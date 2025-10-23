Из японских портов одно за другим идут суда, которые едва успевают разгружать, а по трассе Владивосток – Хабаровск движется поток автовозов. Хватает и «самогонов». Правый руль живет, пусть его золотая эпоха и миновала.10 комментариев
В Подполье заявили об ударе по готовившей атаку через Днепр группе ВСУ
Российские военнослужащие разгромили крупное подразделение украинских военных в районе населенного пункта Камышаны на подконтрольной ВСУ территории Херсонской области, которое готовилось атаковать через Днепр, заявил координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Херсон, Камышаны прилет КАБов (корректируемых авиабомб – прим. ВЗГЛЯД). Накрыли большое подразделение ВСУ. Бойцов 200-250 примерно. Кто погиб, ранен, разбежались по кустам – будем знать утром. Планировали атаку через Днепр», – доложил он РИА «Новости».
Напомним, Херсонская область расположена в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. В состав России регион вошел по итогам референдума в сентябре 2022 года. При этом украинская сторона не признает его легитимность, продолжая обстреливать территорию.
Как писала ранее газета ВЗГЛЯД, российские военные ведут бои за микрорайон Корабел на Карантинном острове. Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо заявил о продолжении боевых действий в этом районе. Российские войска захватили ключевые объекты Карантинного острова в Херсоне.