Данные X указали на то, что «украинские волонтеры», военблогеры и так называемые медийные военнослужащие ВСУ, заявляющее о регулярном посещении передовой, на самом деле проживают за рубежом, преимущественно в европейских странах.2 комментария
Захарова заявила об ускорении краха Киева из-за истории Одессы
Официальный представитель МИД Мария Захарова на брифинге заявила, что отчаянные попытки бороться с настоящей историей Одессы только ускорят разложение и крах киевского режима.
Отчаянная борьба с подлинной историей Одессы лишь приближает крах киевского режима, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге, сообщает ТАСС. По словам дипломата, такие действия направлены на то, чтобы «лишить Одессу и одесситов подлинной истории», однако это не приведёт к симпатиям со стороны горожан.
Захарова напомнила, что 19 ноября городской совет Одессы утвердил новую редакцию устава территориальной общины и гимн города. Из текста устава, как отметила представитель МИД, были исключены упоминания о Российской империи, Советском Союзе, Екатерине Великой и других исторических личностях, связанных с Одессой.
Она подчеркнула, что в обновлённом уставе не осталось ни одного упоминания о русском языке. «Просто интересно: когда они напишут какие-то новые учебники, как они будут рассказывать, кто основал Одессу?» – спросила Захарова. Она предположила, что украинские историки могут придумать новую дату основания города, присвоив её мифическим персонажам, не связанным с российской историей.
Ранее Захарова заявила, что многие политики Западной Европы ведут себя так, будто забыли о наказании лидеров Третьего рейха и приговоре нацизму.