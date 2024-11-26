Когда после радостного улюлюкания медиа Европы по поводу начала обстрелов ракетами типа ATACAMS вглубь российской территории в ответ прилетело что-то непонятное и очень быстрое, наступила информационная тишина. Будем считать это началом фазы «отрицание».5 комментариев
Умер самый старый мужчина в мире Джон Тиннисвуд
Скончался самый пожилой мужчина в мире – 112-летний ветеран Джон Альфред Тиннисвуд из Британии
Джон Альфред Тиннисвуд, признанный самым старым мужчиной мира в 112 лет, умер в доме престарелых в Саутпорте, оставив дочь, четырех внуков и троих правнуков.
Джон Альфред Тиннисвуд, которому в апреле «Книга рекордов Гиннеса» присвоила звание самого старого из ныне живущих мужчин, скончался в возрасте 112 лет.
Как передает Mirror, Тиннисвуд ушел из жизни в понедельник в доме престарелых в английском городе Саутпорт. У него осталась дочь, четверо внуков и трое правнуков, отмечает РИА «Новости».
Тиннисвуд родился в Ливерпуле 26 августа 1912 года, в год затопления «Титаника». Он пережил британскую королеву Елизавету II, которая родилась спустя 14 лет после него и правила 70 лет. За его жизнь в Британии сменились 24 премьера. Помимо этого, Джон был самым старым из ныне живущих мужчин-ветеранов Второй мировой войны, сообщает Guardian.
Сотрудники дома престарелых описывали Джона как человека, который любил поговорить. Сам Тиннисвуд отмечал, что секрет его долголетия заключается в чистой удаче. Он советовал сохранять здоровье, соблюдая умеренность во всем.
Весной этого года житель Венесуэлы Хуан Висенте Перес Мора, считавшийся самым старым мужчиной в мире, умер на 115-м году жизни, сообщил президент страны Николас Мадуро. А Мария Браньяс Морера, с 2022 года считавшаяся старейшим живущим на земле человеком, умерла в августе в возрасте 117 лет.
Между тем британка Дороти Янг, родившаяся 27 мая 1918 года, уверена, что секрет ее долголетия заключается в отказе от алкоголя и курения, впервые алкоголь 106-летняя женщина попробовала во время пандемии COVID-19.