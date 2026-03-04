  • Новость часаИран провел 17-ю волну атак по Израилю и объектам США на Ближнем Востоке
    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида
    Трамп ударил Мерца в Белом доме
    Армия Китая назвала пять уроков операции Израиля и США против Ирана
    Сбитого пилота F-15 ВВС США в Кувейте местные жители едва не забили трубой
    В Средиземном море загорелся российский СПГ-танкер
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Стало известно о выборе нового верховного лидера Ирана
    США заявили об уничтожении 17 иранских кораблей и подлодки
    Испания ответила на угрозы Трампа разорвать торговлю
    Игорь Караулов Игорь Караулов Показное благочестие компрометирует традицию

    Ислам делают орудием раскола, но он же становится и жертвой. Нам пытаются внушить, что агрессивный прозелитизм – это специфическая черта, присущая именно исламу. Но ведь это не так.

    Дмитрий Скворцов Дмитрий Скворцов Война с Ираном вызвана внутренним напряжением у Трампа

    Электорат Трампа, ожидавший падения «вавилонских башен» Вашингтона, видит лишь смену декораций при тех же правилах игры. Это разочарование становится топливом для оппозиции перед грядущими выборами.

    Сергей Худиев Сергей Худиев Почему Европа ополчилась на православие

    Безобразия в молдавском селе, где полиция не допускает верующих на богослужения, потому что власти отбирают храм, – только один из эпизодов широкой кампании европейских властей по давлению на Церковь.

    4 марта 2026, 09:06 • Новости дня

    Хабаровчанина осудили на 19 лет за госизмену и диверсию

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Суд приговорил жителя Хабаровска к длительному заключению за уничтожение телекоммуникационного оборудования и подготовку атак на транспортную инфраструктуру региона по заданию украинских спецслужб.

    Мужчину признали виновным, его приговорили к 19 годам, пять из них он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима, передает ТАСС.

    Также ему предстоит оплатить штраф в 450 тыс. рублей, кроме того, после выхода у него будет ограничение свободы на два года.

    Следствие установило, что в июне 2024 года фигурант прошел специальное обучение под руководством представителя Украины. Реализуя преступный замысел, он совершил поджог вышки сотовой связи, выведя из строя дорогостоящую аппаратуру. Также злоумышленник в сговоре с другим лицом готовил нападение на объект транспортной инфраструктуры.

    За диверсию хабаровчанин получил оплату в криптовалюте, которую успел легализовать, но средства были конфискованы в доход государства. Мужчину признали виновным в госизмене и ряде других тяжких преступлений, однако вину он так и не признал.

    В ноябре прошлого года суд в Хабаровске назначил 21 год колонии гражданину Украины за шпионаж и подготовку теракта. В октябре жителя поселка Ванино Хабаровского края осудили на 14 лет за передачу видеозаписей военных эшелонов.

    3 марта 2026, 16:13 • Новости дня
    Украина не допустила ЕС для оценки ущерба повреждений нефтепровода «Дружба»
    @ Gleb Garanich/REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ряд проукраинских правительств стран Евросоюза и Еврокомиссия обратились к Киеву с просьбой предоставить доступ к трубопроводу «Дружба» для оценки ущерба и проверки хода его восстановления, пишет Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

    По информации FT, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава Евросовета Антониу Кошта озвучили эту просьбу во время визита в Киев 24 февраля, однако получили отказ, передает ТАСС.

    Отмечается, что просьба была направлена на фоне растущей напряженности в Евросоюзе по вопросу нефтепровода. Посол Евросоюза на Украине Катарина Матернова направила соответствующее обращение через офис Владимира Зеленского, однако украинская сторона отклонила его, ссылаясь на вопросы безопасности.

    «Мы не можем сказать, есть ли ущерб или нет. Есть очень простые способы задокументировать это и показать, что они прилагают все усилия для его устранения. Они этого не делали», – заявил изданию один из высокопоставленных европейских чиновников.

    Ранее Владимир Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие.

    Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что Будапешт не поддастся шантажу Зеленского по вопросу восстановления транзита нефти по трубопроводу «Дружба».

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    3 марта 2026, 14:42 • Новости дня
    В Раду повторно внесли проект закона об отмене праздника 8 Марта

    @ Francisco Seco/AP/TASS

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Верховная рада рассмотрит идею создания особого дня украинской женщины вместо традиционного Международного женского дня.

    Проект постановления об учреждении нового праздника – дня украинской женщины – был зарегистрирован в Верховной раде. Карточка законопроекта уже размещена на официальном сайте украинского парламента, однако сам текст и пояснительная записка пока отсутствуют в открытом доступе, отмечает ТАСС.

    На данный момент неизвестно, на какую дату приходился бы этот новый праздник и какие мероприятия планируются в его рамках. Ранее в 2017 году на Украине уже поднимался вопрос об отмене празднования 8 Марта как якобы наследия советской эпохи, но тогда эта инициатива не получила поддержки среди депутатов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале 2023 года в Верховной раде уже регистрировали законопроект об отмене 8 Марта, предлагая вместо этого отмечать 25 февраля как День украинской женщины. Однако впоследствии Рада не стала рассматривать  данный документ.

    3 марта 2026, 14:40 • Видео
    Фактор Китая на войне с Ираном

    По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    3 марта 2026, 15:25 • Новости дня
    На Украине предложили втрое увеличить штрафы за русский язык
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Языковой омбудсмен Украины выступила с инициативой кратного увеличения штрафов за использование русского языка, в том числе в музыке и книге.

    Языковой омбудсмен Украины Елена Ивановская предложила увеличить штрафы за использование русского языка, прослушивание русскоязычной музыки и продажу книг на русском, передает ТАСС.

    Ивановская обратилась с соответствующей инициативой к Кабинету министров Украины. В ее заявлении в социальных сетях говорится: «Предлагается повысить размер штрафов ориентировочно в два-три раза».

    Сейчас штрафы за подобные нарушения составляют от 3 400 до 11 900 гривен, что эквивалентно примерно от 78 до 275 долларов, в зависимости от типа правонарушения и его повторности.

    Ранее Служба безопасности Украины приняла решение о блокировке украинского интернет-магазина, который торгует книгами российских издательств. Также сообщалось, что власти Украины разрабатывают юридические механизмы для полного прекращения распространения любой печатной продукции на русском языке на территории страны.

    При этом, сама Ивановская еще полгода назад признала Киев русскоязычным городом. Как писала газета ВЗГЛЯД, борьба с русским языком уничтожила украинскую культуру.


    3 марта 2026, 12:29 • Новости дня
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    Российские войска освободили запорожскую Веселянку и сумскую Бобылевку
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Мария Иванова

    Подразделения группировки «Север» установили контроль над населенным пунктом Бобылевка в Сумской области, а группировка «Днепр» освободила Веселянку в Запорожской области.

    Группировкой «Север» нанесено поражение формированиям двух механизированных, мотопехотной и аэромобильной бригад ВСУ около Рогозного, Храповщины, Мирополья и Покровки в Сумской области, говорится в канале Max Минобороны.

    А в Харьковской области нанесено поражение подразделениям тяжелой механизированной, мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны рядом с Верхней Писаревкой, Голубовкой, Малиновкой и Круглым.

    Потери ВСУ при этом составили более 205 военнослужащих, бронетранспортер и 155-мм самоходная артиллерийская установка «Богдана». Уничтожены пять складов боеприпасов и пять складов матсредств.

    Подразделения группировки «Днепр» освободили Веселянку в Запорожской области. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной и горно-штурмовой бригад ВСУ в районах Камышевахи и Малокатериновки Запорожской области, отчитались в Минобороны.

    Уничтожены до 65 украинских военнослужащих, бронемашина, две станции РЭБ и склад с боеприпасами.

