автономного района Чэнь Вэйцзюня по подозрению во взяточничестве.
Китайские правоохранительные органы санкционировали арест Чэнь Вэйцзюня, который занимал пост зампреда правительства Синьцзяна с 2021 по 2025 год, пишет ТАСС со ссылкой на агентство Xinhua.
Бывший чиновник подозревается в серьезных нарушениях закона и партийной дисциплины. Эти эпизоды относятся к периоду его работы на руководящих должностях в восточной провинции Чжэцзян, где он провел более 30 лет, а также в Синьцзян-Уйгурском автономном районе.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Китае приговорили бывшего чиновника к смертной казни за взятки на 39 млн долларов. Еще одного китайского экс-чиновника осудили на высшую меру наказания. Суд в КНР назначил смертную казнь другому бывшему госслужащему за аналогичные преступления.