Фальков констатировал сохранение взаимодействия со Словакией

Фальков: Россия и Словакия сохранили взаимодействие по ключевым направлениям

Tекст: Елизавета Шишкова

«Прежде всего благодарю наших партнеров за представительный состав делегации и конструктивный подход к подготовке встречи. Это свидетельствует о серьезном настрое на возобновление полноценного формата двустороннего взаимодействия», – сказал Фальков на заседании совместной Российско-Словацкой межправительственной комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству в Москве.

По его словам, взаимодействие между странами сохраняется по ряду ключевых направлений, передает РИА «Новости».

Как писала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в столице открылось пленарное заседание комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству России и Словакии под сопредседательством главы Минобрнауки Валерия Фалькова и руководителя МИД республики Юрая Бланара.

В воскресенье вице-спикер Национального совета Словакии Тибор Гашпар сообщил о возобновлении работы комиссии.

На прошлой неделе хорватский портал Advance отметил, что возобновление экономического сотрудничества двух стран означает постепенное завершение периода табу на диалог с Москвой в Евросоюзе.