    В то же время подразделения группировки «Запад» улучшили тактическое положение, нанеся поражение живой силе и технике трех механизированных бригад ВСУ и пограничного отряда погранслужбы Украины возле Моначиновки, Новоосиново, Волчьего Яра, Боровой Харьковской области и Красного Лимана Донецкой народной республики (ДНР).

    Потери противника при этом составили до 190 военнослужащих, три бронемашины и пять артиллерийских орудий. Уничтожены четыре склада с боеприпасами.

    Параллельно подразделения Южной группировки улучшили положение по переднему краю, нанеся поражение формированиям трех механизированных, штурмовой бригад ВСУ и бригады теробороны у Кондратовки, Константиновки, Шабельковки, Никифоровки, Рай-Александровки Дружковки ДНР.

    Противник потерял свыше 120 военнослужащих, танк, две бронемашины и три орудия полевой артиллерии. Уничтожены два склада боеприпасов и пять складов матсредств, перечислили в Минобороны.

    Подразделения группировки «Центр» заняли более выгодные рубежи и позиции, нанеся поражение живой силе и технике двух механизированных, аэромобильной, егерской бригад, двух штурмовых полков ВСУ и бригады нацгвардии поблизости от Новоалександровки, Белицкого, Новопавловки, Новониколаевки ДНР и Новогригоровки Днепропетровской области.

    Потери украинских вооруженных формирований составили до 360 военнослужащих, два бронетранспортера, три бронемашины и два орудия полевой артиллерии.

    Между тем подразделения группировки «Восток» продолжили продвижение вглубь обороны противника, нанеся поражение формированиям механизированной, штурмовой бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригадам морской пехоты и теробороны около Добропасово, Гавриловки Днепропетровской области, Зеленой Дибровы, Бойково, Любицкого, Барвиновки и Верхней Терсы Запорожской области.

    При этом ВСУ потеряли до 350 военнослужащих, четыре бронемашины и артиллерийское орудие. Уничтожен склад боеприпасов, подытожили в оборонном ведомстве.

    Ранее во вторник сообщалось, что группировка «Север» освободила село Круглое и уничтожила пункты управления БПЛА.

    Днем ранее российские войска освободили Дробышево и Резниковку в ДНР

    Военный эксперт Андрей Марочко накануне сообщил, что за зимний период российские военные взяли под контроль более 1400 кв. км территории и освободили свыше 80 населенных пунктов в зоне СВО.

    3 марта 2026, 11:57 • Новости дня
    Зеленский предложил обменять нефть по «Дружбе» на перемирие

    Зеленский назвал прекращение огня условием работы нефтепровода «Дружба»

    Tекст: Вера Басилая

    Глава киевского режима Владимир Зеленский увязал возобновление нефтяного транзита по «Дружбе» с остановкой боевых действий, также он усомнился в своем участии в будущих выборах.

    Владимир Зеленский в интервью итальянской прессе заявил, что для ремонта трубопровода, по которому сырье идет в Словакию и Венгрию, необходимо остановить боевые действия, передает РИА «Новости».

    «Я объяснил это Фицо: трубопровод разрушен, для его восстановления необходимо прекращение огня», – сказал он.

    Также политик признался, что не уверен в выдвижении своей кандидатуры на следующих выборах, проведение которых возможно только после завершения конфликта. Срок его полномочий истек 20 мая 2024 года, однако голосование откладывается из-за военного положения.

    Киев остановил прокачку российской нефти через свою территорию 27 января, неоднократно сдвигая сроки возобновления транзита. Власти Словакии считают, что «Дружба» функционирует исправно, а действия украинской стороны являются политическим шантажом ради сближения с Евросоюзом.

    Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо уличил Владимира Зеленского во лжи относительно повреждения нефтепровода «Дружба».

    Глава МИД Венгрии Петер Сийярто объявил о блокировке пакета санкций ЕС до возобновления поставок нефти.

    Власти Венгрии установили по космическим снимкам, что трубопровод «Дружба» технически исправен и нет причин для остановки прокачки сырья.

    Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал действия Киева по отношению к нефтепроводу «Дружба» саботажем.

