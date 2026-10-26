Долина пожаловалась на ощущение сглаза из-за хейта

Долина заявила об ощущении насланной порчи из-за массового хейта

Tекст: Вера Басилая

Долина на презентации совместного клипа Владимира Киселева и Филиппа Киркорова «Все могут короли» рассказала, что устала от негатива, не может и не хочет на него отвечать, передает РИА «Новости».

«Меня просто настолько сейчас захейтили, что у меня такое ощущение, что на меня кто-то порчу наслал», – сказала певица.

Ранее артистка рассказывала агентству, что может посмеяться над мемами со своим участием, если они действительно смешные.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на прошлой неделе директор Долиной Сергей Пудовкин назвал травлей реакцию на слова певицы о поездке с мигалкой.

В прошлом месяце Лариса Долина сравнила себя с Марией Магдалиной после скандала с квартирой.