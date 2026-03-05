Песков объяснил разницу выступлений Черчилля в Фултоне и Путина в Мюнхене

Tекст: Катерина Туманова

«С моей точки зрения, вряд ли их можно сравнивать. Фултонская речь, скорее, была руководством к действию, к конфронтации. Мюнхенская речь была призывом, призывали опомниться», – объяснил он ТАСС.

Так Песков высказался на фоне 80-летия программного выступления британского политика Черчилля.

Напомним, речь Уинстона Черчилля, лидера оппозиции после поражения консервативной партии в июле 1945 в британском парламенте, была произнесена им 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже города Фултона, США. Для СССР она стала сигналом к началу холодной войны, хотя перед выступлением политик напомнил, что не имеет государственного или иного статуса и зачитывает исключительно собственные мысли.

Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что западным политикам следует вспоминать афоризм Уинстона Черчилля о «русском медведе».

Глава Росархива Артизов рассказал о реакции Сталина на Фултонскую речь Черчилля. Telegraph выяснила, что ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды в СССР.