    4 марта 2026, 05:45 • Новости дня
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    Мерц заявил Трампу о невозможности сделки по Украине без Европы
    @ IMAGO/Bergmann,Guido/BPA/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Немецкий канцлер Фридрих Мерц заявил о невозможности заключения договоренностей по украинскому конфликту без непосредственного вовлечения стран Евросоюза в переговорный процесс.

    Фридрих Мерц во время визита в Вашингтон подчеркнул, что любые решения по урегулированию кризиса должны приниматься коллективно, передает ТАСС.

    «Мы не готовы принять соглашение, которое будет заключено за нашей спиной», – сказал он.

    Политик отметил, что лично озвучил эту принципиальную позицию в разговоре с президентом США Дональдом Трампом.

    Мерц также выразил уверенность, что американский лидер теперь лучше осознает ставки в текущей ситуации и понимает мнение союзников из Старого Света.

    В начале февраля Мерц заявлял о готовности Европы обсуждать урегулирование конфликта с Россией по согласованным каналам.

    СМИ сообщали, что Мерц во время своего визита в Китай серьезно смягчил свою радикальную риторику.

    3 марта 2026, 12:59 • Новости дня
    Песков заявил о невозможности встречи по Украине в Абу-Даби
    Песков заявил о невозможности встречи по Украине в Абу-Даби
    @ Владимир Смирнов/ТАСС

    Tекст: Ольга Иванова

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что обсуждать организацию трехсторонней встречи по урегулированию ситуации на Украине в Абу-Даби сейчас невозможно.

    В данный момент о трехсторонней встрече по Украине в Абу-Даби говорить не приходится, передает РИА «Новости». Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил журналистам: «Очевидно, что сейчас вряд ли можно говорить о возможности встречи в Абу-Даби по понятным причинам». Таким образом, новых данных по организации следующего раунда переговоров на данный момент нет.

    Также Песков прокомментировал ситуацию вокруг влияния конфликта на Ближнем Востоке и участия США на переговорный процесс по украинскому урегулированию. По его словам, пока отсутствуют какие-либо признаки или сигналы, что вмешательство Вашингтона может повлиять на темпы переговоров. Он добавил, что «мы посмотрим, время покажет», но сейчас никаких индикаций не наблюдается.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Украины Владимир Зеленский сообщил о подготовке нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине в начале марта.

    Дмитрий Песков подтвердил открытость России к политико-дипломатическим переговорам для защиты национальных интересов.

    3 марта 2026, 19:54 • Новости дня
    Пентагон заявил о прогрессе на переговорах по Украине

    Замглавы Пентагона Колби заявил о прогрессе на переговорах по Украине

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Заместитель военного министра США Элбридж Колби подчеркнул, что переговоры по урегулированию на Украине продвигаются успешно и направлены на достижение мира.

    На слушаниях в комитете по делам вооруженных сил Сената США заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби заявил о хорошем прогрессе на переговорах по урегулированию на Украине, передает ТАСС. Он отметил: «Они добиваются хорошего прогресса», комментируя работу американских переговорщиков. Колби также подчеркнул, что конечная цель США – достижение мира.

    Замминистра отверг обвинения сенатора Джинн Шахин в недостаточном давлении на Москву, пояснив, что администрация США оказывает давление на Россию экономическими мерами и активно содействует поставкам вооружений для поддержки Украины. По словам Колби, несмотря на критику в прессе, он и администрация лично вовлечены в эти процессы. Однако, как заверил замминистра, главная цель США – достижение мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, администрация президента США Дональда Трампа сохраняет достигнутые на Аляске понимания.

    Ранее украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что обсуждается проведение нового раунда переговоров по урегулированию конфликта на Украине с 5 по 8 марта.

    В то же время зампред Совбеза России Дмитрий Медведев отметил, что для Москвы решающим аспектом остается победа в спецоперации на Украине, а не переговоры.

