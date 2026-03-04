Хабаровчанина осудили на 19 лет за госизмену и диверсию

Tекст: Алексей Дегтярёв

Мужчину признали виновным, его приговорили к 19 годам, пять из них он проведет в тюрьме, оставшийся срок – в колонии строгого режима, передает ТАСС.

Также ему предстоит оплатить штраф в 450 тыс. рублей, кроме того, после выхода у него будет ограничение свободы на два года.

Следствие установило, что в июне 2024 года фигурант прошел специальное обучение под руководством представителя Украины. Реализуя преступный замысел, он совершил поджог вышки сотовой связи, выведя из строя дорогостоящую аппаратуру. Также злоумышленник в сговоре с другим лицом готовил нападение на объект транспортной инфраструктуры.

За диверсию хабаровчанин получил оплату в криптовалюте, которую успел легализовать, но средства были конфискованы в доход государства. Мужчину признали виновным в госизмене и ряде других тяжких преступлений, однако вину он так и не признал.

В ноябре прошлого года суд в Хабаровске назначил 21 год колонии гражданину Украины за шпионаж и подготовку теракта. В октябре жителя поселка Ванино Хабаровского края осудили на 14 лет за передачу видеозаписей военных эшелонов.