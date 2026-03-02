Гросси заявил о недопустимости атак на ядерные объекты

Tекст: Ольга Иванова

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси заявил о недопустимости нападений на ядерные объекты, подчеркивая потенциальную опасность радиоактивных выбросов и тяжелых последствий для окружающей среды, передает РИА «Новости».

«Вооруженные нападения на ядерные объекты никогда не должны совершаться, поскольку это может привести к выбросам радиоактивных веществ с тяжелыми последствиями для окружающей среды», – отметил Гросси в заявлении, опубликованном на сайте организации.

Гросси также подчеркнул, что наличие у Ирана и других стран Ближнего Востока действующих атомных электростанций и исследовательских реакторов увеличивает риски для ядерной безопасности на фоне возможных атак. По его словам, эти объекты, а также связанные с ними хранилища топлива, усиливают угрозу как для региона, так и для глобальной безопасности.

В условиях эскалации вокруг Ирана МАГАТЭ подтвердило, что продолжит мониторинг ситуации, используя собственный опыт, международные ресурсы и экспертные знания. Гросси заверил, что агентство будет тщательно отслеживать события, чтобы своевременно информировать мировое сообщество и предотвращать возможные инциденты.

Соединенные Штаты и Израиль провели повторные удары по нескольким районам иранской столицы.

ВВС Ирана нанесли удары по американским базам в Персидском заливе и Ираке.