    3 марта 2026, 22:36 • Новости дня
    Мобилизованный закарпатский венгр попросил Орбана забрать его из плена

    Tекст: Вера Басилая

    Закарпатский венгр Альберт Роман, находящийся в российском плену, обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану с просьбой вернуть его на родину, отметив хорошее обращение российских военных.

    Принудительно мобилизованный на Украине закарпатский венгр Альберт Роман, попавший в плен к российским военным, записал видеообращение к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану и министру иностранных дел Петеру Сийярто с просьбой вернуть его в Венгрию, передает РИА «Новости».

    «Меня зовут Альберт Роман. Я родился 22 августа 1978 года в Унгваре. Я гражданин Украины и Венгрии, имею двойное гражданство. Я хотел бы попросить Виктора Орбана и Петера Сийярто позаботиться обо мне, я оказался в российском плену», – заявил пленный.

    По словам Романа, его насильно мобилизовали сотрудники украинского военкомата, несмотря на наличие у него менингита, старых переломов и 11 сотрясений мозга. Он рассказал, что на фронте получил ранения и две недели оставался без помощи, вынужденный пить собственную мочу из-за отсутствия воды.

    Роман подчеркнул, что украинские власти не оказали ему поддержки и не эвакуировали, несмотря на его просьбы. В то же время российские военные, по его словам, оказали ему медицинскую помощь и обработали раны. Роман обратился к Орбану с просьбой забрать его домой в Венгрию.

    Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто отмечал, что украинцы массово пытаются покинуть страну, чтобы избежать принудительной мобилизации, которая, по его словам, превратилась в «охоту на людей». За последний год власти Венгрии сообщили о гибели двух закарпатских венгров, мобилизованных на Украине.

    МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Федора Шандора после сообщений о насильственной мобилизации закарпатских венгров.

    Венгерские власти запретили въезд в страну гражданам Украины, которых сочли причастными к силовой мобилизации после гибели закарпатских венгров.

    Глава венгерского МИД Петер Сийярто назвал насильственную мобилизацию с избиениями и смертями на Украине позорным явлением для Европы XXI века.

    3 марта 2026, 15:50 • Новости дня
    ВСУ нанесли удар по «Газели» с продуктами в Брянской области

    Богомаз: ВСУ нанесли удар по «Газели» с продуктами в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Вооруженные силы Украины нанесли целенаправленный удар по автомобилю «Газель», который доставлял продукты жителям поселка Витемля Погарского района Брянской области, сообщил губернатор Александр Богомаз.

    По информации из Telegram-канала Богомаза, атака была осуществлена с помощью дронов-камикадзе.

    «Укронацисты атаковали дронами-камикадзе поселок Витемля Погарского района. Намеренный удар был нанесен по автомобилю «Газель», который доставил продукты для жителей поселка», – подчеркнул губернатор. В результате атаки грузовой автомобиль полностью сгорел.

    В ходе инцидента были также повреждены два гражданских автомобиля и здание местного магазина. По информации главы региона, пострадавших среди мирного населения нет.

    На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

    Ранее три мирных жителя пострадали при атаке дронов ВСУ в Брянской области.

    На прошлой неделе дроны ВСУ атаковали автобус с пассажирами в Брянской области.

    3 марта 2026, 15:02 • Новости дня
    Лавров заявил о стремлении Европы гарантировать безопасность режиму в Киеве

    Лавров: Европа стремится гарантировать безопасность нацистскому режиму в Киеве

    Tекст: Валерия Городецкая

    Европейские страны стремятся обеспечить безопасность нацистскому и русофобскому режиму в Киеве, заявил глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции.

    «Заявляется, что гарантировать безопасность этого режима необходимо прежде всего потому, что он отстаивает европейские ценности и противостоит агрессору в лице России. Иными словами, они хотят гарантировать безопасность нацистскому, русофобскому режиму, расистам, которые там сели у власти через коррупцию», – сказал он, передает ТАСС.

