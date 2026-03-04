Захарова назвала число находящихся на Ближнем Востоке российских туристов

Захарова: Около 50 тыс. туристов из России находятся в странах Ближнего Востока

Tекст: Валерия Городецкая

Она подчеркнула, что эти показатели приблизительны и рассчитаны на основе текущих данных, передает РИА «Новости».

Захарова также отметила, что от 6 до 8 тыс. российских граждан не могут покинуть страны Азии и Африки из-за приостановки транзитного авиасообщения через аэропорты ОАЭ и Катара.

В среду российская авиакомпания Red Wings начала вывоз туристов с Ближнего Востока.

Министр иностранных дел Сергей Лавров поблагодарил руководство Омана за помощь в возвращении россиян.

На Мальдивах из-за событий на Ближнем Востоке застряли более 50 россиян.