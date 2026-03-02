Специалисты по Турции отмечают, что 44-летний сын президента Турции Эрдогана Билал становится все более заметной политической фигурой. Вероятно, именно ему Реджеп Эрдоган хотел бы передать власть. Наследство будет не таким уж простым.0 комментариев
Пашинян выразил соболезнования Ирану по поводу гибели Хаменеи
Премьер-министр Армении выразил соболезнования руководству и народу Ирана после трагической гибели ряда высокопоставленных лиц, подчеркнув значимость вклада Сейеда Али Хаменеи.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил телеграмму с соболезнованиями президенту Исламской республики Иран Масуду Пезешкиану, сообщает ТАСС.
В письме Пашинян выразил глубокую обеспокоенность происходящим в Иране и отметил важность роли погибшего верховного лидера Али Хаменеи для армяно-иранских отношений.
«Мы с большой обеспокоенностью следим за развитием событий вокруг Ирана. Примите мои соболезнования в связи с жертвами среди руководства Исламской республики Иран и граждан. Мы всегда будем помнить личную роль верховного лидера Исламской революции Али Хаменеи в развитии армяно-иранских отношений», – говорится в телеграмме Пашиняна.
Ранее президент России Владимир Путин осудил убийство Сейеда Али Хаменеи и назвал это событие циничным нарушением норм морали и международного права.
Министерство иностранных дел России осудило авиаудары США и Израиля по территории Ирана, подчеркнув, что это заранее спланированная и неспровоцированная вооруженная агрессия против суверенного государства.
Гибель аятоллы Али Хаменеи в результате авиаудара США и Израиля привела к усилению мер безопасности и консолидации власти в Иране.