Хинштейн сообщил о восстановлении электроснабжения в Курской области
В четырех приграничных районах Курской области полностью возобновили подачу электричества после отключения, сообщил губернатор Курской области Александр Хинштейн.
Восстановление электроснабжения в четырех приграничных районах Курской области завершено, сообщил в Telegram-канале Хинштейн.
Хинштейн заявил, что все потребители четырех приграничных районов запитаны в самые оперативные сроки.
Электричество было отключено в Рыльском, Глушковском, Кореневском и Хомутовском районах. Причины временного прекращения подачи электроэнергии еще уточняются. Власти оперативно приняли меры для восстановления подачи электричества всем потребителям.
Ранее более 46 тыс. абонентов в пяти муниципальных округах Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварии.