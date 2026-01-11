В Запорожской области более 46 тыс. абонентов остались без света

Tекст: Дарья Григоренко

«Временное отключение электроснабжения в пяти муниципальных образованиях Запорожской области: в Токмакском, Васильевском, Каменско-Днепровском муниципальных округах, а также в части районов городских округов Мелитополь и Бердянск. Всего отключение электроснабжения затронуло 117 населённых пунктов, 46 125 абонентов», – сообщил губернатор в своем Telegram-канале.

Кроме того, по его словам, подача воды была приостановлена в семи населённых пунктах, что затронуло 10 869 абонентов. Специалисты уже работают на месте и устраняют последствия аварии.

Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее массированная атака ударных БПЛА ВСУ привела к аварийному отключению электроснабжения в Запорожской области. Позже Балицкий сообщил о полном восстановлении электроснабжения в регионе.