    Также Лавров отметил, что Россия считает абсолютно неприемлемым сохранение нацифицированной и милитаризованной Украины, так как это противоречит целям специальной военной операции. «Абсолютно неприемлемо, как вы понимаете, для нас сохранить давно нацифицированную Украину и милитаризованную Украину. Это прямо противоречит целям специальной военной операции», – сказал он.

    Министр добавил, что европейцы навязывают гарантии безопасности нынешнему киевскому режиму как центральную часть урегулирования конфликта вокруг Украины. По его словам, Европа видит в этом сердцевину урегулирования и всеми силами пытается сохранить этот режим на оставшихся территориях бывшего украинского государства.

    Ранее Госсекретарь США Марко Рубио признал отсутствие согласия России на гарантии безопасности Украине.

    Газета Politico писала, что дальнейшие перспективы безопасности Украины во многом будут зависеть от решений, которые примет президент России Владимир Путин, несмотря на все усилия западных союзников и США.

    3 марта 2026, 12:34 • Новости дня
    ВС России поразили аэродромы ВСУ, с которых запускали ударные БПЛА

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России нанесено поражение аэродромам ВСУ, с которых осуществлялся запуск ударных беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) дальнего действия.

    Кроме того удары наносились по объектам энергетики и портовой инфраструктуры, используемым в интересах военно-промышленного комплекса Украины, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами противовоздушной обороны сбиты 12 управляемых авиабомб и 136 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 670 самолетов, 283 вертолета, 119 156 беспилотников, 651 ЗРК, 27 995 танков и других бронемашин, 1 680 боевых машин РСЗО, 33 597 орудий полевой артиллерии и минометов, 55 737 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомни, накануне Черноморский флот уничтожил три безэкипажных катера ВСУ.

    Ранее средства ПВО сбили украинскую ракету большой дальности «Фламинго».

    ВС России за неделю восемь раз ударили высокоточным оружием по военным объектам на Украине.

    4 марта 2026, 07:28 • Новости дня
    За ночь над Россией нейтрализовали 32 украинских БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    В ночь со вторника на среду дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника самолетного типа над страной, сообщило Минобороны.

    Над Волгоградской областью уничтожили 21 БПЛА, над Ростовской и Белгородской – по четыре, указало ведомство в Max.

    Также два дрона нейтрализовали над Астраханской областью, и еще один – над Курской.

    Вечером во вторник над Россией за три часа сбили 38 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.

    В ночь с понедельника на вторник над страной уничтожили 16 украинских БПЛА.

    3 марта 2026, 13:41 • Новости дня
    Путин и Орбан обсудили обострение конфликта на Ближнем Востоке

    Tекст: Вера Басилая

    Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, в ходе которого лидеры двух стран уделили особое внимание ситуации в регионе Ирана и возможным последствиям для энергетического рынка, сообщает пресс-служба Кремля.

    Состоялся телефонный разговор между президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном состоялся, следует из сообщения Кремля в Max.

    Стороны обсудили актуальные вопросы сотрудничества между Россией и Венгрией, а также реализацию договоренностей, достигнутых на встрече в Москве 28 ноября 2025 года.

    Особое внимание уделили резко обострившейся обстановке вокруг Ирана и всего ближневосточного региона, включая возможные последствия для мирового энергетического рынка. В рамках обмена мнениями по украинскому конфликту Владимир Путин отметил, что Венгрия придерживается принципиальной позиции в пользу политико-дипломатического урегулирования и сохраняет независимый курс в международных делах.

    Также были затронуты вопросы, связанные с гражданами Венгрии, мобилизованными в вооруженные силы Украины и оказавшимися в российском плену. Лидеры условились продолжить контакты на различных уровнях.

    Ранее в ходе ноябрьских переговоров в Кремле Орбан  отметил заинтересованность Будапешта в развитии энергетических отношений с Москвой.

    3 марта 2026, 12:03 • Новости дня
    Суд Варшавы продлил арест археолога Бутягина до июня

    Суд Варшавы продлил содержание под стражей археолога Бутягина до 1 июня

    Tекст: Вера Басилая

    Российский археолог Александр Бутягин, задержанный в Польше по запросу Украины, останется под арестом до 1 июня по решению суда, сообщил его адвокат Лукаш Нагурский.

