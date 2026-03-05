Трамп строит всю свою политику вокруг сверхзадачи по ослаблению Китая. Китайская экономика же достаточно сильно завязана на нефтегазовые потоки из Ирана, поэтому хаос на Ближнем Востоке в первую очередь бьет по геоэкономическим позициям Китая. И это главное для США, а остальное – сопутствующий ущерб.15 комментариев
Песков объяснил разницу выступлений Черчилля в Фултоне и Путина в Мюнхене
Фултонская речь экс-премьер-министра Британии Уинстона Черчилля в 1946 году невозможно сравнивать с мюнхенским выступление президента России Владимира Путина в 2007 году, считает пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«С моей точки зрения, вряд ли их можно сравнивать. Фултонская речь, скорее, была руководством к действию, к конфронтации. Мюнхенская речь была призывом, призывали опомниться», – объяснил он ТАСС.
Так Песков высказался на фоне 80-летия программного выступления британского политика Черчилля.
Напомним, речь Уинстона Черчилля, лидера оппозиции после поражения консервативной партии в июле 1945 в британском парламенте, была произнесена им 5 марта 1946 года в Вестминстерском колледже города Фултона, США. Для СССР она стала сигналом к началу холодной войны, хотя перед выступлением политик напомнил, что не имеет государственного или иного статуса и зачитывает исключительно собственные мысли.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, глава российского МИД Сергей Лавров заявлял, что западным политикам следует вспоминать афоризм Уинстона Черчилля о «русском медведе».
Глава Росархива Артизов рассказал о реакции Сталина на Фултонскую речь Черчилля. Telegraph выяснила, что ЦРУ пыталось завербовать Черчилля для пропаганды в СССР.