В Каспийском море нашли тело азербайджанца из Книги рекордов Гиннеса

В Каспии обнаружили тело азербайджанского рекордсмена Гиннеса Алескера Гасанзаде

Tекст: Тимур Шайдуллин

Как сообщает азербайджанское агентство АПА, в Каспийском море было найдено тело гражданина Азербайджана Алескера Гасанзаде, жителя Лянкяранского района. Он был включен в Книгу рекордов Гиннеса в 2004 году.

В возрасте семи лет он стал победителем спортивных соревнований в Москве и установил мировой рекорд, выполнив упражнение на пресс – дотянувшись руками до ног 3000 раз за 1 час 44 минуты 25 секунд, лежа на спине. Это достижение позволило ему стать первым в мире ребенком, имя которого было занесено в Книгу рекордов Гиннеса.

Подробности происшествия и обстоятельства гибели Гасанзаде в сообщении агентства не уточняются.