    Окружной суд Варшавы продлил срок ареста российского археолога Александра Бутягина до 1 июня, передает РИА «Новости».

    Решение суда стало очередным продлением меры пресечения, ранее арест был продлен до 4 марта.

    Как сообщил адвокат Адам Доманьский, «наш клиент, несмотря на содержание под арестом, находится в нормальном психофизическом состоянии». Защитники посещают его примерно раз в неделю, поддерживая регулярный контакт.

    В ближайшее время суд должен назначить дату рассмотрения запроса Украины об экстрадиции Бутягина. По словам адвоката, заседание по этому вопросу должно проходить с обязательным личным участием Бутягина, и его готовят к процессу. Первое и пока единственное заседание по делу об экстрадиции прошло 17 января, когда защита подала ходатайство об отводе судьи Дариуша Любовского, однако оно было отклонено без назначения новой даты слушания. Само дело рассматривалось без участия адвоката.

    Бутягин – известный российский ученый, заведующий сектором отдела античного мира и секретарь археологической комиссии Эрмитажа, автор множества научных публикаций, в том числе по истории античного города Мирмекий.

    Защита археолога Бутягина назвала минимальными его шансы выйти из СИЗО в Варшаве.

    Временный поверенный в делах России в Польше Андрей Ордаш заявил о высокой угрозе экстрадиции Бутягина на Украину.

    Напомним, польские спецслужбы задержали Бутягина по запросу Украины 4 декабря.

    Украинские правоохранители обвиняют его в незаконных раскопках на территории Крыма.

    Чем авиационный коллапс 2026 года отличается от времен ковида

    Война на Ближнем Востоке вскрыла сильную зависимость мировой авиации от нескольких аэропортов во главе с Дубаем. Минута простоя аэропорта стоит Дубаю один миллион долларов. Далее по цепочке сбой по маршрутам расходится по всему миру. Эта ситуация имеет сходство с проблемами авиации в пандемию, однако есть и различия. Потери несет в том числе и Россия. Подробности

    Россия готова стать точкой сборки для Персидского залива

    Страны Персидского залива, пустившие на свою территорию американские базы, оказались втянуты в конфликт с Тегераном после совместной атаки США и Израиля на Иран. В этой ситуации Россия готова заново наводить мосты между государствами Ближнего Востока. По мнению экспертов, Москва обладает необходимым дипломатическим капиталом, чтобы выступить посредником в регионе, оказавшемся в заложниках агрессивной политики Запада. Подробности

    Контратаки сжигают последние резервы ВСУ в Запорожье

    В то время как на Запорожском направлении российские войска уверенно продвигаются вперед, на отдельных его участках ВСУ предпринимают попытки встречных контратак. Как выглядят эти попытки, насколько они результативны и почему в итоге приведут лишь к сжиганию украинских резервов? Подробности

    Война на Ближнем Востоке подрывает украинскую ПВО

    Из-за операции США и Израиля против Ирана Украина рискует столкнуться с дефицитом вооружений. Прежде всего речь идет о комплексах Patriot и ракетах к ним. Об этом предупредил Владимир Зеленский. Как отмечают эксперты, опасения Киева обоснованы: западные поставки оружия Украине будут идти теперь по остаточному принципу, что создаст серьезные риски для ВСУ на фронте. Подробности

    В теракте против ДПС проявилось коварство Киева

    В ночь на 24 февраля, в четвертую годовщину начала спецоперации, на площади Савеловского вокзала прогремел взрыв: неизвестный устроил самоподрыв возле машины ДПС. В результате погиб один из полицейских, а также сам злоумышленник. Это уже второй за последние несколько месяцев случай подрыва полицейского патруля в Москве. Кто стоит за этими преступлениями? Подробности

    • Фактор Китая на войне с Ираном

      По одной из версий, основная причина нападения на Иран лежит в области глобального противостояния между США и Китаем. Что имеется в виду?

