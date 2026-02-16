Зимой тяжело, хочется куда-то сбежать, но я плохо понимаю тех, кто отправляется зимовать в Таиланд или на Бали. Это малодушное бегство от русской судьбы, попытка ее обмануть, а она не прощает обмана. Может быть, мы и миру нужны прежде всего как зимние люди.3 комментария
В Госдуме отметили вклад Российских студенческих отрядов в подготовку кадров
В преддверии Дня Российских студенческих отрядов в Госдуме состоялась масштабная конференция, где подчеркнули значимость движения для рынка труда и экономики.
Конференция, посвященная роли Российских студенческих отрядов в подготовке кадров для экономики, прошла в Государственной Думе. В рамках мероприятия обсуждались вопросы законодательного обеспечения занятости молодежи, а также участие РСО в реализации национальных проектов по развитию кадрового потенциала, говорится в сообщении, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Вице-премьер Татьяна Голикова отметила: «Поздравляю всех с наступающим Днем российских студенческих отрядов и 67-летием движения! Вы не просто работаете – вы формируете траекторию будущего для миллионов ребят. Сейчас, когда до 2030 года на рынок труда выйдут дополнительно 1,7 млн молодых людей в возрасте 15–19 лет, а экономике к 2032 году потребуется 12 млн новых специалистов, роль наставников из РСО становится ключевой. Главное качество бойца РСО, как мне правильно сказал Михаил Киселев, – это любовь к Родине. Руководствуйтесь ею и созидайте!».
На встрече представители студенческих отрядов рассказали о направлениях работы, опыте участия в международных трудовых проектах и реализации гуманитарных миссий. Первый заместитель председателя Госдумы Александр Жуков подчеркнул личный опыт участия в студенческих отрядах и отметил важность профессиональной ориентации для молодежи.
Глава Росмолодежи Григорий Гуров представил монографию о вкладе РСО в социально-экономическое развитие, проведенную Центром социологических исследований «14-35». В исследовании 73% студентов назвали практику и стажировки ключевыми для построения карьеры. По словам Гурова, РСО становятся драйвером профориентации и интеграции молодежи в экономику.
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по молодёжной политике, председатель наблюдательного совета РСО, член Высшего совета «Единой России» Михаил Киселев отметил, что поддержка РСО включена в народную программу «Единой России», а через движение ежегодно проходят сотни тысяч молодых людей, получая рабочие профессии и находя работу мечты.
На конференции были представлены лучшие практики профессионального обучения. Начальник департамента 715 ПАО «Газпром» Александр Шагов презентовал карьерный проект «От вахты до Лахты», включающий корпоративное обучение, практику и оценку наставников для членов РСО.
В заключение наградили победителей конкурса лучших штабов студенческих отрядов среди профильных образовательных организаций.