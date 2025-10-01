Жителя Хабаровского края осудили на 14 лет за госизмену

Посылавший видео с военными эшелонами житель Хабаровского края приговорен

Tекст: Мария Иванова

Житель поселка Ванино в Хабаровском крае был осужден к 14 годам лишения свободы по обвинению в государственной измене и публичных призывах к терроризму, передает РИА «Новости».

Прокуратура региона сообщает, что мужчина, являясь должностным лицом, в январе 2025 года через интернет вышел на связь с представителями Украины и по их заданию отправил им видеозаписи военных эшелонов с военнослужащими и техникой.

Следствие также установило, что осужденный разместил в Telegram-канале комментарии с призывами к осуществлению террористической деятельности. Как уточняется, суд признал его виновным по статье о госизмене и по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, предусматривающей наказание за публичные призывы к терроризму.

«Первый Восточный окружной военный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении 42-летнего жителя поселка Ванино. Он признан виновным по ст. 275 УК РФ (госизмена), части 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности)... Суд приговорил виновного к 14 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы на один год», – говорится в официальном сообщении.

Кроме основного наказания, мужчина лишен права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением материалов в интернете, сроком на два года.

Напомним, накануне в Москве арестовали владельца бизнеса по оптовой торговле ювелирными изделиями и фермерству Сергея Деревянко по обвинению в государственной измене.

Ранее бывшего работника «Яндекса» Сергея Ирина признали виновным в госизмене.

А ФСБ в ЛНР задержала мужчину, который готовил взрывчатку для терактов.