В Запорожской области более 46 тыс. абонентов остались без света
Свыше 46 тыс. абонентов в пяти муниципальных округах Запорожской области остались без электроснабжения из-за аварии, сообщил глава региона Евгений Балицкий.
«Временное отключение электроснабжения в пяти муниципальных образованиях Запорожской области: в Токмакском, Васильевском, Каменско-Днепровском муниципальных округах, а также в части районов городских округов Мелитополь и Бердянск. Всего отключение электроснабжения затронуло 117 населённых пунктов, 46 125 абонентов», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.
Кроме того, по его словам, подача воды была приостановлена в семи населённых пунктах, что затронуло 10 869 абонентов. Специалисты уже работают на месте и устраняют последствия аварии.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее массированная атака ударных БПЛА ВСУ привела к аварийному отключению электроснабжения в Запорожской области. Позже Балицкий сообщил о полном восстановлении электроснабжения в регионе.