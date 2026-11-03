Минюст подал в суд иск о ликвидации благотворительного фонда Исинбаевой

Tекст: Вера Басилая

В Центральный районный суд Волгограда поступило административное исковое заявление об исключении сведений о фонде из Единого государственного реестра юридических лиц, передает РИА «Новости».

В Минюсте пояснили, что организация не предоставляла отчеты и сведения, а также не получала корреспонденцию. Кроме того, в адрес фонда были направлены письма с требованиями устранить допущенные нарушения, однако они не были исполнены.

Елена Исинбаева становилась олимпийской чемпионкой в прыжках с шестом в 2004 году в Афинах и в 2008 году в Пекине. На Олимпиаде-2012 в Лондоне она завоевала бронзовую медаль.

Ранее судебные приставы взыскали долги с легкоатлетки Елены Исинбаевой за дачу под Волгоградом.

До этого Федеральная налоговая служба блокировала счета легкоатлетки из-за финансовых задолженностей.