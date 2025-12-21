Уиткофф назвал сроки и последовательность шагов достижением Украины в Майами

Уиткофф заявил о конструктивных переговорах украинской делегации в Майами

Tекст: Катерина Туманова

«За последние три дня пребывания во Флориде украинская делегация провела ряд продуктивных и конструктивных встреч с американскими и европейскими партнерами», – написал он в соцсети Х.

Уиткофф заявил, что в ходе встречи с украинцами обсуждались четыре ключевых документа: дальнейшая разработка плана из 20 пунктов, согласование позиций по многосторонним рамкам гарантий безопасности, согласование позиций по рамкам гарантий безопасности США для Украины и разработка программы «Экономика и процветание».

«Особое внимание было уделено обсуждению сроков и последовательности следующих шагов», – указал спецпредставитель США.

Напомним, на выходных, 20 и 21 декабря, в Майами состоялись переговоры по ситуации на Украине между представителями России и США. Также переговоры проводила украинская делегация.

