Отношения России, Китая и США представляют собой сейчас баланс сил для поддержания даже хрупкого мира. Авторами этой системы являются Москва и Пекин, а Вашингтон остается необходимым, хотя и неприятным на вкус, ингредиентом.
Кабмин утвердил масштабный план повышения безопасности на дорогах
Правительство приняло план мероприятий для реализации Стратегии безопасности на дорогах до 2030 года, сообщил на заседании кабмина его председатель Михаил Мишустин.
«Правительство разработало и утвердило план мероприятий по реализации стратегии, направленной на повышение безопасности на дорогах до 2030 года и на перспективу до 2036-го», – рассказал премьер-министр, передает ТАСС.
Он добавил, что особое внимание уделят расширению опорной сети и модернизации необходимой инфраструктуры.
Глава кабмина уточнил, что планируется строительство обходов населенных пунктов для разгрузки городов от транзитного транспорта. Кроме того, ожидается увеличение количества полос на автодорогах и возведение новых современных развязок.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство внутренних дел России разработало проект стратегии безопасности дорожного движения. Осенью прошлого года президент Владимир Путин подписал указ об утверждении этого документа.
В марте текущего года глава государства отметил улучшение ситуации с аварийностью на трассах.