    • В чем тактика Ирана в войне с США

      Нападение США и Израиля на Иран вызвало невиданный по масштабам кризис на Ближнем Востоке. Собственно, в этом и заключается тактика Исламской республики, чья задача – просто выжить.

    • Япония стала новой надеждой Зеленского

      Япония под предводительством нового премьера Санаэ Такаити хочет вновь стать мощной военной державой. Для этого она готовит отмену самозапретов, веденных после Второй мировой войны – например, запрет на экспорт оружия. Этим решила воспользоваться Украина. Но преуспеет ли Зеленский?

    • Настоящие названия населенных пунктов на исторических территориях России

      В информационном поле зачастую встречаются переименованные Украиной названия населенных пунктов, расположенных на исторических территориях России. Как правильно их называть и писать? Официальные российские названия этих городов и сел – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Преимущества цифрового рубля по сравнению с безналичным

      Чем цифровой рубль, вводимый в России как еще одна форма национальной валюты, отличается от безналичного? А главное – в чем его преимущества? Об особенностях цифрового рубля – в инфографике газеты ВЗГЛЯД.

    • Кто такие резервисты и как они служат

      Ранее служившие в российских силовых структурах граждане России уже в статусе гражданских лиц имеют право стать резервистами Минобороны РФ. Какие задачи выполняют резервисты и при каких условиях – в инфографике газеты ВЗГЛЯД

    • Благовещение 2026: дата, смысл праздника, что можно и нельзя делать

      Православные 7 апреля отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы – один из главных церковных праздников, символизирующий приход радостной вести о рождении Спасителя. День несет духовное значение, соединяет традиции православия и народные обычаи, а также открывает весенний сезон. В 2026 году верующие продолжают соблюдать литургии, традиции и приметы, при этом ориентируясь на рекомендации Церкви.

    • Весенний паводок 2026 в России: зоны подтопления, список регионов и защита частного дома

      Весенние паводки 2026 года и летние ливни усиливают риски подтопления частных домов. По прогнозам, весеннее половодье в ряде регионов России будет сложнее, чем в 2025 году. Разлив рек и подъем грунтовых вод могут повредить фундамент, отмостку и отделку. Разбираемся, как проверить участок на зону затопления, оценить риски паводка и заранее защитить дом дренажом и гидроизоляцией.

    • Магнитные бури в марте 2026 года: точный прогноз по датам, опасные дни и влияние на самочувствие

      Март 2026 года обещает быть достаточно разнообразным с точки зрения геомагнитной обстановки. Согласно прогнозам лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН, первый весенний месяц не должен принести метеозависимым людям экстремальных испытаний – сильных магнитных бурь высшего уровня не ожидается. Однако в течение месяца прогнозируются несколько периодов возбужденной магнитосферы (Kp 4), которые могут вызвать ухудшение самочувствия у чувствительных людей. Публикуем подробный календарь неблагоприятных и спокойных дней, а также рекомендации врачей, как пережить периоды геомагнитной нестабильности.

    • Израиль атакует Иран под опекой США

      Израиль активно уничтожает цели на территории Ирана, от политических лидеров и крупнейших военачальников до военных объектов. Однако все это было бы невозможно без политической, разведывательной, военной и экономической помощи Соединенных Штатов.

    • Атомную бомбу Зеленскому готов подарить Запад

      Великобритания и Франция намерены снабдить Украину комплектующими и технологиями для самостоятельного изготовления ядерного оружия, сообщает российская Служба внешней разведки (СВР). Так Запад рассчитывает добиться перелома в боевых действиях в пользу Украины. Главная цель таких поставок – создать видимость того, что Украина смогла сделать бомбу самостоятельно.

    • США готовятся напасть на Иран

      Президент США Дональд Трамп готов вновь в американской истории поднять топор войны – томагавк. На этот раз Белый дом официально признает подготовку к удару по Ирану, причем уже в ближайшие дни.

